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"Кто она такая?" Французы пришли в ярость после слов фон дер Ляйен о России - РИА Новости, 14.09.2022
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"Кто она такая?" Французы пришли в ярость после слов фон дер Ляйен о России
"Кто она такая?" Французы пришли в ярость после слов фон дер Ляйен о России - РИА Новости, 14.09.2022
"Кто она такая?" Французы пришли в ярость после слов фон дер Ляйен о России
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вызвала гнев читателей французской газеты Le Figaro заявлением о том, что сейчас не время "мириться" с Россией. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T20:09
2022-09-14T20:53
в мире
урсула фон дер ляйен
лиз трасс
владимир зеленский
украина
россия
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вызвала гнев читателей французской газеты Le Figaro заявлением о том, что сейчас не время "мириться" с Россией.Чиновница выступила перед депутатами Европарламента с призывами сохранять антироссийские санкции, так как сейчас, по ее словам, еще не пришло время налаживать отношения с Москвой. Также фон дер Ляйен сообщила, что поедет в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. С ним она намерена обсуждать помощь от Европы.Пользователей возмутило то, что глава ЕК не является выборным чиновником и не имеет полномочий принимать какие-либо решения по санкциям."Как можно давать такую огромную власть бюрократке, которую никто не выбирал и которая совсем далека от интересов европейских народов?" — спросил Carlos Hojaij.Он назвал слова главы ЕК "чушью" и сравнил чиновницу с новоизбранным премьером Британии Лиз Трасс, заявившей, что наступило время "куража и силы духа", а не осторожности. Юзер также поинтересовался, почему Трасс и фон дер Ляйен не спросили у европейцев, готовы ли они платить за Украину."Кстати, это мы участвовали в уничтожении всех этих ценностей, когда отправили оружие на миллиарды долларов и инструкторов на Украину", — подчеркнул он."Кто она, черт возьми, такая? Мы отдаем себе отчет, кому отдали неограниченную власть? Кто ей дал право решать, когда воевать, а когда мириться?" — возмутился читатель."Этот человек выходит далеко за рамки того, за что ей платят", — прокомментировал elrousa2.Юзер напомнил, что миссия главы ЕК — реализовывать решения глав стран — членов ЕС."Как можно было такую ​​женщину назначить председателем Комиссии?" — спросил Garance.Sirio назвал фон дер Ляйен "голосом Германии". Другой юзер заявил, что чиновница является высокопоставленным немецким госслужащим, и призвал снять ее с должности."Я считаю, что для государственного служащего без выборных мандатов она слишком много говорит", — прокомментировал Maxime.Он назвал позором то, что фон дер Ляйен принимает какие-либо решения от лица Евросоюза."Мне нравится эта дама, она собирается разрушить ЕС — бесполезная штука вроде НАТО!" — признался еще один пользователь.Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти перевели оплату за газ недружественным странам на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, урсула фон дер ляйен, лиз трасс, владимир зеленский, украина, россия, еврокомиссия, евросоюз, европарламент, санкции в отношении россии
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Лиз Трасс, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Еврокомиссия, Евросоюз, Европарламент, Санкции в отношении России
20:09 14.09.2022 (обновлено: 20:53 14.09.2022)
 
"Кто она такая?" Французы пришли в ярость после слов фон дер Ляйен о России

Читатели Le Figaro вышли из себя после отказа главы ЕК фон дер Ляйен "мириться" с Россией

© AP Photo / Jean-Francois BadiasГлава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен во время выступления Европейском парламенте в Страсбурге, Франция
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен во время выступления Европейском парламенте в Страсбурге, Франция - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен во время выступления Европейском парламенте в Страсбурге, Франция
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вызвала гнев читателей французской газеты Le Figaro заявлением о том, что сейчас не время "мириться" с Россией.
Чиновница выступила перед депутатами Европарламента с призывами сохранять антироссийские санкции, так как сейчас, по ее словам, еще не пришло время налаживать отношения с Москвой. Также фон дер Ляйен сообщила, что поедет в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. С ним она намерена обсуждать помощь от Европы.
Пользователей возмутило то, что глава ЕК не является выборным чиновником и не имеет полномочий принимать какие-либо решения по санкциям.
"Как можно давать такую огромную власть бюрократке, которую никто не выбирал и которая совсем далека от интересов европейских народов?" — спросил Carlos Hojaij.
Он назвал слова главы ЕК "чушью" и сравнил чиновницу с новоизбранным премьером Британии Лиз Трасс, заявившей, что наступило время "куража и силы духа", а не осторожности. Юзер также поинтересовался, почему Трасс и фон дер Ляйен не спросили у европейцев, готовы ли они платить за Украину.
"Кстати, это мы участвовали в уничтожении всех этих ценностей, когда отправили оружие на миллиарды долларов и инструкторов на Украину", — подчеркнул он.
"Кто она, черт возьми, такая? Мы отдаем себе отчет, кому отдали неограниченную власть? Кто ей дал право решать, когда воевать, а когда мириться?" — возмутился читатель.
"Этот человек выходит далеко за рамки того, за что ей платят", — прокомментировал elrousa2.
Юзер напомнил, что миссия главы ЕК — реализовывать решения глав стран — членов ЕС.
"Как можно было такую ​​женщину назначить председателем Комиссии?" — спросил Garance.
Sirio назвал фон дер Ляйен "голосом Германии". Другой юзер заявил, что чиновница является высокопоставленным немецким госслужащим, и призвал снять ее с должности.
"Я считаю, что для государственного служащего без выборных мандатов она слишком много говорит", — прокомментировал Maxime.
Он назвал позором то, что фон дер Ляйен принимает какие-либо решения от лица Евросоюза.
"Мне нравится эта дама, она собирается разрушить ЕС — бесполезная штука вроде НАТО!" — признался еще один пользователь.
Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти перевели оплату за газ недружественным странам на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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