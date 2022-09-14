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Москва поможет Баку и Еревану с реализацией мирного процесса, заявили в МИД
Москва поможет Баку и Еревану с реализацией мирного процесса, заявили в МИД - РИА Новости, 14.09.2022
Москва поможет Баку и Еревану с реализацией мирного процесса, заявили в МИД
Москва будет и далее помогать Баку и Еревану в реализации трехсторонних договоренностей, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T10:10
2022-09-14T10:10
2022-09-14T10:13
в мире
москва
баку
ереван
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Москва будет и далее помогать Баку и Еревану в реализации трехсторонних договоренностей, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар."Россия настроена на то, чтобы продолжать оказывать Баку и Еревану все необходимое содействие в целях реализации трехсторонних договоренностей. Все соответствующие контакты, в том числе на высшем и высоком уровнях, по линии профильных ведомств и командования миротворцев, носят регулярный характер", - сказал он.По его словам, в случае принятия решения о проведении очередной трехсторонней встречи лидеров Азербайджана, Армении и России соответствующий анонс будет сделан по линии пресс-службы Кремля.
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, баку, ереван
В мире, Москва, Баку, Ереван
10:10 14.09.2022 (обновлено: 10:13 14.09.2022)
Москва поможет Баку и Еревану с реализацией мирного процесса, заявили в МИД
В МИД заявили, что Москва продолжит помогать Баку и Еревану с реализацией мирного процесса
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Москва будет и далее помогать Баку и Еревану в реализации трехсторонних договоренностей, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.
"Россия настроена на то, чтобы продолжать оказывать Баку и Еревану все необходимое содействие в целях реализации трехсторонних договоренностей. Все соответствующие контакты, в том числе на высшем и высоком уровнях, по линии профильных ведомств и командования миротворцев, носят регулярный характер", - сказал он.
По его словам, в случае принятия решения о проведении очередной трехсторонней встречи лидеров Азербайджана
, Армении
и России соответствующий анонс будет сделан по линии пресс-службы Кремля.