https://ria.ru/20220829/peterburg-1812863415.html
Названо число туристов, посетивших Петербург в этом году
Названо число туристов, посетивших Петербург в этом году - РИА Новости, 29.08.2022
Названо число туристов, посетивших Петербург в этом году
Туристический поток в Санкт-Петербург в январе-августе 2022 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 30 процентов, до 5,54... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T14:33
2022-08-29T14:33
2022-08-29T15:49
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
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куда поехать
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг — РИА Новости. Туристический поток в Санкт-Петербург в январе-августе 2022 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 30 процентов, до 5,54 миллиона человек, сообщает городской комитет по развитию туризма.Отмечается, что средняя длительность пребывания путешественников увеличилась с трех-четырех дней дней до трех-шести. Значительная доля туристов из ближнего зарубежья остается в городе на семь-восемь дней, а их средние расходы возросли на 16,3 процента. Средний чек у российских отдыхающих составил 36,5 тысячи рублей, что на 13,7 процента выше показателя прошлого года.По итогам первой половины августа средняя загрузка трехзвездочных отелей Петербурга составила 88,6 процента, "четверок" – 79,9, а "пятерок" – 66,8 процента.Сообщается, что с мая турпоток заметно увеличивался к мероприятиям. В частности, гости присоединялись к масштабным городским праздникам, культурным и спортивным событиям, среди которых были День Города, 350-летний юбилей Петра I, День России, Петербургский международный экономический форум, праздник выпускников "Алые паруса". "Программы, сочетающие петербургскую классику и его новую туристскую географию, оказались очень востребованы у наших гостей", – отметил председатель комитета по развитию туризма Санкт‑Петербурга Сергей Корнеев.Вклад отрасли туризма в экономику Петербурга за первые восемь месяцев этого года, по предварительным оценкам, составляет около 215 миллиардов рублей (против 124 миллиардов рублей за восемь месяцев 2021 года)."Высокие показатели загрузки на пике текущего сезона дают все основания полагать, что по итогам 2022 года туристский поток в Санкт‑Петербург может достигнуть семи миллионов человек за счет внутреннего, прежде всего индивидуального и семейного туризма", – отмечает Корнеев.
https://ria.ru/20220826/keshbek-1812124552.html
https://ria.ru/20220827/sankt-peterburg-1812380913.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, санкт-петербург, сергей корнеев, куда поехать, куда можно лететь, куда поехать в выходные
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Санкт-Петербург, Сергей Корнеев, куда поехать, куда можно лететь, куда поехать в выходные
14:33 29.08.2022 (обновлено: 15:49 29.08.2022)
Названо число туристов, посетивших Петербург в этом году
Турпоток в Петербург в этом году вырос более чем на 30 процентов – до 5,5 миллиона человек
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг — РИА Новости. Туристический поток в Санкт-Петербург в январе-августе 2022 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 30 процентов, до 5,54 миллиона человек, сообщает городской комитет по развитию туризма.
"Абсолютное большинство гостей – жители регионов России: 5,38 миллиона прибытий. Иностранцев 160 тысяч, что не превышает три процента в общем объеме туристского потока за первые восемь месяцев текущего года", – говорится в сообщении.
Отмечается, что средняя длительность пребывания путешественников увеличилась с трех-четырех дней дней до трех-шести. Значительная доля туристов из ближнего зарубежья остается в городе на семь-восемь дней, а их средние расходы возросли на 16,3 процента. Средний чек у российских отдыхающих составил 36,5 тысячи рублей, что на 13,7 процента выше показателя прошлого года.
По итогам первой половины августа средняя загрузка трехзвездочных отелей Петербурга составила 88,6 процента, "четверок" – 79,9, а "пятерок" – 66,8 процента.
Сообщается, что с мая турпоток заметно увеличивался к мероприятиям. В частности, гости присоединялись к масштабным городским праздникам, культурным и спортивным событиям, среди которых были День Города, 350-летний юбилей Петра I, День России, Петербургский международный экономический форум, праздник выпускников "Алые паруса".
"Программы, сочетающие петербургскую классику и его новую туристскую географию, оказались очень востребованы у наших гостей", – отметил председатель комитета по развитию туризма Санкт‑Петербурга Сергей Корнеев.
Вклад отрасли туризма в экономику Петербурга за первые восемь месяцев этого года, по предварительным оценкам, составляет около 215 миллиардов рублей (против 124 миллиардов рублей за восемь месяцев 2021 года).
"Высокие показатели загрузки на пике текущего сезона дают все основания полагать, что по итогам 2022 года туристский поток в Санкт‑Петербург может достигнуть семи миллионов человек за счет внутреннего, прежде всего индивидуального и семейного туризма", – отмечает Корнеев.