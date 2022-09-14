https://ria.ru/20220914/referendum-1816866722.html

В Грузии объяснили слова о референдуме по "второму фронту" против России

В Грузии объяснили слова о референдуме по "второму фронту" против России - РИА Новости, 14.09.2022

В Грузии объяснили слова о референдуме по "второму фронту" против России

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе сообщил, что его заявление о возможном проведении референдума на тему открытия "второго... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T23:41

2022-09-14T23:41

2022-09-14T23:41

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ/СУХУМ, 14 сен - РИА Новости. Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе сообщил, что его заявление о возможном проведении референдума на тему открытия "второго фронта" против России было сарказмом с долей иронии, так как население страны однозначно против войны, при этом он также утверждает, что Киев напрямую требует от грузинских властей открыть такой "фронт".Ранее Кобахидзе заявил, что позиция властей неизменна в связи с отказом открывать "второй фронт" против России. Он отметил, что исходя из прямых или косвенных призывов со стороны Киева, власти готовы организовать референдум, чтобы узнать мнение населения и доказать всем, что граждане Грузии поддерживают позицию правящей команды. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя эти сообщения, отмечал, что если в Грузии будут проводить такой референдум, граждане поддержат позицию правящей партии, которая выступает против этой идеи, грузины с Россией воевать не захотят. Он также выразил надежу, что в грузинском обществе возобладает здравый смысл."В этом заявлении был сарказм и доля иронии. Мы знаем, и это доказано исследованиями, что население Грузии против войны",- заявил Кобахидзе в интервью телекомпании "Рустави 2".По его словам, грузины могут в любой момент решиться на войну, защищая интересы страны, но "сейчас стране не нужна война, учитывая несколько факторов, и население это понимает".При этом представители оппозиционных партий Грузии сочли абсурдным заявление Кобахидзе и утверждали, что оно "служит российским интересам". Член "Единого национального движения" Георгий Ботковели считает, что заявление Кобахидзе является "предательством" и "нацелено на российские интересы". Оппозиционер Георгий Вашадзе в разговоре с журналистами заявил, что ни украинская сторона, ни Евросоюз не требуют открытия "второго фронта" в Грузии и утверждения Кобахидзе в связи с этим абсурдны.Кобахидзе же заявил в среду, что Киев напрямую требует открыть "второй фронт" против России."Они ожидали большего, и это большее - "второй фронт", о чем они прямо говорят", - ответил Кохабидзе на вопрос журналиста, ожидала ли Украина большей поддержки от Грузии после начала спецоперации России. Он также добавил, что с соответствующим призывом выступают представители высоких должностей правительства Украины. Кроме того, по словам Кобахидзе, чиновники из Киева шантажируют и угрожают Грузии введением санкций."Наш ответ - платоническая дружба, связывающая нас с украинской властью. Оттуда исходит нулевой учет наших государственных интересов, отсюда мы делаем все, что можем, в том числе с учетом тех проблем, с которыми может столкнуться страна. Наша задача - это сохранить мир", - сказал Кобахидзе.В свою очередь, заместитель главы абхазского МИД Ираклий Тужба, комментируя звучащие из Грузии заявления, отметил, что Абхазия озабочена внутриполитическими процессами в соседней стране."Мы обращаем серьезное внимание на те внутриполитические процессы, которые сейчас происходят в Грузии, на заявления высокопоставленных руководителей Грузии, которые касаются нашей республики, в частности связанных с вопросами безопасности и невозобновления конфликта. Вы, я уверен, с этими заявлениями хорошо знакомы", - сказал Тужба.Он также выразил опасения относительно продолжающегося процесса наращивания военного потенциала Грузии, подчеркнув необходимость согласования и дальнейшего подписания документа о неприменении военной силы между Грузией и Абхазией. "Это та ключевая цель, та ключевая задача, которая в целом стоит перед женевскими дискуссиями. Мы надеемся, что вы, как сопредседатели, будете и должны реагировать на подобного рода угрозы, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта в нашем регионе", - отметил Тужба в ходе встречи с сопредседателями международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

https://ria.ru/20220914/front-1816700859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ираклий кобахидзе, владимир джабаров, георгий вашадзе, грузия, россия, киев, совет федерации рф, рустави 2, единое национальное движение