https://ria.ru/20220914/putin-1816705389.html
Путин проведет международный телефонный разговор
Путин проведет международный телефонный разговор - РИА Новости, 14.09.2022
Путин проведет международный телефонный разговор
Президент России Владимир Путин в среду вечером проведет международный телефонный разговор, а затем вылетит в Самарканд, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T13:06
2022-09-14T13:06
2022-09-14T13:16
политика
владимир путин
самарканд
шос
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_fce871df5152d57016f94d940a0f5ecd.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду вечером проведет международный телефонный разговор, а затем вылетит в Самарканд, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Вечером мы ожидаем международный телефонный разговор, будем держать вас в курсе. И сегодня уже, я думаю, что это будет фактически поздно-поздно ночью, президент вылетит в Самарканд", - сказал Песков.Он уточнил, что в четверг и пятницу ему предстоит "весьма и весьма напряженная работа".В Самарканде 15 и 16 июля пройдет саммит ШОС. Помимо участия в нем Путин также проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с лидером Китая Си Цзиньпином, президентом Турции Тайипом Эрдоганом и другими коллегами.В Самарканде 15 и 16 сентября пройдет саммит ШОС. Помимо участия в нем Путин также проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с лидером Китая Си Цзиньпином, президентом Турции Тайипом Эрдоганом и другими коллегами. Как ожидается, на саммите будет обсуждаться широкий круг вопросов - усиление потенциала ШОС в сфере обеспечения безопасности и стабильности, укрепление экономических связей деятельности ШОС, вопросы развития транспортной взаимосвязанности, усиления культурно-гуманитарного измерения ШОС.
https://ria.ru/20220912/vstrecha-1816095739.html
самарканд
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_226f7b9f77a578b7407e5a348e037b43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, самарканд, шос, россия
Политика, Владимир Путин, Самарканд, ШОС, Россия
13:06 14.09.2022 (обновлено: 13:16 14.09.2022)
Путин проведет международный телефонный разговор
Президент Путин проведет международный телефонный разговор и вылетит в Самарканд
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду вечером проведет международный телефонный разговор, а затем вылетит в Самарканд, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вечером мы ожидаем международный телефонный разговор, будем держать вас в курсе. И сегодня уже, я думаю, что это будет фактически поздно-поздно ночью, президент вылетит в Самарканд", - сказал Песков.
Он уточнил, что в четверг и пятницу ему предстоит "весьма и весьма напряженная работа".
В Самарканде 15 и 16 июля пройдет саммит ШОС
. Помимо участия в нем Путин также проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с лидером Китая Си Цзиньпином
, президентом Турции
Тайипом Эрдоганом и другими коллегами.
В Самарканде 15 и 16 сентября пройдет саммит ШОС. Помимо участия в нем Путин также проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с лидером Китая Си Цзиньпином, президентом Турции Тайипом Эрдоганом и другими коллегами. Как ожидается, на саммите будет обсуждаться широкий круг вопросов - усиление потенциала ШОС в сфере обеспечения безопасности и стабильности, укрепление экономических связей деятельности ШОС, вопросы развития транспортной взаимосвязанности, усиления культурно-гуманитарного измерения ШОС.