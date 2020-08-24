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Призы Берлинского кинофестиваля сделали "гендерно-нейтральными"
Организаторы Берлинского международного кинофестиваля Berlinale ввели вместо призов за лучшие мужскую и женскую роли "гендерно-нейтральные" награды, говорится в РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T15:31
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культура
берлинский кинофестиваль
берлин (город)
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 24 авг - РИА Новости.</strong> Организаторы Берлинского международного кинофестиваля <a href="https://ria.ru/event_Berlinskijj_kinofestival/" target="_blank">Berlinale</a> ввели вместо призов за лучшие мужскую и женскую роли "гендерно-нейтральные" награды, говорится в пресс-релизе, поступившем в РИА Новости.Кинофестиваль в 2021 году пройдет в привычном офлайн-формате, но с соблюдением всех необходимых санитарных норм.
И кто-то ещё всерьёз хочет отдать власть над Россией Западу, чтоб вот эти вот "гендерно-нейтральные" деятели нами управляли. Да ну нафиг.
46
Хочу в Россию- единственный в мире оплот разума и здравого смысла!!!
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берлин (город)
РИА Новости
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берлинский кинофестиваль, берлин (город), в мире

Призы Берлинского кинофестиваля сделали "гендерно-нейтральными"

15:31 24.08.2020 (обновлено: 17:13 24.08.2020)
3749
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСимвол Берлинского международного кинофестиваля
Символ Берлинского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Символ Берлинского международного кинофестиваля . Архивное фото
БЕРЛИН, 24 авг - РИА Новости. Организаторы Берлинского международного кинофестиваля Berlinale ввели вместо призов за лучшие мужскую и женскую роли "гендерно-нейтральные" награды, говорится в пресс-релизе, поступившем в РИА Новости.

"Будут вручаться "Серебряный медведь за лучшую актерскую роль в главной роли" и "Серебряный медведь за лучшую актерскую игру в роли второго плана" с гендерной нейтральностью", - сообщили организаторы.

Кинофестиваль в 2021 году пройдет в привычном офлайн-формате, но с соблюдением всех необходимых санитарных норм.
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КультураБерлинский кинофестивальБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
И кто-то ещё всерьёз хочет отдать власть над Россией Западу, чтоб вот эти вот "гендерно-нейтральные" деятели нами управляли. Да ну нафиг.
24 августа, 15:52
СССергей Смирнов
4120111
Хочу в Россию- единственный в мире оплот разума и здравого смысла!!!
24 августа, 16:06
Владимир Брикульский
3232001
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