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Антонов предупредил о возможных последствиях поставок Украине ракет ATACMS

Антонов предупредил о возможных последствиях поставок Украине ракет ATACMS - РИА Новости, 15.09.2022

Антонов предупредил о возможных последствиях поставок Украине ракет ATACMS

Поставки Украине американских баллистических ракет ATACMS чреваты вовлечением Вашингтона в военный конфликт с Москвой, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-14T20:58

2022-09-14T20:58

2022-09-15T00:57

специальная военная операция на украине

анатолий антонов

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сша

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ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Поставки Украине американских баллистических ракет ATACMS чреваты вовлечением Вашингтона в военный конфликт с Москвой, заявил в интервью РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов.Он уточнил, что эти снаряды предназначены для нанесения ударов по целям на расстоянии до 300 километров. По его словам, если Киев получит такое оружие, в область возможного поражения попадут крупные российские города, а также объекты промышленной и транспортной инфраструктуры.Глава дипмиссии добавил, что Вооруженные силы Украины "постоянно нарушают нормы гуманитарного права" даже на тех территориях, которые в Киеве считают своими. Дипломат отметил, что если подобное происходит в отношении Донецкой и Луганской народных республик, то при наличии американских дальнобойных ракет ВСУ, ничуть не сомневаясь, начнут обстрелы российской территории.ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная американской компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать из реактивных систем залпового огня, в том числе из M142 HIMARS, которую с конца июня украинские войска применяют против российских Вооруженных сил.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства. Позднее Штаты объявили о новом пакете помощи для Киева.Полный текст интервью Анатолия Антонова читайте на сайте ria.ru>>

https://ria.ru/20220912/ukraina-1816247165.html

https://ria.ru/20220914/ssha-1816841783.html

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