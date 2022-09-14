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В США рассказали о мрачном будущем страны
В США рассказали о мрачном будущем страны - РИА Новости, 14.09.2022
В США рассказали о мрачном будущем страны
Экономические перспективы большинства американцев безрадостные, а предстоящие выборы лишь усугубят ситуацию, пишет в статье для издания The Hill политолог... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T02:31
2022-09-14T02:31
2022-09-14T02:31
в мире
харлан ульман
сша
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Экономические перспективы большинства американцев безрадостные, а предстоящие выборы лишь усугубят ситуацию, пишет в статье для издания The Hill политолог Харлан Ульман.Ульман со ссылкой на данные The New York Times напоминает, что почти две трети американцев живут от зарплаты до зарплаты. "По некоторым оценкам, 41% американцев — а это 135 миллионов человек — считаются либо бедными, либо малообеспеченными", - цитирует статью политолог.Американцы, продолжает Ульман, интуитивно понимают, куда движется страна. По некоторым опросам, почти 90% выбранного курса не одобряют. В результате подавляющее большинство американцев не видят для себя лучшего будущего.Не изменят ситуацию и предстоящие выборы. "Обеими партиями заправляют маргиналы. Партия Линкольна, Эйзенхауэра и Рейгана выродилась в культ Трампа. Старую Демократическую партию Рузвельта, Кеннеди и Джонсона перекосил взбесившийся прогрессизм. А других партий как не было, так и нет. За президентский пост будут соревноваться двое престарелых", - констатирует автор.Ранее бывший сенатор-республиканец от штата Колорадо Тед Харви в статье для The Washington Times заявил, что нынешний глава Белого дома Джо Байден оказался "худшим президентом США в XXI веке"Журнал The Atlantic, в свою очередь, написал, что в 2020-х годах давление на единство внутри США продолжит усиливаться из-за растущих разногласий между республиканцами и демократами.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, харлан ульман, сша
В мире, Харлан Ульман, США
В США рассказали о мрачном будущем страны
Американский политолог Ульман назвал экономические перспективы США безрадостными
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.
Экономические перспективы большинства американцев безрадостные, а предстоящие выборы лишь усугубят ситуацию, пишет
в статье для издания The Hill политолог Харлан Ульман.
"Инфляция вот-вот станет двузначной. Бензин хоть и подешевел, но все равно очень дорог", - говорится в публикации.
Ульман со ссылкой на данные The New York Times напоминает, что почти две трети американцев живут от зарплаты до зарплаты. "По некоторым оценкам, 41% американцев — а это 135 миллионов человек — считаются либо бедными, либо малообеспеченными", - цитирует статью политолог.
Американцы, продолжает Ульман, интуитивно понимают, куда движется страна. По некоторым опросам, почти 90% выбранного курса не одобряют. В результате подавляющее большинство американцев не видят для себя лучшего будущего.
Не изменят ситуацию и предстоящие выборы. "Обеими партиями заправляют маргиналы. Партия Линкольна, Эйзенхауэра и Рейгана выродилась в культ Трампа. Старую Демократическую партию Рузвельта, Кеннеди и Джонсона перекосил взбесившийся прогрессизм. А других партий как не было, так и нет. За президентский пост будут соревноваться двое престарелых", - констатирует автор.
Ранее бывший сенатор-республиканец от штата Колорадо Тед Харви в статье для The Washington Times заявил, что нынешний глава Белого дома Джо Байден
оказался "худшим президентом США
в XXI веке"
Журнал The Atlantic, в свою очередь, написал, что в 2020-х годах давление на единство внутри США продолжит усиливаться из-за растущих разногласий между республиканцами и демократами.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
Президент Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России
- это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>