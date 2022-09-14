https://ria.ru/20220914/putin-1816705389.html

Путин проведет международный телефонный разговор

Путин проведет международный телефонный разговор - РИА Новости, 14.09.2022

Путин проведет международный телефонный разговор

Президент России Владимир Путин в среду вечером проведет международный телефонный разговор, а затем вылетит в Самарканд, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T13:06

2022-09-14T13:06

2022-09-14T13:16

политика

владимир путин

самарканд

шос

россия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду вечером проведет международный телефонный разговор, а затем вылетит в Самарканд, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Вечером мы ожидаем международный телефонный разговор, будем держать вас в курсе. И сегодня уже, я думаю, что это будет фактически поздно-поздно ночью, президент вылетит в Самарканд", - сказал Песков.Он уточнил, что в четверг и пятницу ему предстоит "весьма и весьма напряженная работа".В Самарканде 15 и 16 июля пройдет саммит ШОС. Помимо участия в нем Путин также проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с лидером Китая Си Цзиньпином, президентом Турции Тайипом Эрдоганом и другими коллегами.В Самарканде 15 и 16 сентября пройдет саммит ШОС. Помимо участия в нем Путин также проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с лидером Китая Си Цзиньпином, президентом Турции Тайипом Эрдоганом и другими коллегами. Как ожидается, на саммите будет обсуждаться широкий круг вопросов - усиление потенциала ШОС в сфере обеспечения безопасности и стабильности, укрепление экономических связей деятельности ШОС, вопросы развития транспортной взаимосвязанности, усиления культурно-гуманитарного измерения ШОС.

https://ria.ru/20220912/vstrecha-1816095739.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, владимир путин, самарканд, шос, россия