Рейтинг@Mail.ru
Между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка - РИА Новости, 14.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220914/perestrelka-1816628142.html
Между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка
Между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка - РИА Новости, 14.09.2022
Между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками двух стран, сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизской погранслужбы... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T07:00
2022-09-14T10:11
в мире
киргизия
таджикистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/05/1731186175_0:0:2766:1556_1920x0_80_0_0_3ec37d725877ab013ae42fc669b0c81e.jpg
БИШКЕК, 14 сен — РИА Новости. На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками двух стран, сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизской погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ).В селе Булак-Башы Баткенской области киргизский пограннаряд встретил таджикистанских пограничников, которые "в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами заняли боевые позиции на неописанном участке госграницы", рассказал собеседник агентства.По предварительным данным, пострадавших и раненых с киргизской стороны нет, перестрелка прекратилась.В свою очередь, в погранслужбе Госкомитета нацбезопасности Таджикистана обвинили в инциденте киргизскую сторону.Там добавили, что один пограничник погиб, двое получили ранения.В погранслужбах обеих стран подтвердили, что их представители начали переговоры.Киргизско-таджикский участок границы периодически становится зоной конфликта между местным населением и пограничниками двух стран из-за отсутствия лимитации на некоторых ее участках.
https://ria.ru/20220824/bazy-1811759409.html
https://ria.ru/20220614/tadzhikistan-1795125921.html
киргизия
таджикистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/05/1731186175_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_234b17aba693cf56615124d02ffeb7fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киргизия, таджикистан
В мире, Киргизия, Таджикистан
07:00 14.09.2022 (обновлено: 10:11 14.09.2022)
 
Между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками двух стран

© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил Киргизии
Военнослужащие Вооруженных сил Киргизии - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
Военнослужащие Вооруженных сил Киргизии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 14 сен — РИА Новости. На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками двух стран, сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизской погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ).
В селе Булак-Башы Баткенской области киргизский пограннаряд встретил таджикистанских пограничников, которые "в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами заняли боевые позиции на неописанном участке госграницы", рассказал собеседник агентства.

"Игнорируя законные требования кыргызской стороны покинуть территорию, таджикские пограничники открыли огонь. В ответ пограничники ПС ГКНБ Кыргызстана также применили оружие. Началась перестрелка между пограничными нарядами, в ходе которой таджикская сторона применила минометы", — заявили в погранведомстве.

По предварительным данным, пострадавших и раненых с киргизской стороны нет, перестрелка прекратилась.
В свою очередь, в погранслужбе Госкомитета нацбезопасности Таджикистана обвинили в инциденте киргизскую сторону.
"Пограничники погранпоста "Булакбоши" Баткенского пограничного отряда Киргизии в 7:15 местного времени (5:15 мск) произвели четыре выстрела из миномета в сторону пограничной заставы "Кех" погранотряда "Исфара" Таджикистана, без каких-либо причин обстреляли позиции таджикских пограничников с использованием ПК, АК и другого огнестрельного оружия", — говорится в заявлении ведомства.
Там добавили, что один пограничник погиб, двое получили ранения.
В погранслужбах обеих стран подтвердили, что их представители начали переговоры.
Киргизско-таджикский участок границы периодически становится зоной конфликта между местным населением и пограничниками двух стран из-за отсутствия лимитации на некоторых ее участках.

Читайте также:

 
В миреКиргизияТаджикистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала