В Грузии объяснили слова о референдуме по "второму фронту" против России
Власти Грузии назвали заявления о референдуме по "второму фронту" против России сарказмом
© РИА Новости / Александр Имедашвили / Перейти в медиабанкЗдание министерства обороны Грузии в Тбилиси
Здание министерства обороны Грузии в Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ/СУХУМ, 14 сен - РИА Новости. Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе сообщил, что его заявление о возможном проведении референдума на тему открытия "второго фронта" против России было сарказмом с долей иронии, так как население страны однозначно против войны, при этом он также утверждает, что Киев напрямую требует от грузинских властей открыть такой "фронт".
Ранее Кобахидзе заявил, что позиция властей неизменна в связи с отказом открывать "второй фронт" против России. Он отметил, что исходя из прямых или косвенных призывов со стороны Киева, власти готовы организовать референдум, чтобы узнать мнение населения и доказать всем, что граждане Грузии поддерживают позицию правящей команды. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя эти сообщения, отмечал, что если в Грузии будут проводить такой референдум, граждане поддержат позицию правящей партии, которая выступает против этой идеи, грузины с Россией воевать не захотят. Он также выразил надежу, что в грузинском обществе возобладает здравый смысл.
"В этом заявлении был сарказм и доля иронии. Мы знаем, и это доказано исследованиями, что население Грузии против войны",- заявил Кобахидзе в интервью телекомпании "Рустави 2".
По его словам, грузины могут в любой момент решиться на войну, защищая интересы страны, но "сейчас стране не нужна война, учитывая несколько факторов, и население это понимает".
При этом представители оппозиционных партий Грузии сочли абсурдным заявление Кобахидзе и утверждали, что оно "служит российским интересам". Член "Единого национального движения" Георгий Ботковели считает, что заявление Кобахидзе является "предательством" и "нацелено на российские интересы". Оппозиционер Георгий Вашадзе в разговоре с журналистами заявил, что ни украинская сторона, ни Евросоюз не требуют открытия "второго фронта" в Грузии и утверждения Кобахидзе в связи с этим абсурдны.
Кобахидзе же заявил в среду, что Киев напрямую требует открыть "второй фронт" против России.
"Они ожидали большего, и это большее - "второй фронт", о чем они прямо говорят", - ответил Кохабидзе на вопрос журналиста, ожидала ли Украина большей поддержки от Грузии после начала спецоперации России. Он также добавил, что с соответствующим призывом выступают представители высоких должностей правительства Украины. Кроме того, по словам Кобахидзе, чиновники из Киева шантажируют и угрожают Грузии введением санкций.
"Наш ответ - платоническая дружба, связывающая нас с украинской властью. Оттуда исходит нулевой учет наших государственных интересов, отсюда мы делаем все, что можем, в том числе с учетом тех проблем, с которыми может столкнуться страна. Наша задача - это сохранить мир", - сказал Кобахидзе.
В свою очередь, заместитель главы абхазского МИД Ираклий Тужба, комментируя звучащие из Грузии заявления, отметил, что Абхазия озабочена внутриполитическими процессами в соседней стране.
"Мы обращаем серьезное внимание на те внутриполитические процессы, которые сейчас происходят в Грузии, на заявления высокопоставленных руководителей Грузии, которые касаются нашей республики, в частности связанных с вопросами безопасности и невозобновления конфликта. Вы, я уверен, с этими заявлениями хорошо знакомы", - сказал Тужба.
Он также выразил опасения относительно продолжающегося процесса наращивания военного потенциала Грузии, подчеркнув необходимость согласования и дальнейшего подписания документа о неприменении военной силы между Грузией и Абхазией. "Это та ключевая цель, та ключевая задача, которая в целом стоит перед женевскими дискуссиями. Мы надеемся, что вы, как сопредседатели, будете и должны реагировать на подобного рода угрозы, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта в нашем регионе", - отметил Тужба в ходе встречи с сопредседателями международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.