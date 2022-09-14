https://ria.ru/20220914/locarno-1816744438.html
Кинофестиваль в Локарно перейдет на гендерно-нейтральные награды
Кинофестиваль в Локарно перейдет на гендерно-нейтральные награды - РИА Новости, 14.09.2022
Кинофестиваль в Локарно перейдет на гендерно-нейтральные награды
Международный кинофестиваль в Локарно вводит гендерно-нейтральные награды с 2023 года, сообщается на сайте смотра. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T15:53
2022-09-14T15:53
2022-09-14T15:53
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Международный кинофестиваль в Локарно вводит гендерно-нейтральные награды с 2023 года, сообщается на сайте смотра. Их будут вручать вместо призов за лучшие мужские и женские роли сразу в двух программах — в основном конкурсе и Concorso Cineasti del Presente, где представлены работы начинающих режиссеров. Это не первый кинофестиваль, который перешел на гендерно-нейтральные награды. В 2020 году организаторы Берлинале также ввели их вместо призов за лучшие мужскую и женскую роли.76-й Международный кинофестиваль в Локарно пройдет со 2 по 12 августа 2023 года.
https://ria.ru/20220913/zendeya-1816368128.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, локарно, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Локарно, Кино и сериалы
Кинофестиваль в Локарно перейдет на гендерно-нейтральные награды
Кинофестиваль в Локарно перейдет на гендерно-нейтральные награды с 2023 года