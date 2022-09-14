Песков прокомментировал сообщения о встречах в Кремле по обмену американцев
Песков: в Кремле не было встреч по обмену осужденных американцев
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не было никаких встреч с бывшим дипломатом и экс-министром США Биллом Ричардсоном, посвященных обмену осужденных американцев.
"В Кремле не было никаких встреч, и мне по этой теме нечего сообщить", - сообщил Песков во время общения с журналистами в среду.
Ранее CNN сообщил, что Ричардсон на текущей неделе проводил серию встреч в Москве с "российским руководством" по обмену осужденных американцев. Как уточнили в издании, результаты встреч остаются неизвестными.
В сентябре в госдепартаменте США сообщали, что диалог с Россией по вопросу обмена заключенными продолжается, несмотря на отъезд американского посла Джона Салливана. По данным американских СМИ, США предлагают России обменять осужденную за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на Виктора Бута, однако Россия якобы затребовала еще одного соотечественника. Глава МИД РФ Сергей Лавров в этой связи призывал коллегу из США к "тихой дипломатии", а не публичному обсуждению.