https://ria.ru/20220914/sankt-peterburg-1816282017.html

Названы страны, туристы из которых посещают Санкт-Петербург чаще всего

Названы страны, туристы из которых посещают Санкт-Петербург чаще всего - РИА Новости, 14.09.2022

Названы страны, туристы из которых посещают Санкт-Петербург чаще всего

Власти Санкт-Петербурга рассказали, путешественники из каких стран наиболее часто посещают Северную столицу, сообщает председатель городского комитета по... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T04:24

2022-09-14T04:24

2022-09-14T04:24

туризм

туризм

новости - туризм

сергей корнеев

санкт-петербург

нева (река)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга рассказали, путешественники из каких стран наиболее часто посещают Северную столицу, сообщает председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев."Гостей из России — 5,3 миллиона, иностранцев — 160 тысяч. Расширилась география зарубежных туристов: к нам стали чаще приезжать из ОАЭ, Ирана, Катара, Ливана, Марокко, Турции и других стран Большого Ближнего Востока", — сообщил Корнеев в Telegram-канале.За восемь месяцев вклад индустрии гостеприимства в экономику города составил порядка 215 миллиардов рублей, что в два раза выше показателей аналогичного периода прошлого года.Ранее сообщалось, что турпоток в Петербург в период с января по август 2022 года вырос на треть, до 5,5 миллиона человек.

https://ria.ru/20220827/sankt-peterburg-1812380913.html

санкт-петербург

нева (река)

россия

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, сергей корнеев, санкт-петербург, нева (река), россия