https://ria.ru/20220914/protest-1816843147.html

В Ереване проходит акция протеста с требованием отставки Пашиняна

В Ереване проходит акция протеста с требованием отставки Пашиняна - РИА Новости, 14.09.2022

В Ереване проходит акция протеста с требованием отставки Пашиняна

Протестующие перекрыли в среду центральный проспект Баграмяна в Ереване у здания парламента, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T20:29

2022-09-14T20:29

2022-09-14T20:29

в мире

никол пашинян

григорий карасин

владимир путин

азербайджан

ереван

армения

одкб

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ЕРЕВАН, 14 сен - РИА Новости. Протестующие перекрыли в среду центральный проспект Баграмяна в Ереване у здания парламента, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.Участники акции заявляют, что глава правительства собирается пойти на уступки Азербайджану и призывают сторонников присоединиться к ним.В среду Пашинян заявил в ходе правительственного часа в парламенте, что готов принять тяжелые решения и подписать соответствующие документы ради долгосрочного мира в Армении.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.

https://ria.ru/20220914/mid-1816622989.html

https://ria.ru/20220914/azerbaydzhan-1816820180.html

https://ria.ru/20220914/armeniya-1816816975.html

азербайджан

ереван

армения

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в мире, никол пашинян, григорий карасин, владимир путин, азербайджан, ереван, армения, одкб