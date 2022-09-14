https://ria.ru/20220914/lachin-1816655968.html

МИД России анонсировал открытие новой дороги по Лачинскому коридору

МИД России анонсировал открытие новой дороги по Лачинскому коридору - РИА Новости, 14.09.2022

МИД России анонсировал открытие новой дороги по Лачинскому коридору

Новая дорога по Лачинскому коридору, который связывает Армению и Нагорный Карабах, начнет работать с 1 апреля 2023 года, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T10:28

2022-09-14T10:28

2022-09-14T10:30

россия

в мире

армения

азербайджан

нагорно-карабахская республика

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Новая дорога по Лачинскому коридору, который связывает Армению и Нагорный Карабах, начнет работать с 1 апреля 2023 года, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар."Главным итогом предпринятых за последний месяц усилий стало достижение общего понимания, что новая дорога по Лачинскому коридору начнет функционировать с 1 апреля 2023 года. При этом с 30 августа движение осуществляется по временному маршруту в объезд города Лачина и других населенных пунктов, расположенных в пределах зоны безопасности старой трассы коридора", - заявил Гончар в интервью РИА Новости. Он отметил, что в результате договоренности между армянской и азербайджанской сторонами и по согласованию с командованием российского миротворческого контингента 24 августа было завершено переселение жителей населенных пунктов, расположенных в пределах зоны безопасности старой трассы коридора."Ключевое значение имеет то, что режим функционирования Лачинского коридора не изменится. Российские миротворцы передислоцировались на временную дорогу, а к 1 апреля 2023 года – перейдут на новый маршрут", - заверил Гончар. По его словам, и Баку, и Ереван исходят из того, что урегулирование всех вопросов вокруг Лачинского коридора должно вестись в строгом соответствии с положениями заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года.

https://ria.ru/20220914/politika-1816577199.html

россия

армения

азербайджан

нагорно-карабахская республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, армения, азербайджан, нагорно-карабахская республика, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)