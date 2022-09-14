https://ria.ru/20220914/pomosch-1816646613.html

Жители Запорожской области собрали рекордную партию военной помощи

Жители Запорожской области собрали рекордную партию военной помощи - РИА Новости, 14.09.2022

Жители Запорожской области собрали рекордную партию военной помощи

Рекордная партия военной помощи от жителей Запорожской области передана российской армии, защищающей регион, сообщил председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T09:45

2022-09-14T09:45

2022-09-14T09:45

владимир рогов

запорожская область

мелитополь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Рекордная партия военной помощи от жителей Запорожской области передана российской армии, защищающей регион, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Рекордная партия военной помощи на сумму 20 миллионов рублей передана российской армии, защищающей наш регион. В покупке активное участие принимали жители Энергодара, Мелитополя, Бердянска и других освобожденных городов", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, среди военной помощи: крупная партия тепловизоров, беспилотников и антидроновых ружей."Люди консолидируются в своем стремлении помочь нашей армии и поддержать героизм воинов, защищающих наш край", - сказал Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220914/pozhertvovaniya-1816645661.html

запорожская область

мелитополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир рогов, запорожская область, мелитополь, общество