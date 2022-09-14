https://ria.ru/20220914/posol-1816834883.html

В Совфеде усомнились, что с приходом нового посла США что-то изменится

В Совфеде усомнились, что с приходом нового посла США что-то изменится - РИА Новости, 14.09.2022

В Совфеде усомнились, что с приходом нового посла США что-то изменится

Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин усомнился, что отношения Москвы и Вашингтона могут каким-либо образом измениться в связи с назначением... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T19:49

2022-09-14T19:49

2022-09-14T19:49

сша

посольство сша в рф

григорий карасин

совет федерации рф

сергей кисляк

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин усомнился, что отношения Москвы и Вашингтона могут каким-либо образом измениться в связи с назначением нового посла США в РФ. С коллегой согласился первый замглавы этого комитета, экс-посол России в США Сергей Кисляк.Телеканал CNN со ссылкой на дипломатические источники ранее информировал, что США уже представили РФ кандидатуру Линн Трейси на пост нового главы американской дипмиссии в Москве и надеются, что ее назначение состоится в скором времени."Я сомневаюсь, что что-то изменится от этого назначения. Посмотрим", - сказал политик, отвечая на вопрос РИА Новости.Первый замглавы этого комитета, экс-посол России в США Сергей Кисляк пояснил РИА Новости, что лично не знаком с Линн Трейси. "Трудно себе представить, что что-то может измениться в условиях, когда Вашингтон держит отношения в таком состоянии", - прокомментировал Кисляк информацию СМИ о назначении нового американского посла.Трейси – кадровый американский дипломат, с 2019 года она занимает пост посла в Армении.Предыдущий глава дипмиссии США в РФ Джон Салливан проработал на должности три года, однако недавно досрочно завершил работу по личным обстоятельствам.

https://ria.ru/20220914/treysi-1816822143.html

https://ria.ru/20220905/ssha-1814632776.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

сша, посольство сша в рф, григорий карасин, совет федерации рф, сергей кисляк