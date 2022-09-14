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Сербия не смеет отказаться от пути в Евросоюз, заявил Вучич - РИА Новости, 14.09.2022
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Сербия не смеет отказаться от пути в Евросоюз, заявил Вучич
Сербия не смеет отказаться от пути в Евросоюз, заявил Вучич - РИА Новости, 14.09.2022
Сербия не смеет отказаться от пути в Евросоюз, заявил Вучич
Сербия сейчас не смеет отказаться от пути в ЕС не только ради привлечения европейских инвестиций и проведения реформ, но и из-за большого числа конфликтов,... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T18:43
2022-09-14T18:43
в мире
александр вучич
евросоюз
сербия
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БЕЛГРАД, 14 сен – РИА Новости. Сербия сейчас не смеет отказаться от пути в ЕС не только ради привлечения европейских инвестиций и проведения реформ, но и из-за большого числа конфликтов, возникающих по вине мировых спецслужб, заявил сербский президент Александр Вучич.Глава сербского государства второй день участвует в специальном заседании Скупщины (парламента) Сербии, посвященном ситуации в Косово и переговорам Белграда и Приштины, на фоне возросшего давления Запада, требований от Белграда уступок и подталкивания к признанию самопровозглашенной республики."Моя обязанность говорить не только то, что люди ожидают услышать. Думаю, что в данный момент не смеем и не было бы разумно и хорошо отказаться от европейского пути. Думаю, так не потому, что сильно их люблю, и еще меньше потому, что они любят нас, а прежде всего из-за интересов республики Сербии", - заявил Вучич парламентариям.По его словам, официальному Белграду нужно и дальше укреплять государство, привлекать инвесторов, работать над верховенством закона и над увеличением сотрудничества с европейскими странами."Особенно когда мы отрезаны от других из-за конфликта на Украине и потому, что возникают конфликты каждый день, их вызывают разные мировые спецслужбы: от Киргизии и Таджикистана, в третий раз за последнее восемь месяцев, до Украины, Армении и Азербайджана, где 105 армян погибли за последние два дня, и как будто ничего не произошло. Сейчас мир таков, что 105 человек убиты только с одной стороны и ничего, все очерствели", - указал сербский лидер и привал беречь мир в стране и регионе.
https://ria.ru/20220912/serbiya-1816234407.html
https://ria.ru/20220911/belgrad-1815470669.html
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в мире, александр вучич, евросоюз, сербия
В мире, Александр Вучич, Евросоюз, Сербия
18:43 14.09.2022
 
Сербия не смеет отказаться от пути в Евросоюз, заявил Вучич

Вучич назвал отказ Сербии от пути в Евросоюз неразумным и невозможным

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 14 сен – РИА Новости. Сербия сейчас не смеет отказаться от пути в ЕС не только ради привлечения европейских инвестиций и проведения реформ, но и из-за большого числа конфликтов, возникающих по вине мировых спецслужб, заявил сербский президент Александр Вучич.
Глава сербского государства второй день участвует в специальном заседании Скупщины (парламента) Сербии, посвященном ситуации в Косово и переговорам Белграда и Приштины, на фоне возросшего давления Запада, требований от Белграда уступок и подталкивания к признанию самопровозглашенной республики.
"Моя обязанность говорить не только то, что люди ожидают услышать. Думаю, что в данный момент не смеем и не было бы разумно и хорошо отказаться от европейского пути. Думаю, так не потому, что сильно их люблю, и еще меньше потому, что они любят нас, а прежде всего из-за интересов республики Сербии", - заявил Вучич парламентариям.
По его словам, официальному Белграду нужно и дальше укреплять государство, привлекать инвесторов, работать над верховенством закона и над увеличением сотрудничества с европейскими странами.
"Особенно когда мы отрезаны от других из-за конфликта на Украине и потому, что возникают конфликты каждый день, их вызывают разные мировые спецслужбы: от Киргизии и Таджикистана, в третий раз за последнее восемь месяцев, до Украины, Армении и Азербайджана, где 105 армян погибли за последние два дня, и как будто ничего не произошло. Сейчас мир таков, что 105 человек убиты только с одной стороны и ничего, все очерствели", - указал сербский лидер и привал беречь мир в стране и регионе.

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