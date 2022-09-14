https://ria.ru/20220914/petrov-1816799909.html

Российский прокат фильма Полански с Петровым запланирован на зиму

Российский прокат фильма Полански с Петровым запланирован на зиму - РИА Новости, 14.09.2022

Российский прокат фильма Полански с Петровым запланирован на зиму

Российская премьера фильма Романа Полански "The Palace" ("Дворец") с участием Александра Петрова запланирована на зиму, сообщила РИА Новости генеральный... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T17:59

2022-09-14T17:59

2022-09-14T18:29

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российская премьера фильма Романа Полански "The Palace" ("Дворец") с участием Александра Петрова запланирована на зиму, сообщила РИА Новости генеральный директор кинопрокатной компании "Про:взгляд" Татьяна Долженко."Не можем скрыть гордости касательно фильма The Palace великого Романа Полански, дьявольски ироничной комедии в духе "Резни" или скажем "Отеля "Гранд-Будапешт", — сказала Долженко.Также в ленте снимались немецкий актер Оливер Мазуччи, звезда французского кино Фанни Ардан, Микки Рурк, Джон Клиз, португальский артист Жуакин де Алмейда и Фортунато Черлино.События в фильме разворачиваются в шикарном отеле на курорте в швейцарских Альпах в 1999 накануне Нового года. Судьбы постояльцев гостиницы переплетаются перед наступлением нового тысячелетия.

https://ria.ru/20220913/koppola-1816458353.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, роман полански, микки рурк, альпы, кино и сериалы