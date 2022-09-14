https://ria.ru/20220914/serbiya-1816815819.html

Сербия не смеет отказаться от пути в Евросоюз, заявил Вучич

Сербия не смеет отказаться от пути в Евросоюз, заявил Вучич - РИА Новости, 14.09.2022

Сербия не смеет отказаться от пути в Евросоюз, заявил Вучич

Сербия сейчас не смеет отказаться от пути в ЕС не только ради привлечения европейских инвестиций и проведения реформ, но и из-за большого числа конфликтов,... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T18:43

2022-09-14T18:43

2022-09-14T18:43

в мире

александр вучич

евросоюз

сербия

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БЕЛГРАД, 14 сен – РИА Новости. Сербия сейчас не смеет отказаться от пути в ЕС не только ради привлечения европейских инвестиций и проведения реформ, но и из-за большого числа конфликтов, возникающих по вине мировых спецслужб, заявил сербский президент Александр Вучич.Глава сербского государства второй день участвует в специальном заседании Скупщины (парламента) Сербии, посвященном ситуации в Косово и переговорам Белграда и Приштины, на фоне возросшего давления Запада, требований от Белграда уступок и подталкивания к признанию самопровозглашенной республики."Моя обязанность говорить не только то, что люди ожидают услышать. Думаю, что в данный момент не смеем и не было бы разумно и хорошо отказаться от европейского пути. Думаю, так не потому, что сильно их люблю, и еще меньше потому, что они любят нас, а прежде всего из-за интересов республики Сербии", - заявил Вучич парламентариям.По его словам, официальному Белграду нужно и дальше укреплять государство, привлекать инвесторов, работать над верховенством закона и над увеличением сотрудничества с европейскими странами."Особенно когда мы отрезаны от других из-за конфликта на Украине и потому, что возникают конфликты каждый день, их вызывают разные мировые спецслужбы: от Киргизии и Таджикистана, в третий раз за последнее восемь месяцев, до Украины, Армении и Азербайджана, где 105 армян погибли за последние два дня, и как будто ничего не произошло. Сейчас мир таков, что 105 человек убиты только с одной стороны и ничего, все очерствели", - указал сербский лидер и привал беречь мир в стране и регионе.

https://ria.ru/20220912/serbiya-1816234407.html

https://ria.ru/20220911/belgrad-1815470669.html

сербия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, александр вучич, евросоюз, сербия