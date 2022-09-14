https://ria.ru/20220914/shkoly-1816677023.html
ЕС выделит сто миллионов евро на восстановление школ на Украине
ЕС выделит сто миллионов евро на восстановление школ на Украине - РИА Новости, 14.09.2022
ЕС выделит сто миллионов евро на восстановление школ на Украине
Евросоюз намерен выделить сто миллионов евро на восстановление украинских школ, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая с годовым отчетом... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T11:42
2022-09-14T11:42
2022-09-14T11:42
в мире
урсула фон дер ляйен
украина
страсбург
еврокомиссия
евросоюз
европарламент
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БРЮССЕЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Евросоюз намерен выделить сто миллионов евро на восстановление украинских школ, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая с годовым отчетом перед депутатами Европарламента в Страсбурге."Мы вместе с первой леди Украины будем работать над поддержкой восстановления пострадавших школ Украины. На эти нужды мы выделим сто миллионов евро. Будущее Украины начинается со школ", - сказала она.
https://radiosputnik.ria.ru/20220914/zakharova-1816632894.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, урсула фон дер ляйен, украина, страсбург, еврокомиссия, евросоюз, европарламент
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Украина, Страсбург, Еврокомиссия, Евросоюз, Европарламент
ЕС выделит сто миллионов евро на восстановление школ на Украине
Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС выделит сто миллионов евро на восстановление школ на Украине