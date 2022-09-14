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На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка - РИА Новости, 14.09.2022
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На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка - РИА Новости, 14.09.2022
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка
На границе Киргизии и Таджикистана началась очередная перестрелка между военными двух стран, сообщили РИА Новости в погранслужбе киргизского госкомитета... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T11:16
2022-09-14T12:18
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БИШКЕК, 14 сен — РИА Новости. На границе Киргизии и Таджикистана началась очередная перестрелка между военными двух стран, сообщили РИА Новости в погранслужбе киргизского госкомитета нацбезопасности."По состоянию на 14:00 (11:00 мск) &lt;...&gt; в местности Как-Сай Баткенского района пограничники ПВ ГКНБ Таджикистана открыли огонь по пограничникам заставы "Достук" Баткенского пограничного отряда ПС ГКНБ Кыргызстана. Кыргызские пограничники открыли ответный огонь. Перестрелка продолжается", — рассказал представитель пресс-службы.Позже там сообщили о прекращении огня, но ситуация остается напряженной.Утром погранслужба Киргизии сообщила о перестрелке, которая, по версии ведомства, началась из-за того, что таджикистанские пограничники заняли боевые позиции на неописанном участке границы.В Душанбе, в свою очередь, обвинили Бишкек в необоснованном обстреле заставы.По официальным данным, в результате перестрелок в Киргизии пострадали двое пограничников, в Таджикистане — один погибший и двое пострадавших.Этот участок границы периодически становится зоной конфликта между местным населением и пограничниками двух стран из-за отсутствия лимитации.
https://ria.ru/20220721/kirgiziya-1804113438.html
https://ria.ru/20220614/tadzhikistan-1795125921.html
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в мире, киргизия, таджикистан
В мире, Киргизия, Таджикистан
11:16 14.09.2022 (обновлено: 12:18 14.09.2022)
 
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

Погранслужба Киргизии сообщила об очередной перестрелке на границе с Таджикистаном

© Sputnik / Эламан Карымшаков / Перейти в медиабанкВоеннослужащие и сотрудники полиции Киргизии у границы
Военнослужащие и сотрудники полиции Киргизии у границы - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© Sputnik / Эламан Карымшаков
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Военнослужащие и сотрудники полиции Киргизии у границы. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 14 сен — РИА Новости. На границе Киргизии и Таджикистана началась очередная перестрелка между военными двух стран, сообщили РИА Новости в погранслужбе киргизского госкомитета нацбезопасности.
"По состоянию на 14:00 (11:00 мск) <...> в местности Как-Сай Баткенского района пограничники ПВ ГКНБ Таджикистана открыли огонь по пограничникам заставы "Достук" Баткенского пограничного отряда ПС ГКНБ Кыргызстана. Кыргызские пограничники открыли ответный огонь. Перестрелка продолжается", — рассказал представитель пресс-службы.
Позже там сообщили о прекращении огня, но ситуация остается напряженной.
Утром погранслужба Киргизии сообщила о перестрелке, которая, по версии ведомства, началась из-за того, что таджикистанские пограничники заняли боевые позиции на неописанном участке границы.
В Душанбе, в свою очередь, обвинили Бишкек в необоснованном обстреле заставы.
По официальным данным, в результате перестрелок в Киргизии пострадали двое пограничников, в Таджикистане — один погибший и двое пострадавших.
Этот участок границы периодически становится зоной конфликта между местным населением и пограничниками двух стран из-за отсутствия лимитации.

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