18:12 14.09.2022 (обновлено: 18:33 14.09.2022)
Пашинян отказался от участия в саммите ШОС из-за ситуации на границе
Пашинян отказался от участия в саммите ШОС из-за ситуации на границе с Азербайджаном
© Sputnik / Асатур Есаянц
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 14 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет участвовать в саммите ШОС в Самарканде из-за ситуации в стране, сообщили агентству Sputnik Армения в пресс-службе кабмина. Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде пройдет 15-16 сентября.
"Пашинян не будет участвовать в саммите ШОС в Самарканде из-за сложившейся в Армении ситуации", - заявили в кабмине.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.