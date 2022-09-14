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Песков прокомментировал сообщения о встречах в Кремле по обмену американцев - РИА Новости, 14.09.2022
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Песков прокомментировал сообщения о встречах в Кремле по обмену американцев
Песков прокомментировал сообщения о встречах в Кремле по обмену американцев - РИА Новости, 14.09.2022
Песков прокомментировал сообщения о встречах в Кремле по обмену американцев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не было никаких встреч с бывшим дипломатом и экс-министром США Биллом Ричардсоном,... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T13:15
2022-09-14T13:15
дмитрий песков
россия
сша
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не было никаких встреч с бывшим дипломатом и экс-министром США Биллом Ричардсоном, посвященных обмену осужденных американцев."В Кремле не было никаких встреч, и мне по этой теме нечего сообщить", - сообщил Песков во время общения с журналистами в среду.Ранее CNN сообщил, что Ричардсон на текущей неделе проводил серию встреч в Москве с "российским руководством" по обмену осужденных американцев. Как уточнили в издании, результаты встреч остаются неизвестными.В сентябре в госдепартаменте США сообщали, что диалог с Россией по вопросу обмена заключенными продолжается, несмотря на отъезд американского посла Джона Салливана. По данным американских СМИ, США предлагают России обменять осужденную за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на Виктора Бута, однако Россия якобы затребовала еще одного соотечественника. Глава МИД РФ Сергей Лавров в этой связи призывал коллегу из США к "тихой дипломатии", а не публичному обсуждению.
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дмитрий песков, россия, сша
Дмитрий Песков, Россия, США
13:15 14.09.2022
 
Песков прокомментировал сообщения о встречах в Кремле по обмену американцев

Песков: в Кремле не было встреч по обмену осужденных американцев

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не было никаких встреч с бывшим дипломатом и экс-министром США Биллом Ричардсоном, посвященных обмену осужденных американцев.
"В Кремле не было никаких встреч, и мне по этой теме нечего сообщить", - сообщил Песков во время общения с журналистами в среду.
Ранее CNN сообщил, что Ричардсон на текущей неделе проводил серию встреч в Москве с "российским руководством" по обмену осужденных американцев. Как уточнили в издании, результаты встреч остаются неизвестными.
В сентябре в госдепартаменте США сообщали, что диалог с Россией по вопросу обмена заключенными продолжается, несмотря на отъезд американского посла Джона Салливана. По данным американских СМИ, США предлагают России обменять осужденную за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на Виктора Бута, однако Россия якобы затребовала еще одного соотечественника. Глава МИД РФ Сергей Лавров в этой связи призывал коллегу из США к "тихой дипломатии", а не публичному обсуждению.

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