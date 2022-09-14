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В Киргизии заявили о двух пострадавших при перестрелке на границе

В Киргизии заявили о двух пострадавших при перестрелке на границе - РИА Новости, 14.09.2022

В Киргизии заявили о двух пострадавших при перестрелке на границе

Двое граждан Киргизии пострадали в ходе перестрелки на киргизско-таджикской границе, сообщили РИА Новости в среду в пресс-центре киргизской погранслужбы... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T16:14

2022-09-14T16:14

2022-09-14T16:14

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БИШКЕК, 14 сен - РИА Новости. Двое граждан Киргизии пострадали в ходе перестрелки на киргизско-таджикской границе, сообщили РИА Новости в среду в пресс-центре киргизской погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ)."В ходе вооруженного инцидента, произошедшего на участке пограничной заставы "Самаркандек" Баткенского пограничного отряда, ранения получили двое граждан Кыргызской Республики И.к.Б., 1991 г.р., и Г.у.Б., 2001 г.р.", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, одному из граждан поставлен диагноз "Осколочная рваная рана волосистой части головы". Состояние оценивается врачами как средней тяжести. У другой жительницы села Самаркандек огнестрельное ранение поясничной области с проникновением в брюшную полость. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое. Уточняется, что раненые граждане доставлены в Лейлекскую районную больницу, где "им оказывается вся необходимая помощь"."Особую озабоченность вызывает тот факт, что в ходе перестрелок на таджикской стороне были замечены бородатые мужчины в черной одежде, без каких-либо знаков отличия, стрелявшие без разбору и необходимости по мирному гражданскому населению, объектам инфраструктуры, жилым домам и иному имуществу граждан. При этом стрелявшие использовали гранатометы, минометы и стрелковое оружие", - отметили в погранведомстве.Утром в среду погранслужба Киргизии сообщала о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками в местности Булак-Баши. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский пограничный наряд занял боевые позиции на участке границы. Таджикская сторона обвинила кыргызстанских пограничников в необоснованном обстреле таджикистанской погранзаставы. Ближе к обеду между военными двух стран началась еще одна перестрелка - уже в местности Как-Сай. Еще позже началась третья - в районе села Самаркандек.По официальным данным, в результате перестрелок в Киргизии пострадали двое пограничников, в Таджикистане - один погибший и двое пострадавших.

https://ria.ru/20220914/politika-1816577199.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, киргизия, таджикистан