https://ria.ru/20220914/remont-1816703082.html

В Вологодской области отремонтируют семь действующих храмов

В Вологодской области отремонтируют семь действующих храмов - РИА Новости, 14.09.2022

В Вологодской области отремонтируют семь действующих храмов

В Вологодской области отремонтируют семь из 109 действующих храмов с привлечением средств бюджетов всех уровней, а также пожертвований меценатов и простых... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T12:56

2022-09-14T12:56

2022-09-14T12:56

вологодская область

вологодская область

вологда

кириллов

олег кувшинников

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ВОЛОГДА, 14 сен – РИА Новости. В Вологодской области отремонтируют семь из 109 действующих храмов с привлечением средств бюджетов всех уровней, а также пожертвований меценатов и простых граждан, сообщает пресс-служба правительства области.Глава региона Олег Кувшинников, возглавивший накануне попечительский совет благотворительного фонда "Наследие Русского Севера", заявил о необходимости привести в порядок все действующие на территории региона храмы. Первые семь, уже имеющие предварительные расчёты расходов на ремонт, определили на первом заседании фонда. В перечень первых семи храмов входят церковь Сретения Господня и Димитрия Прилуцкого в Вологде, Казанская церковь в Кириллове, Входоиерусалимский храм в Тотьме, собор Рождества Пресвятой Богородицы в Устюжне, церкви в селах Устье и Большая Шорманга.Благотворительный фонд "Наследие Русского Севера" создан в сентябре 2021 года по просьбам неравнодушных вологжан для проектирования и проведения ремонта и реставрации объектов культурного наследия религиозного назначения. В состав попечительского совета вошли представители крупных промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, департамента культуры и туризма и Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области, добавили в пресс-службе.По словам митрополита Вологодского и Кирилловского Саввы, объекты, которые будут отреставрированы, были оценены еще и по принципу паломнической и туристической привлекательности, а список объектов для восстановления будет дополняться с учетом мнения жителей области.Глава региона отметил, что сначала предстоит провести противоаварийные работы."Затем необходимо подготовить проектно-сметную документацию, провести ее экспертизу, выбрать подрядчика… Постепенно с привлечением федерального, регионального, муниципальных бюджетов и средств благотворителей мы будем восстанавливать наши святыни, чтобы передать их потомкам в первозданном виде. Приглашаю всех желающих, настоящих патриотов Вологодчины присоединиться к этим добрым начинаниям", - сообщил глава региона.

https://ria.ru/20220204/vologda-1770433268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, вологда, кириллов, олег кувшинников