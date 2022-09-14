13:10 14.09.2022 (обновлено: 13:15 14.09.2022)
Миссия ОДКБ еще не прибыла на границу Армении и Азербайджана
Песков заявил, что миссия ОДКБ еще не прибыла на границу Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Миссия ОДКБ пока не прибыла в зону эскалации на границе Армении и Азербайджана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"(Миссия ОДКБ) пока не прибыла, насколько я знаю. Все-таки решение только вчера поздно вечером было принято, она же еще должна быть сформирована, нужно доехать", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.