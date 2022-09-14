https://ria.ru/20220914/shkoly-1816677023.html

ЕС выделит сто миллионов евро на восстановление школ на Украине

ЕС выделит сто миллионов евро на восстановление школ на Украине - РИА Новости, 14.09.2022

ЕС выделит сто миллионов евро на восстановление школ на Украине

Евросоюз намерен выделить сто миллионов евро на восстановление украинских школ, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая с годовым отчетом... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T11:42

2022-09-14T11:42

2022-09-14T11:42

в мире

урсула фон дер ляйен

украина

страсбург

еврокомиссия

евросоюз

европарламент

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БРЮССЕЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Евросоюз намерен выделить сто миллионов евро на восстановление украинских школ, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая с годовым отчетом перед депутатами Европарламента в Страсбурге."Мы вместе с первой леди Украины будем работать над поддержкой восстановления пострадавших школ Украины. На эти нужды мы выделим сто миллионов евро. Будущее Украины начинается со школ", - сказала она.

https://radiosputnik.ria.ru/20220914/zakharova-1816632894.html

украина

страсбург

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, урсула фон дер ляйен, украина, страсбург, еврокомиссия, евросоюз, европарламент