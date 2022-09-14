https://ria.ru/20220914/perestrelka-1816628142.html
Между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка
Между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка - РИА Новости, 14.09.2022
Между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками двух стран, сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизской погранслужбы... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T07:00
2022-09-14T07:00
2022-09-14T10:11
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БИШКЕК, 14 сен — РИА Новости. На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками двух стран, сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизской погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ).В селе Булак-Башы Баткенской области киргизский пограннаряд встретил таджикистанских пограничников, которые "в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами заняли боевые позиции на неописанном участке госграницы", рассказал собеседник агентства.По предварительным данным, пострадавших и раненых с киргизской стороны нет, перестрелка прекратилась.В свою очередь, в погранслужбе Госкомитета нацбезопасности Таджикистана обвинили в инциденте киргизскую сторону.Там добавили, что один пограничник погиб, двое получили ранения.В погранслужбах обеих стран подтвердили, что их представители начали переговоры.Киргизско-таджикский участок границы периодически становится зоной конфликта между местным населением и пограничниками двух стран из-за отсутствия лимитации на некоторых ее участках.
https://ria.ru/20220824/bazy-1811759409.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, киргизия, таджикистан
В мире, Киргизия, Таджикистан
07:00 14.09.2022 (обновлено: 10:11 14.09.2022)
Между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками двух стран
БИШКЕК, 14 сен — РИА Новости. На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками двух стран, сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизской погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ).
В селе Булак-Башы Баткенской области
киргизский пограннаряд встретил таджикистанских пограничников, которые "в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами заняли боевые позиции на неописанном участке госграницы", рассказал собеседник агентства.
"Игнорируя законные требования кыргызской стороны покинуть территорию, таджикские пограничники открыли огонь. В ответ пограничники ПС ГКНБ Кыргызстана также применили оружие. Началась перестрелка между пограничными нарядами, в ходе которой таджикская сторона применила минометы", — заявили в погранведомстве.
По предварительным данным, пострадавших и раненых с киргизской стороны нет, перестрелка прекратилась.
В свою очередь, в погранслужбе Госкомитета нацбезопасности Таджикистана обвинили в инциденте киргизскую сторону.
"Пограничники погранпоста "Булакбоши" Баткенского пограничного отряда Киргизии в 7:15 местного времени (5:15 мск) произвели четыре выстрела из миномета в сторону пограничной заставы "Кех" погранотряда "Исфара" Таджикистана, без каких-либо причин обстреляли позиции таджикских пограничников с использованием ПК, АК и другого огнестрельного оружия", — говорится в заявлении ведомства.
Там добавили, что один пограничник погиб, двое получили ранения.
В погранслужбах обеих стран подтвердили, что их представители начали переговоры.
Киргизско-таджикский участок границы периодически становится зоной конфликта между местным населением и пограничниками двух стран из-за отсутствия лимитации на некоторых ее участках.