https://ria.ru/20220914/obmen-1816708400.html

Песков прокомментировал сообщения о встречах в Кремле по обмену американцев

Песков прокомментировал сообщения о встречах в Кремле по обмену американцев - РИА Новости, 14.09.2022

Песков прокомментировал сообщения о встречах в Кремле по обмену американцев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не было никаких встреч с бывшим дипломатом и экс-министром США Биллом Ричардсоном,... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T13:15

2022-09-14T13:15

2022-09-14T13:15

дмитрий песков

россия

сша

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не было никаких встреч с бывшим дипломатом и экс-министром США Биллом Ричардсоном, посвященных обмену осужденных американцев."В Кремле не было никаких встреч, и мне по этой теме нечего сообщить", - сообщил Песков во время общения с журналистами в среду.Ранее CNN сообщил, что Ричардсон на текущей неделе проводил серию встреч в Москве с "российским руководством" по обмену осужденных американцев. Как уточнили в издании, результаты встреч остаются неизвестными.В сентябре в госдепартаменте США сообщали, что диалог с Россией по вопросу обмена заключенными продолжается, несмотря на отъезд американского посла Джона Салливана. По данным американских СМИ, США предлагают России обменять осужденную за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на Виктора Бута, однако Россия якобы затребовала еще одного соотечественника. Глава МИД РФ Сергей Лавров в этой связи призывал коллегу из США к "тихой дипломатии", а не публичному обсуждению.

https://ria.ru/20220806/grayner-1807792012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, россия, сша