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МИД России анонсировал открытие новой дороги по Лачинскому коридору - РИА Новости, 14.09.2022
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МИД России анонсировал открытие новой дороги по Лачинскому коридору
МИД России анонсировал открытие новой дороги по Лачинскому коридору - РИА Новости, 14.09.2022
МИД России анонсировал открытие новой дороги по Лачинскому коридору
Новая дорога по Лачинскому коридору, который связывает Армению и Нагорный Карабах, начнет работать с 1 апреля 2023 года, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T10:28
2022-09-14T10:30
россия
в мире
армения
азербайджан
нагорно-карабахская республика
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Новая дорога по Лачинскому коридору, который связывает Армению и Нагорный Карабах, начнет работать с 1 апреля 2023 года, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар."Главным итогом предпринятых за последний месяц усилий стало достижение общего понимания, что новая дорога по Лачинскому коридору начнет функционировать с 1 апреля 2023 года. При этом с 30 августа движение осуществляется по временному маршруту в объезд города Лачина и других населенных пунктов, расположенных в пределах зоны безопасности старой трассы коридора", - заявил Гончар в интервью РИА Новости. Он отметил, что в результате договоренности между армянской и азербайджанской сторонами и по согласованию с командованием российского миротворческого контингента 24 августа было завершено переселение жителей населенных пунктов, расположенных в пределах зоны безопасности старой трассы коридора."Ключевое значение имеет то, что режим функционирования Лачинского коридора не изменится. Российские миротворцы передислоцировались на временную дорогу, а к 1 апреля 2023 года – перейдут на новый маршрут", - заверил Гончар. По его словам, и Баку, и Ереван исходят из того, что урегулирование всех вопросов вокруг Лачинского коридора должно вестись в строгом соответствии с положениями заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года.
https://ria.ru/20220914/politika-1816577199.html
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россия, в мире, армения, азербайджан, нагорно-карабахская республика, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, В мире, Армения, Азербайджан, Нагорно-Карабахская Республика, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
10:28 14.09.2022 (обновлено: 10:30 14.09.2022)
 
МИД России анонсировал открытие новой дороги по Лачинскому коридору

МИД России: новая дорога по Лачинскому коридору начнет работать 1 апреля 2023 года

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкРоссийский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе
Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Новая дорога по Лачинскому коридору, который связывает Армению и Нагорный Карабах, начнет работать с 1 апреля 2023 года, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.
"Главным итогом предпринятых за последний месяц усилий стало достижение общего понимания, что новая дорога по Лачинскому коридору начнет функционировать с 1 апреля 2023 года. При этом с 30 августа движение осуществляется по временному маршруту в объезд города Лачина и других населенных пунктов, расположенных в пределах зоны безопасности старой трассы коридора", - заявил Гончар в интервью РИА Новости. Он отметил, что в результате договоренности между армянской и азербайджанской сторонами и по согласованию с командованием российского миротворческого контингента 24 августа было завершено переселение жителей населенных пунктов, расположенных в пределах зоны безопасности старой трассы коридора.
"Ключевое значение имеет то, что режим функционирования Лачинского коридора не изменится. Российские миротворцы передислоцировались на временную дорогу, а к 1 апреля 2023 года – перейдут на новый маршрут", - заверил Гончар. По его словам, и Баку, и Ереван исходят из того, что урегулирование всех вопросов вокруг Лачинского коридора должно вестись в строгом соответствии с положениями заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года.

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