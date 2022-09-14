Бастрыкин дал поручения по делу о смерти пациента пермской больницы
Бастрыкин распорядился об экспертизе после гибели пациента в больнице Пермского края
Пациент в больнице. Архивное фото
ПЕРМЬ, 14 сен - РИА Новости. Глава Следственного комитета России распорядился провести дополнительную экспертизу после гибели в пермской больнице пациента от разрыва селезёнки, сообщается на сайте ведомства.
В Следственный комитет РФ обратились родители скончавшегося в Чайковской больнице 26-летнего мужчины. Они пожаловались на ход расследования дела о гибели их сына. Молодой человек, который почувствовал себя плохо, лечился в октябре 2021 года в поликлинике № 3 в пермском Чайковском. Через некоторое время его на "скорой" увезли в стационар, где во время операции врачи увидели у пациента спонтанный разрыв селезенки. Мужчина быстро скончался. После этого следователями было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), однако, как считают родители, это было сделано несвоевременно. Кроме того, по их мнению, и сейчас расследование проводится ненадлежащим образом. Так, они не считают верными выводы экспертов, которые не обнаружили причинно-следственной связи между действиями врачей и гибелью пациента.
"Судебно-экспертному центру дано поручение организовать проведение судебно-медицинской экспертизы в военной медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге. Главному следственному управлению СК России поручено изучить материалы уголовного дела", - говорится в сообщении.
Также Бастрыкин раскритиковал несвоевременное возбуждение дела и затянувшееся расследование. По этой причине в отношении нескольких сотрудников пермского подразделения назначена служебная проверка.