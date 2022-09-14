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Совфед рассмотрит закон о единых общеобразовательных программах 21 сентября - РИА Новости, 14.09.2022
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Совфед рассмотрит закон о единых общеобразовательных программах 21 сентября
Совфед рассмотрит закон о единых общеобразовательных программах 21 сентября - РИА Новости, 14.09.2022
Совфед рассмотрит закон о единых общеобразовательных программах 21 сентября
Сенаторы на заседании 21 сентября рассмотрят закон, предусматривающий введение единых общеобразовательных программ в школах и полномочий Минпросвещения на... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T23:49
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Сенаторы на заседании 21 сентября рассмотрят закон, предусматривающий введение единых общеобразовательных программ в школах и полномочий Минпросвещения на госзаказы учебников и пособий для учебных заведений.Документ внесен в повестку заседания палаты 21 сентября, сообщает сайт СФ.Закон предусматривает введение единых федеральных основных общеобразовательных программ для школ (ФООП), которые будут разрабатываться и утверждаться Минпросвещения России, а также введение госзаказа на разработку учебников, который также будет осуществлять Минпросвещения.Как отмечают законодатели, документ позволит установить "потолок", ниже которого нельзя дать ребенку знания. Согласно закону, такие программы должны быть утверждены до 1 марта 2023 года, чтобы школы могли по ним работать уже с сентября этого же года.Уточняется, что обязательными для применения станут федеральные рабочие программы таких учебных предметов, как "Русский язык", "Литературное чтение" и "Окружающий мир" - при реализации образовательной программы начального общего образования - и "Русский язык", "Литература", "История", "Обществознание", "География" и "Основы безопасности жизнедеятельности" - при реализации программ основного общего и среднего общего образования.
https://ria.ru/20220425/sadovnichiy-1785404003.html
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общество, россия, совет федерации рф, образование
Общество, Россия, Совет Федерации РФ, Образование
23:49 14.09.2022 (обновлено: 23:50 14.09.2022)
 
Совфед рассмотрит закон о единых общеобразовательных программах 21 сентября

Совфед рассмотрит закон о введении единых общеобразовательных программ 21 сентября

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкСенаторы на заседании Совета Федерации России
Сенаторы на заседании Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Сенаторы на заседании Совета Федерации России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Сенаторы на заседании 21 сентября рассмотрят закон, предусматривающий введение единых общеобразовательных программ в школах и полномочий Минпросвещения на госзаказы учебников и пособий для учебных заведений.
Документ внесен в повестку заседания палаты 21 сентября, сообщает сайт СФ.
Закон предусматривает введение единых федеральных основных общеобразовательных программ для школ (ФООП), которые будут разрабатываться и утверждаться Минпросвещения России, а также введение госзаказа на разработку учебников, который также будет осуществлять Минпросвещения.
Как отмечают законодатели, документ позволит установить "потолок", ниже которого нельзя дать ребенку знания. Согласно закону, такие программы должны быть утверждены до 1 марта 2023 года, чтобы школы могли по ним работать уже с сентября этого же года.
Уточняется, что обязательными для применения станут федеральные рабочие программы таких учебных предметов, как "Русский язык", "Литературное чтение" и "Окружающий мир" - при реализации образовательной программы начального общего образования - и "Русский язык", "Литература", "История", "Обществознание", "География" и "Основы безопасности жизнедеятельности" - при реализации программ основного общего и среднего общего образования.

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