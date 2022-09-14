21:06 14.09.2022 (обновлено: 21:14 14.09.2022)
Минобороны Армении: на границе с Азербайджаном почти прекратился огонь
Минобороны Армении сообщило, что на границе с Азербайджаном практически прекратился огонь
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
ЕРЕВАН, 14 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян заявил, что огонь на армяно-азербайджанской границе с 19.00 мск практически прекращен.
"С 20.00 (19.00 мск) огонь практически прекращен по всем направлениям, значительных инцидентов не зафиксировано", - написал Торосян в соцсетях.
По его словам, распространяющаяся в интернете информация о том, что некоторые армянские населенные пункты перешли под контроль Азербайджана, является абсолютной ложью. "В связи с этим еще раз призываем воздержаться от распространения подобных новостей и руководствоваться исключительно официальными новостями", - отметил Торосян.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.