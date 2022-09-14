КПРФ опровергла слухи о письме Зюганова к Путину, посвященном Кадырову
КПРФ опровергла слухи, что Зюганов просил Путина не назначать Кадырова министром обороны
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. КПРФ опровергла появившуюся в СМИ информацию, что лидер партии Геннадий Зюганов якобы написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не назначать главу Чечни Рамзана Кадырова министром обороны РФ, коммунисты обратятся в СК РФ для привлечения "провокаторов к ответственности". Ранее в СМИ распространилась информация, что Зюганов в своем письме к президенту якобы попросил Путина не назначать Кадырова министром обороны РФ.
"Публикация содержит подложный текст, выдаваемый за обращение председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на имя президента РФ В.В. Путина и направленный против главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова. Пресс-служба Центрального Комитета партии опровергает информацию, содержащуюся в сообщении газеты "Новые Известия", - отмечается в сообщении пресс-службы ЦК партии.
Как указывается, в материале СМИ было представлено изображение сфальсифицированной подписи Зюганова, для изготовления текста использовался фальшивый бланк Центрального Комитета КПРФ, а адрес электронной почты, с которой СМИ получило подложное обращение Зюганова, "не имеет никакого отношения ни к пресс-службе Центрального Комитета, ни к иным подразделениям партии". КПРФ планирует обратиться в Следственный Комитет РФ с целью "расследования действий фальсификаторов и привлечения провокаторов к ответственности".
На данный момент публикация на сайте "Новых Известий" недоступна, указывается, что "страница не найдена". "Запрошенной страницы не существует на сайте. Возможно, она была удалена либо никогда не существовала", - говорится на странице издания.