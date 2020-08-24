https://ria.ru/20200824/tolerantnost-1576245549.html
Призы Берлинского кинофестиваля сделали "гендерно-нейтральными"
Организаторы Берлинского международного кинофестиваля Berlinale ввели вместо призов за лучшие мужскую и женскую роли "гендерно-нейтральные" награды, говорится в РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T15:31
2020-08-24T15:31
2020-08-24T17:13
культура
берлинский кинофестиваль
берлин (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155068/38/1550683847_0:180:3001:1868_1400x0_80_0_0_e39549bdb2b6066dd3c9bf40a83d4093.jpg
<strong>БЕРЛИН, 24 авг - РИА Новости.</strong> Организаторы Берлинского международного кинофестиваля <a href="https://ria.ru/event_Berlinskijj_kinofestival/" target="_blank">Berlinale</a> ввели вместо призов за лучшие мужскую и женскую роли "гендерно-нейтральные" награды, говорится в пресс-релизе, поступившем в РИА Новости.Кинофестиваль в 2021 году пройдет в привычном офлайн-формате, но с соблюдением всех необходимых санитарных норм.
Сергей Смирнов
И кто-то ещё всерьёз хочет отдать власть над Россией Западу, чтоб вот эти вот "гендерно-нейтральные" деятели нами управляли. Да ну нафиг.
46
Владимир Брикульский
Хочу в Россию- единственный в мире оплот разума и здравого смысла!!!
38
4
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155068/38/1550683847_136:0:2867:2048_1400x0_80_0_0_b4a30561dc30fad61070b23f21ca6d97.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
берлинский кинофестиваль, берлин (город), в мире