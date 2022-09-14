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Москва поможет Баку и Еревану с реализацией мирного процесса, заявили в МИД

Москва поможет Баку и Еревану с реализацией мирного процесса, заявили в МИД - РИА Новости, 14.09.2022

Москва поможет Баку и Еревану с реализацией мирного процесса, заявили в МИД

Москва будет и далее помогать Баку и Еревану в реализации трехсторонних договоренностей, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T10:10

2022-09-14T10:10

2022-09-14T10:13

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москва

баку

ереван

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Москва будет и далее помогать Баку и Еревану в реализации трехсторонних договоренностей, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар."Россия настроена на то, чтобы продолжать оказывать Баку и Еревану все необходимое содействие в целях реализации трехсторонних договоренностей. Все соответствующие контакты, в том числе на высшем и высоком уровнях, по линии профильных ведомств и командования миротворцев, носят регулярный характер", - сказал он.По его словам, в случае принятия решения о проведении очередной трехсторонней встречи лидеров Азербайджана, Армении и России соответствующий анонс будет сделан по линии пресс-службы Кремля.

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, москва, баку, ереван