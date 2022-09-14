https://ria.ru/20220914/nesostoyatelnost-1816627101.html

В США назвали Украину хронически несостоятельным государством

В США назвали Украину хронически несостоятельным государством - РИА Новости, 14.09.2022

В США назвали Украину хронически несостоятельным государством

Хроническая несостоятельность Украины как государства послужила одной из причин, почему страну не приняли в НАТО, говорится в материале в Foreign Affairs. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T06:04

2022-09-14T06:04

2022-09-14T06:04

в мире

украина

сша

нато

евросоюз

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Хроническая несостоятельность Украины как государства послужила одной из причин, почему страну не приняли в НАТО, говорится в материале в Foreign Affairs.Таким образом американское издание отреагировало на опубликованную 8 августа статью бывшего офицера армии США, украинца, директора по европейским делам Совета национальной безопасности США Александра Виндмана, утверждающего, что после распада Советского Союза подход Вашингтона к Москве застрял на полюсе политики умиротворения последнего этапа холодной войны. США, по его мнению, следовало бы занять другой полюс: вместо того чтобы "ходить на цыпочках" вокруг России, как говорится в заголовке его статьи, Белому дому необходимо было с самого начала пойти на прямую конфронтацию с Москвой.Foreign Affairs напоминает, что даже в 1990-е годы – период расцвета двусторонних отношений – Вашингтон активно добивался расширения НАТО, несмотря на резкие возражения Москвы."Если у Запада и были какие-то колебания по приему Украины в НАТО, то они были результатом ее хронической несостоятельности как государства, а отнюдь не желания как-то умаслить Москву", - говорится в публикации.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Представители официального Вашингтона неоднократно заявляли, что на данном этапе возможность вступления Украины в НАТО не рассматривается. При этом в США подчеркивали, что альянс никогда не откажется от политики "открытых дверей", и не исключили, что в будущем Киев сможет попытаться присоединиться к организации.При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что он говорил президенту России Владимиру Путину до начала спецоперации на Украине о том, что Киев не вступит в НАТО в течение 30 лет. В России рассматривают потенциальное членство Украины в НАТО как угрозу своей безопасности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220913/nato-1816487378.html

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в мире, украина, сша, нато, евросоюз