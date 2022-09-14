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Названы страны, туристы из которых посещают Санкт-Петербург чаще всего - РИА Новости, 14.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220914/sankt-peterburg-1816282017.html
Названы страны, туристы из которых посещают Санкт-Петербург чаще всего
Названы страны, туристы из которых посещают Санкт-Петербург чаще всего - РИА Новости, 14.09.2022
Названы страны, туристы из которых посещают Санкт-Петербург чаще всего
Власти Санкт-Петербурга рассказали, путешественники из каких стран наиболее часто посещают Северную столицу, сообщает председатель городского комитета по... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T04:24
2022-09-14T04:24
туризм
туризм
новости - туризм
сергей корнеев
санкт-петербург
нева (река)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга рассказали, путешественники из каких стран наиболее часто посещают Северную столицу, сообщает председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев."Гостей из России — 5,3 миллиона, иностранцев — 160 тысяч. Расширилась география зарубежных туристов: к нам стали чаще приезжать из ОАЭ, Ирана, Катара, Ливана, Марокко, Турции и других стран Большого Ближнего Востока", — сообщил Корнеев в Telegram-канале.За восемь месяцев вклад индустрии гостеприимства в экономику города составил порядка 215 миллиардов рублей, что в два раза выше показателей аналогичного периода прошлого года.Ранее сообщалось, что турпоток в Петербург в период с января по август 2022 года вырос на треть, до 5,5 миллиона человек.
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туризм, новости - туризм, сергей корнеев, санкт-петербург, нева (река), россия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сергей Корнеев, Санкт-Петербург, Нева (река), Россия
04:24 14.09.2022
 
Названы страны, туристы из которых посещают Санкт-Петербург чаще всего

Туристы из ОАЭ, Ирана, Катара и Турции стали чаще приезжать в Санкт-Петербург

© РИА Новости / Александр АндреевТуристы на улице Санкт-Петербурга
Туристы на улице Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Александр Андреев
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга рассказали, путешественники из каких стран наиболее часто посещают Северную столицу, сообщает председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.
"Гостей из России — 5,3 миллиона, иностранцев — 160 тысяч. Расширилась география зарубежных туристов: к нам стали чаще приезжать из ОАЭ, Ирана, Катара, Ливана, Марокко, Турции и других стран Большого Ближнего Востока", — сообщил Корнеев в Telegram-канале.
За восемь месяцев вклад индустрии гостеприимства в экономику города составил порядка 215 миллиардов рублей, что в два раза выше показателей аналогичного периода прошлого года.
Ранее сообщалось, что турпоток в Петербург в период с января по август 2022 года вырос на треть, до 5,5 миллиона человек.
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