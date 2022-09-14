https://ria.ru/20220914/kprf-1816727397.html

КПРФ опровергла слухи о письме Зюганова к Путину, посвященном Кадырову

КПРФ опровергла слухи о письме Зюганова к Путину, посвященном Кадырову - РИА Новости, 14.09.2022

КПРФ опровергла слухи о письме Зюганова к Путину, посвященном Кадырову

КПРФ опровергла появившуюся в СМИ информацию, что лидер партии Геннадий Зюганов якобы написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не назначать... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T14:11

2022-09-14T14:11

2022-09-14T14:11

политика

геннадий зюганов

владимир путин

рамзан кадыров

россия

следственный комитет россии (ск рф)

кпрф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. КПРФ опровергла появившуюся в СМИ информацию, что лидер партии Геннадий Зюганов якобы написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не назначать главу Чечни Рамзана Кадырова министром обороны РФ, коммунисты обратятся в СК РФ для привлечения "провокаторов к ответственности". Ранее в СМИ распространилась информация, что Зюганов в своем письме к президенту якобы попросил Путина не назначать Кадырова министром обороны РФ.Как указывается, в материале СМИ было представлено изображение сфальсифицированной подписи Зюганова, для изготовления текста использовался фальшивый бланк Центрального Комитета КПРФ, а адрес электронной почты, с которой СМИ получило подложное обращение Зюганова, "не имеет никакого отношения ни к пресс-службе Центрального Комитета, ни к иным подразделениям партии". КПРФ планирует обратиться в Следственный Комитет РФ с целью "расследования действий фальсификаторов и привлечения провокаторов к ответственности".На данный момент публикация на сайте "Новых Известий" недоступна, указывается, что "страница не найдена". "Запрошенной страницы не существует на сайте. Возможно, она была удалена либо никогда не существовала", - говорится на странице издания.

https://ria.ru/20220906/chechnya-1814698010.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, геннадий зюганов, владимир путин, рамзан кадыров, россия, следственный комитет россии (ск рф), кпрф, министерство обороны рф (минобороны рф)