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Кинофестиваль в Локарно перейдет на гендерно-нейтральные награды - РИА Новости, 14.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220914/locarno-1816744438.html
Кинофестиваль в Локарно перейдет на гендерно-нейтральные награды
Кинофестиваль в Локарно перейдет на гендерно-нейтральные награды - РИА Новости, 14.09.2022
Кинофестиваль в Локарно перейдет на гендерно-нейтральные награды
Международный кинофестиваль в Локарно вводит гендерно-нейтральные награды с 2023 года, сообщается на сайте смотра. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T15:53
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Международный кинофестиваль в Локарно вводит гендерно-нейтральные награды с 2023 года, сообщается на сайте смотра. Их будут вручать вместо призов за лучшие мужские и женские роли сразу в двух программах — в основном конкурсе и Concorso Cineasti del Presente, где представлены работы начинающих режиссеров. Это не первый кинофестиваль, который перешел на гендерно-нейтральные награды. В 2020 году организаторы Берлинале также ввели их вместо призов за лучшие мужскую и женскую роли.76-й Международный кинофестиваль в Локарно пройдет со 2 по 12 августа 2023 года.
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новости культуры, локарно, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Локарно, Кино и сериалы
15:53 14.09.2022
 
Кинофестиваль в Локарно перейдет на гендерно-нейтральные награды

Кинофестиваль в Локарно перейдет на гендерно-нейтральные награды с 2023 года

© AP Photo / KEYSTONE/Martial TrezziniЗолотой леопард - высшая награда кинофестиваля в Локарно
Золотой леопард - высшая награда кинофестиваля в Локарно - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© AP Photo / KEYSTONE/Martial Trezzini
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Международный кинофестиваль в Локарно вводит гендерно-нейтральные награды с 2023 года, сообщается на сайте смотра.
Их будут вручать вместо призов за лучшие мужские и женские роли сразу в двух программах — в основном конкурсе и Concorso Cineasti del Presente, где представлены работы начинающих режиссеров.
Это не первый кинофестиваль, который перешел на гендерно-нейтральные награды. В 2020 году организаторы Берлинале также ввели их вместо призов за лучшие мужскую и женскую роли.
76-й Международный кинофестиваль в Локарно пройдет со 2 по 12 августа 2023 года.
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