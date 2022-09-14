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Глава Еврокомиссии заявила, что санкции ЕС против России сохранятся - РИА Новости, 14.09.2022
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Глава Еврокомиссии заявила, что санкции ЕС против России сохранятся
Глава Еврокомиссии заявила, что санкции ЕС против России сохранятся - РИА Новости, 14.09.2022
Глава Еврокомиссии заявила, что санкции ЕС против России сохранятся
Санкции ЕС против России сохранятся, сейчас не время для их смягчения, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая с ежегодным отчетом о работе ЕК РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T11:08
2022-09-14T11:08
урсула фон дер ляйен
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Санкции ЕС против России сохранятся, сейчас не время для их смягчения, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая с ежегодным отчетом о работе ЕК перед депутатами Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге.Запад усилил санкции в отношении РФ из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что беспрецедентные санкции против РФ не смогли подорвать ее финстабильность. По словам президента России Владимира Путина, Европа зашла в санкционный тупик."Санкции сохранятся. Сейчас время для решимости, а не для умиротворения", - сказала глава ЕК.
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урсула фон дер ляйен, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика
Урсула фон дер Ляйен, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Экономика
11:08 14.09.2022
 
Глава Еврокомиссии заявила, что санкции ЕС против России сохранятся

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что санкции Евросоюза против России сохранятся

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Санкции ЕС против России сохранятся, сейчас не время для их смягчения, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая с ежегодным отчетом о работе ЕК перед депутатами Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге.
Запад усилил санкции в отношении РФ из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что беспрецедентные санкции против РФ не смогли подорвать ее финстабильность. По словам президента России Владимира Путина, Европа зашла в санкционный тупик.
"Санкции сохранятся. Сейчас время для решимости, а не для умиротворения", - сказала глава ЕК.

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