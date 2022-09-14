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В Ереване проходит акция протеста с требованием отставки Пашиняна - РИА Новости, 14.09.2022
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В Ереване проходит акция протеста с требованием отставки Пашиняна
В Ереване проходит акция протеста с требованием отставки Пашиняна - РИА Новости, 14.09.2022
В Ереване проходит акция протеста с требованием отставки Пашиняна
Протестующие перекрыли в среду центральный проспект Баграмяна в Ереване у здания парламента, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T20:29
2022-09-14T20:29
в мире
никол пашинян
григорий карасин
владимир путин
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ереван
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ЕРЕВАН, 14 сен - РИА Новости. Протестующие перекрыли в среду центральный проспект Баграмяна в Ереване у здания парламента, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.Участники акции заявляют, что глава правительства собирается пойти на уступки Азербайджану и призывают сторонников присоединиться к ним.В среду Пашинян заявил в ходе правительственного часа в парламенте, что готов принять тяжелые решения и подписать соответствующие документы ради долгосрочного мира в Армении.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
https://ria.ru/20220914/mid-1816622989.html
https://ria.ru/20220914/azerbaydzhan-1816820180.html
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азербайджан
ереван
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в мире, никол пашинян, григорий карасин, владимир путин, азербайджан, ереван, армения, одкб
В мире, Никол Пашинян, Григорий Карасин, Владимир Путин, Азербайджан, Ереван, Армения, ОДКБ
20:29 14.09.2022
 
В Ереване проходит акция протеста с требованием отставки Пашиняна

Протестующие перекрыли центральный проспект в Ереване, требуя отставки Пашиняна

© Sputnik / Перейти в медиабанкМитинг в Ереване
Митинг в Ереване
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Митинг в Ереване. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 14 сен - РИА Новости. Протестующие перекрыли в среду центральный проспект Баграмяна в Ереване у здания парламента, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Участники акции заявляют, что глава правительства собирается пойти на уступки Азербайджану и призывают сторонников присоединиться к ним.
В среду Пашинян заявил в ходе правительственного часа в парламенте, что готов принять тяжелые решения и подписать соответствующие документы ради долгосрочного мира в Армении.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.

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В миреНикол ПашинянГригорий КарасинВладимир ПутинАзербайджанЕреванАрменияОДКБ
 
 
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