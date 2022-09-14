https://ria.ru/20220914/perestrelka-1816628142.html

Между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

Между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка - РИА Новости, 14.09.2022

Между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками двух стран, сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизской погранслужбы... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T07:00

2022-09-14T07:00

2022-09-14T10:11

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БИШКЕК, 14 сен — РИА Новости. На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками двух стран, сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизской погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ).В селе Булак-Башы Баткенской области киргизский пограннаряд встретил таджикистанских пограничников, которые "в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами заняли боевые позиции на неописанном участке госграницы", рассказал собеседник агентства.По предварительным данным, пострадавших и раненых с киргизской стороны нет, перестрелка прекратилась.В свою очередь, в погранслужбе Госкомитета нацбезопасности Таджикистана обвинили в инциденте киргизскую сторону.Там добавили, что один пограничник погиб, двое получили ранения.В погранслужбах обеих стран подтвердили, что их представители начали переговоры.Киргизско-таджикский участок границы периодически становится зоной конфликта между местным населением и пограничниками двух стран из-за отсутствия лимитации на некоторых ее участках.

https://ria.ru/20220824/bazy-1811759409.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, киргизия, таджикистан