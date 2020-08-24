https://ria.ru/20200824/tolerantnost-1576245549.html

Призы Берлинского кинофестиваля сделали "гендерно-нейтральными"

Организаторы Берлинского международного кинофестиваля Berlinale ввели вместо призов за лучшие мужскую и женскую роли "гендерно-нейтральные" награды, говорится в РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T15:31

2020-08-24T15:31

2020-08-24T17:13

культура

берлинский кинофестиваль

берлин (город)

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 24 авг - РИА Новости.</strong> Организаторы Берлинского международного кинофестиваля <a href="https://ria.ru/event_Berlinskijj_kinofestival/" target="_blank">Berlinale</a> ввели вместо призов за лучшие мужскую и женскую роли "гендерно-нейтральные" награды, говорится в пресс-релизе, поступившем в РИА Новости.Кинофестиваль в 2021 году пройдет в привычном офлайн-формате, но с соблюдением всех необходимых санитарных норм.

Сергей Смирнов И кто-то ещё всерьёз хочет отдать власть над Россией Западу, чтоб вот эти вот "гендерно-нейтральные" деятели нами управляли. Да ну нафиг. 46

Владимир Брикульский Хочу в Россию- единственный в мире оплот разума и здравого смысла!!! 38

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берлин (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

берлинский кинофестиваль, берлин (город), в мире