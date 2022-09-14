https://ria.ru/20220914/sanktsii-1816666131.html

Глава Еврокомиссии заявила, что санкции ЕС против России сохранятся

Глава Еврокомиссии заявила, что санкции ЕС против России сохранятся - РИА Новости, 14.09.2022

Глава Еврокомиссии заявила, что санкции ЕС против России сохранятся

Санкции ЕС против России сохранятся, сейчас не время для их смягчения, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая с ежегодным отчетом о работе ЕК РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T11:08

2022-09-14T11:08

2022-09-14T11:08

урсула фон дер ляйен

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

экономика

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БРЮССЕЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Санкции ЕС против России сохранятся, сейчас не время для их смягчения, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая с ежегодным отчетом о работе ЕК перед депутатами Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге.Запад усилил санкции в отношении РФ из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что беспрецедентные санкции против РФ не смогли подорвать ее финстабильность. По словам президента России Владимира Путина, Европа зашла в санкционный тупик."Санкции сохранятся. Сейчас время для решимости, а не для умиротворения", - сказала глава ЕК.

https://ria.ru/20220913/sanktsii-1816549493.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

урсула фон дер ляйен, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика