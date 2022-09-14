https://ria.ru/20220914/patsient-1816833253.html

Бастрыкин дал поручения по делу о смерти пациента пермской больницы

Бастрыкин дал поручения по делу о смерти пациента пермской больницы - РИА Новости, 14.09.2022

Бастрыкин дал поручения по делу о смерти пациента пермской больницы

Глава Следственного комитета России распорядился провести дополнительную экспертизу после гибели в пермской больнице пациента от разрыва селезёнки, сообщается... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T19:42

2022-09-14T19:42

2022-09-14T19:42

происшествия

россия

чайковский

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

пермский край

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ПЕРМЬ, 14 сен - РИА Новости. Глава Следственного комитета России распорядился провести дополнительную экспертизу после гибели в пермской больнице пациента от разрыва селезёнки, сообщается на сайте ведомства.В Следственный комитет РФ обратились родители скончавшегося в Чайковской больнице 26-летнего мужчины. Они пожаловались на ход расследования дела о гибели их сына. Молодой человек, который почувствовал себя плохо, лечился в октябре 2021 года в поликлинике № 3 в пермском Чайковском. Через некоторое время его на "скорой" увезли в стационар, где во время операции врачи увидели у пациента спонтанный разрыв селезенки. Мужчина быстро скончался. После этого следователями было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), однако, как считают родители, это было сделано несвоевременно. Кроме того, по их мнению, и сейчас расследование проводится ненадлежащим образом. Так, они не считают верными выводы экспертов, которые не обнаружили причинно-следственной связи между действиями врачей и гибелью пациента."Судебно-экспертному центру дано поручение организовать проведение судебно-медицинской экспертизы в военной медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге. Главному следственному управлению СК России поручено изучить материалы уголовного дела", - говорится в сообщении.Также Бастрыкин раскритиковал несвоевременное возбуждение дела и затянувшееся расследование. По этой причине в отношении нескольких сотрудников пермского подразделения назначена служебная проверка.

https://ria.ru/20220817/tatarstan-1810225612.html

россия

чайковский

санкт-петербург

пермский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, чайковский, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, пермский край