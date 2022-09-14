https://ria.ru/20220914/les-1816683272.html

Госдума отклонила законопроект об охране лесного фонда

Госдума отклонила законопроект об охране лесного фонда - РИА Новости, 14.09.2022

Госдума отклонила законопроект об охране лесного фонда

Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды отклонил законопроект об увеличении численности сотрудников службы контроля и охраны... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T11:56

2022-09-14T11:56

2022-09-14T12:24

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды отклонил законопроект об увеличении численности сотрудников службы контроля и охраны лесного фонда в 10 раз в целях предотвращения хищений, незаконных рубок и вывоза древесины на внешний и внутренний рынки."В законопроекте предлагается государственную задачу по охране лесов лесного фонда от хищений, незаконных рубок и криминального масштабного вывоза круглой древесины на внешний и внутренний рынок, а также по ограничению доступа в леса лицам, не имеющим в соответствии с законодательством права работать и находиться на лесных территориях, передать федеральной службе по лесному контролю. Численность сотрудников службы контроля и охраны федеральных лесов необходимо, как минимум, увеличить в 5-10 раз", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.Авторы законопроекта предлагают также закрепить в Кодексе нормы ведения лесного хозяйства с учетом реальной стоимости древесины при продаже и передаче лесных участков и при проектировании ведения лесного хозяйства. Законопроект также предполагает финансовую поддержку лесных хозяйств и предприятий лесной промышленности через создание фонда развития лесного комплекса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, госдума рф, пожары, природные пожары в россии, общество