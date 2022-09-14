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Жители Запорожской области собрали рекордную партию военной помощи - РИА Новости, 14.09.2022
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Жители Запорожской области собрали рекордную партию военной помощи
Жители Запорожской области собрали рекордную партию военной помощи - РИА Новости, 14.09.2022
Жители Запорожской области собрали рекордную партию военной помощи
Рекордная партия военной помощи от жителей Запорожской области передана российской армии, защищающей регион, сообщил председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T09:45
2022-09-14T09:45
владимир рогов
запорожская область
мелитополь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Рекордная партия военной помощи от жителей Запорожской области передана российской армии, защищающей регион, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Рекордная партия военной помощи на сумму 20 миллионов рублей передана российской армии, защищающей наш регион. В покупке активное участие принимали жители Энергодара, Мелитополя, Бердянска и других освобожденных городов", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, среди военной помощи: крупная партия тепловизоров, беспилотников и антидроновых ружей."Люди консолидируются в своем стремлении помочь нашей армии и поддержать героизм воинов, защищающих наш край", - сказал Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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владимир рогов, запорожская область, мелитополь, общество
Владимир Рогов, Запорожская область, Мелитополь, Общество
09:45 14.09.2022
 
Жители Запорожской области собрали рекордную партию военной помощи

Член ВГА Рогов: жители Запорожской области собрали рекордную партию военной помощи

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в Запорожской области
Военнослужащие ВС РФ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС РФ в Запорожской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Рекордная партия военной помощи от жителей Запорожской области передана российской армии, защищающей регион, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Рекордная партия военной помощи на сумму 20 миллионов рублей передана российской армии, защищающей наш регион. В покупке активное участие принимали жители Энергодара, Мелитополя, Бердянска и других освобожденных городов", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, среди военной помощи: крупная партия тепловизоров, беспилотников и антидроновых ружей.
"Люди консолидируются в своем стремлении помочь нашей армии и поддержать героизм воинов, защищающих наш край", - сказал Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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