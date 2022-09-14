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В Совфеде усомнились, что с приходом нового посла США что-то изменится - РИА Новости, 14.09.2022
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В Совфеде усомнились, что с приходом нового посла США что-то изменится
В Совфеде усомнились, что с приходом нового посла США что-то изменится - РИА Новости, 14.09.2022
В Совфеде усомнились, что с приходом нового посла США что-то изменится
Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин усомнился, что отношения Москвы и Вашингтона могут каким-либо образом измениться в связи с назначением... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T19:49
2022-09-14T19:49
сша
посольство сша в рф
григорий карасин
совет федерации рф
сергей кисляк
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин усомнился, что отношения Москвы и Вашингтона могут каким-либо образом измениться в связи с назначением нового посла США в РФ. С коллегой согласился первый замглавы этого комитета, экс-посол России в США Сергей Кисляк.Телеканал CNN со ссылкой на дипломатические источники ранее информировал, что США уже представили РФ кандидатуру Линн Трейси на пост нового главы американской дипмиссии в Москве и надеются, что ее назначение состоится в скором времени."Я сомневаюсь, что что-то изменится от этого назначения. Посмотрим", - сказал политик, отвечая на вопрос РИА Новости.Первый замглавы этого комитета, экс-посол России в США Сергей Кисляк пояснил РИА Новости, что лично не знаком с Линн Трейси. "Трудно себе представить, что что-то может измениться в условиях, когда Вашингтон держит отношения в таком состоянии", - прокомментировал Кисляк информацию СМИ о назначении нового американского посла.Трейси – кадровый американский дипломат, с 2019 года она занимает пост посла в Армении.Предыдущий глава дипмиссии США в РФ Джон Салливан проработал на должности три года, однако недавно досрочно завершил работу по личным обстоятельствам.
https://ria.ru/20220914/treysi-1816822143.html
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сша, посольство сша в рф, григорий карасин, совет федерации рф, сергей кисляк
США, Посольство США в РФ, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, Сергей Кисляк
19:49 14.09.2022
 
В Совфеде усомнились, что с приходом нового посла США что-то изменится

Сенаторы усомнились, что с новым послом США в России в отношениях стран что-то изменится

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства США в Москве
Флаг на здании посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Флаг на здании посольства США в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин усомнился, что отношения Москвы и Вашингтона могут каким-либо образом измениться в связи с назначением нового посла США в РФ. С коллегой согласился первый замглавы этого комитета, экс-посол России в США Сергей Кисляк.
Телеканал CNN со ссылкой на дипломатические источники ранее информировал, что США уже представили РФ кандидатуру Линн Трейси на пост нового главы американской дипмиссии в Москве и надеются, что ее назначение состоится в скором времени.
"Я сомневаюсь, что что-то изменится от этого назначения. Посмотрим", - сказал политик, отвечая на вопрос РИА Новости.
Первый замглавы этого комитета, экс-посол России в США Сергей Кисляк пояснил РИА Новости, что лично не знаком с Линн Трейси. "Трудно себе представить, что что-то может измениться в условиях, когда Вашингтон держит отношения в таком состоянии", - прокомментировал Кисляк информацию СМИ о назначении нового американского посла.
Трейси – кадровый американский дипломат, с 2019 года она занимает пост посла в Армении.
Предыдущий глава дипмиссии США в РФ Джон Салливан проработал на должности три года, однако недавно досрочно завершил работу по личным обстоятельствам.

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