Жители Запорожской области собрали рекордную партию военной помощи
Член ВГА Рогов: жители Запорожской области собрали рекордную партию военной помощи
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в Запорожской области
Военнослужащие ВС РФ в Запорожской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Рекордная партия военной помощи от жителей Запорожской области передана российской армии, защищающей регион, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Рекордная партия военной помощи на сумму 20 миллионов рублей передана российской армии, защищающей наш регион. В покупке активное участие принимали жители Энергодара, Мелитополя, Бердянска и других освобожденных городов", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, среди военной помощи: крупная партия тепловизоров, беспилотников и антидроновых ружей.
"Люди консолидируются в своем стремлении помочь нашей армии и поддержать героизм воинов, защищающих наш край", - сказал Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.