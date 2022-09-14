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Антонов предупредил о возможных последствиях поставок Украине ракет ATACMS - РИА Новости, 15.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220914/rakety-1816847680.html
Антонов предупредил о возможных последствиях поставок Украине ракет ATACMS
Антонов предупредил о возможных последствиях поставок Украине ракет ATACMS - РИА Новости, 15.09.2022
Антонов предупредил о возможных последствиях поставок Украине ракет ATACMS
Поставки Украине американских баллистических ракет ATACMS чреваты вовлечением Вашингтона в военный конфликт с Москвой, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-14T20:58
2022-09-15T00:57
специальная военная операция на украине
анатолий антонов
россия
украина
вооруженные силы украины
киев
вооружения
сша
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ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Поставки Украине американских баллистических ракет ATACMS чреваты вовлечением Вашингтона в военный конфликт с Москвой, заявил в интервью РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов.Он уточнил, что эти снаряды предназначены для нанесения ударов по целям на расстоянии до 300 километров. По его словам, если Киев получит такое оружие, в область возможного поражения попадут крупные российские города, а также объекты промышленной и транспортной инфраструктуры.Глава дипмиссии добавил, что Вооруженные силы Украины "постоянно нарушают нормы гуманитарного права" даже на тех территориях, которые в Киеве считают своими. Дипломат отметил, что если подобное происходит в отношении Донецкой и Луганской народных республик, то при наличии американских дальнобойных ракет ВСУ, ничуть не сомневаясь, начнут обстрелы российской территории.ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная американской компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать из реактивных систем залпового огня, в том числе из M142 HIMARS, которую с конца июня украинские войска применяют против российских Вооруженных сил.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства. Позднее Штаты объявили о новом пакете помощи для Киева.Полный текст интервью Анатолия Антонова читайте на сайте ria.ru&gt;&gt;
https://ria.ru/20220912/ukraina-1816247165.html
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анатолий антонов, россия, украина, вооруженные силы украины, киев, вооружения, сша, в мире, джо байден, lockheed martin , нато
Специальная военная операция на Украине, Анатолий Антонов, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Киев, Вооружения, США, В мире, Джо Байден, Lockheed Martin , НАТО
20:58 14.09.2022 (обновлено: 00:57 15.09.2022)
 
Антонов предупредил о возможных последствиях поставок Украине ракет ATACMS

Посол Антонов указал США на угрозу конфликта с Россией при поставках Украине ракет ATACMS

CC0 / U.S. Army / Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
CC0 / U.S. Army /
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Поставки Украине американских баллистических ракет ATACMS чреваты вовлечением Вашингтона в военный конфликт с Москвой, заявил в интервью РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов.
Он уточнил, что эти снаряды предназначены для нанесения ударов по целям на расстоянии до 300 километров. По его словам, если Киев получит такое оружие, в область возможного поражения попадут крупные российские города, а также объекты промышленной и транспортной инфраструктуры.

"Подобный сценарий будет означать прямое втягивание США в военное противостояние с Россией", — отметил Антонов.

Глава дипмиссии добавил, что Вооруженные силы Украины "постоянно нарушают нормы гуманитарного права" даже на тех территориях, которые в Киеве считают своими. Дипломат отметил, что если подобное происходит в отношении Донецкой и Луганской народных республик, то при наличии американских дальнобойных ракет ВСУ, ничуть не сомневаясь, начнут обстрелы российской территории.
Американский бронетранспортер М113 - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 15:39Специальная военная операция на Украине
На вооружении украинских военных заметили американский бронетранспортер
ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная американской компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать из реактивных систем залпового огня, в том числе из M142 HIMARS, которую с конца июня украинские войска применяют против российских Вооруженных сил.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства. Позднее Штаты объявили о новом пакете помощи для Киева.
Полный текст интервью Анатолия Антонова читайте на сайте ria.ru>>
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
Вчера, 20:18
Антонов назвал заявления США о неучастии в украинском конфликте нелепыми
 
Специальная военная операция на УкраинеАнатолий АнтоновРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныКиевВооруженияСШАВ миреДжо БайденLockheed MartinНАТО
 
 
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