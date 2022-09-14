Рейтинг@Mail.ru
В США назвали Украину хронически несостоятельным государством - РИА Новости, 14.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220914/nesostoyatelnost-1816627101.html
В США назвали Украину хронически несостоятельным государством
В США назвали Украину хронически несостоятельным государством - РИА Новости, 14.09.2022
В США назвали Украину хронически несостоятельным государством
Хроническая несостоятельность Украины как государства послужила одной из причин, почему страну не приняли в НАТО, говорится в материале в Foreign Affairs. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T06:04
2022-09-14T06:04
в мире
украина
сша
нато
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774649859_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_e9409e2d23606f19e8f89d2e7f906d16.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Хроническая несостоятельность Украины как государства послужила одной из причин, почему страну не приняли в НАТО, говорится в материале в Foreign Affairs.Таким образом американское издание отреагировало на опубликованную 8 августа статью бывшего офицера армии США, украинца, директора по европейским делам Совета национальной безопасности США Александра Виндмана, утверждающего, что после распада Советского Союза подход Вашингтона к Москве застрял на полюсе политики умиротворения последнего этапа холодной войны. США, по его мнению, следовало бы занять другой полюс: вместо того чтобы "ходить на цыпочках" вокруг России, как говорится в заголовке его статьи, Белому дому необходимо было с самого начала пойти на прямую конфронтацию с Москвой.Foreign Affairs напоминает, что даже в 1990-е годы – период расцвета двусторонних отношений – Вашингтон активно добивался расширения НАТО, несмотря на резкие возражения Москвы."Если у Запада и были какие-то колебания по приему Украины в НАТО, то они были результатом ее хронической несостоятельности как государства, а отнюдь не желания как-то умаслить Москву", - говорится в публикации.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Представители официального Вашингтона неоднократно заявляли, что на данном этапе возможность вступления Украины в НАТО не рассматривается. При этом в США подчеркивали, что альянс никогда не откажется от политики "открытых дверей", и не исключили, что в будущем Киев сможет попытаться присоединиться к организации.При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что он говорил президенту России Владимиру Путину до начала спецоперации на Украине о том, что Киев не вступит в НАТО в течение 30 лет. В России рассматривают потенциальное членство Украины в НАТО как угрозу своей безопасности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220913/nato-1816487378.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774649859_394:0:3123:2047_1920x0_80_0_0_13f183469a95c74a5476795dae714329.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, нато, евросоюз
В мире, Украина, США, НАТО, Евросоюз
06:04 14.09.2022
 
В США назвали Украину хронически несостоятельным государством

Foreign Affairs: Украину не приняли в НАТО из-за ее хронической несостоятельности

© AP Photo / Emilio MorenattiКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Киев, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Хроническая несостоятельность Украины как государства послужила одной из причин, почему страну не приняли в НАТО, говорится в материале в Foreign Affairs.
Таким образом американское издание отреагировало на опубликованную 8 августа статью бывшего офицера армии США, украинца, директора по европейским делам Совета национальной безопасности США Александра Виндмана, утверждающего, что после распада Советского Союза подход Вашингтона к Москве застрял на полюсе политики умиротворения последнего этапа холодной войны. США, по его мнению, следовало бы занять другой полюс: вместо того чтобы "ходить на цыпочках" вокруг России, как говорится в заголовке его статьи, Белому дому необходимо было с самого начала пойти на прямую конфронтацию с Москвой.
Foreign Affairs напоминает, что даже в 1990-е годы – период расцвета двусторонних отношений – Вашингтон активно добивался расширения НАТО, несмотря на резкие возражения Москвы.
"Если у Запада и были какие-то колебания по приему Украины в НАТО, то они были результатом ее хронической несостоятельности как государства, а отнюдь не желания как-то умаслить Москву", - говорится в публикации.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
Вчера, 14:37
Офис Зеленского заявил, что Украина сохраняет курс на вступление в НАТО
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Представители официального Вашингтона неоднократно заявляли, что на данном этапе возможность вступления Украины в НАТО не рассматривается. При этом в США подчеркивали, что альянс никогда не откажется от политики "открытых дверей", и не исключили, что в будущем Киев сможет попытаться присоединиться к организации.
При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что он говорил президенту России Владимиру Путину до начала спецоперации на Украине о том, что Киев не вступит в НАТО в течение 30 лет. В России рассматривают потенциальное членство Украины в НАТО как угрозу своей безопасности.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

 
В миреУкраинаСШАНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала