https://ria.ru/20220914/perestrelka-1816668072.html

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка - РИА Новости, 14.09.2022

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

На границе Киргизии и Таджикистана началась очередная перестрелка между военными двух стран, сообщили РИА Новости в погранслужбе киргизского госкомитета... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T11:16

2022-09-14T11:16

2022-09-14T12:18

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БИШКЕК, 14 сен — РИА Новости. На границе Киргизии и Таджикистана началась очередная перестрелка между военными двух стран, сообщили РИА Новости в погранслужбе киргизского госкомитета нацбезопасности."По состоянию на 14:00 (11:00 мск) <...> в местности Как-Сай Баткенского района пограничники ПВ ГКНБ Таджикистана открыли огонь по пограничникам заставы "Достук" Баткенского пограничного отряда ПС ГКНБ Кыргызстана. Кыргызские пограничники открыли ответный огонь. Перестрелка продолжается", — рассказал представитель пресс-службы.Позже там сообщили о прекращении огня, но ситуация остается напряженной.Утром погранслужба Киргизии сообщила о перестрелке, которая, по версии ведомства, началась из-за того, что таджикистанские пограничники заняли боевые позиции на неописанном участке границы.В Душанбе, в свою очередь, обвинили Бишкек в необоснованном обстреле заставы.По официальным данным, в результате перестрелок в Киргизии пострадали двое пограничников, в Таджикистане — один погибший и двое пострадавших.Этот участок границы периодически становится зоной конфликта между местным населением и пограничниками двух стран из-за отсутствия лимитации.

https://ria.ru/20220721/kirgiziya-1804113438.html

https://ria.ru/20220614/tadzhikistan-1795125921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, киргизия, таджикистан