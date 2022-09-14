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ЕС выделит сто миллионов евро на восстановление школ на Украине - РИА Новости, 14.09.2022
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ЕС выделит сто миллионов евро на восстановление школ на Украине
ЕС выделит сто миллионов евро на восстановление школ на Украине - РИА Новости, 14.09.2022
ЕС выделит сто миллионов евро на восстановление школ на Украине
Евросоюз намерен выделить сто миллионов евро на восстановление украинских школ, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая с годовым отчетом... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T11:42
2022-09-14T11:42
в мире
урсула фон дер ляйен
украина
страсбург
еврокомиссия
евросоюз
европарламент
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БРЮССЕЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Евросоюз намерен выделить сто миллионов евро на восстановление украинских школ, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая с годовым отчетом перед депутатами Европарламента в Страсбурге."Мы вместе с первой леди Украины будем работать над поддержкой восстановления пострадавших школ Украины. На эти нужды мы выделим сто миллионов евро. Будущее Украины начинается со школ", - сказала она.
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в мире, урсула фон дер ляйен, украина, страсбург, еврокомиссия, евросоюз, европарламент
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Украина, Страсбург, Еврокомиссия, Евросоюз, Европарламент
11:42 14.09.2022
 
ЕС выделит сто миллионов евро на восстановление школ на Украине

Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС выделит сто миллионов евро на восстановление школ на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Евросоюз намерен выделить сто миллионов евро на восстановление украинских школ, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая с годовым отчетом перед депутатами Европарламента в Страсбурге.
"Мы вместе с первой леди Украины будем работать над поддержкой восстановления пострадавших школ Украины. На эти нужды мы выделим сто миллионов евро. Будущее Украины начинается со школ", - сказала она.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
Вчера, 08:15Сказано в эфире
"Страшная кабала". Захарова оценила проект гарантий безопасности Украины
 
В миреУрсула фон дер ЛяйенУкраинаСтрасбургЕврокомиссияЕвросоюзЕвропарламент
 
 
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