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Бастрыкин дал поручения по делу о смерти пациента пермской больницы - РИА Новости, 14.09.2022
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Бастрыкин дал поручения по делу о смерти пациента пермской больницы
Бастрыкин дал поручения по делу о смерти пациента пермской больницы - РИА Новости, 14.09.2022
Бастрыкин дал поручения по делу о смерти пациента пермской больницы
Глава Следственного комитета России распорядился провести дополнительную экспертизу после гибели в пермской больнице пациента от разрыва селезёнки, сообщается... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T19:42
2022-09-14T19:42
происшествия
россия
чайковский
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
пермский край
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ПЕРМЬ, 14 сен - РИА Новости. Глава Следственного комитета России распорядился провести дополнительную экспертизу после гибели в пермской больнице пациента от разрыва селезёнки, сообщается на сайте ведомства.В Следственный комитет РФ обратились родители скончавшегося в Чайковской больнице 26-летнего мужчины. Они пожаловались на ход расследования дела о гибели их сына. Молодой человек, который почувствовал себя плохо, лечился в октябре 2021 года в поликлинике № 3 в пермском Чайковском. Через некоторое время его на "скорой" увезли в стационар, где во время операции врачи увидели у пациента спонтанный разрыв селезенки. Мужчина быстро скончался. После этого следователями было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), однако, как считают родители, это было сделано несвоевременно. Кроме того, по их мнению, и сейчас расследование проводится ненадлежащим образом. Так, они не считают верными выводы экспертов, которые не обнаружили причинно-следственной связи между действиями врачей и гибелью пациента."Судебно-экспертному центру дано поручение организовать проведение судебно-медицинской экспертизы в военной медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге. Главному следственному управлению СК России поручено изучить материалы уголовного дела", - говорится в сообщении.Также Бастрыкин раскритиковал несвоевременное возбуждение дела и затянувшееся расследование. По этой причине в отношении нескольких сотрудников пермского подразделения назначена служебная проверка.
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россия
чайковский
санкт-петербург
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происшествия, россия, чайковский, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, пермский край
Происшествия, Россия, Чайковский, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, Пермский край
19:42 14.09.2022
 
Бастрыкин дал поручения по делу о смерти пациента пермской больницы

Бастрыкин распорядился об экспертизе после гибели пациента в больнице Пермского края

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкПациент в больнице
Пациент в больнице - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Пациент в больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 14 сен - РИА Новости. Глава Следственного комитета России распорядился провести дополнительную экспертизу после гибели в пермской больнице пациента от разрыва селезёнки, сообщается на сайте ведомства.
В Следственный комитет РФ обратились родители скончавшегося в Чайковской больнице 26-летнего мужчины. Они пожаловались на ход расследования дела о гибели их сына. Молодой человек, который почувствовал себя плохо, лечился в октябре 2021 года в поликлинике № 3 в пермском Чайковском. Через некоторое время его на "скорой" увезли в стационар, где во время операции врачи увидели у пациента спонтанный разрыв селезенки. Мужчина быстро скончался. После этого следователями было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), однако, как считают родители, это было сделано несвоевременно. Кроме того, по их мнению, и сейчас расследование проводится ненадлежащим образом. Так, они не считают верными выводы экспертов, которые не обнаружили причинно-следственной связи между действиями врачей и гибелью пациента.
"Судебно-экспертному центру дано поручение организовать проведение судебно-медицинской экспертизы в военной медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге. Главному следственному управлению СК России поручено изучить материалы уголовного дела", - говорится в сообщении.
Также Бастрыкин раскритиковал несвоевременное возбуждение дела и затянувшееся расследование. По этой причине в отношении нескольких сотрудников пермского подразделения назначена служебная проверка.

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ПроисшествияРоссияЧайковскийСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинПермский край
 
 
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