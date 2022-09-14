Рейтинг@Mail.ru
КПРФ опровергла слухи о письме Зюганова к Путину, посвященном Кадырову - РИА Новости, 14.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220914/kprf-1816727397.html
КПРФ опровергла слухи о письме Зюганова к Путину, посвященном Кадырову
КПРФ опровергла слухи о письме Зюганова к Путину, посвященном Кадырову - РИА Новости, 14.09.2022
КПРФ опровергла слухи о письме Зюганова к Путину, посвященном Кадырову
КПРФ опровергла появившуюся в СМИ информацию, что лидер партии Геннадий Зюганов якобы написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не назначать... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T14:11
2022-09-14T14:11
политика
геннадий зюганов
владимир путин
рамзан кадыров
россия
следственный комитет россии (ск рф)
кпрф
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155878/63/1558786352_0:269:2685:1779_1920x0_80_0_0_ad6a7957f365c1de568f0a106726b148.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. КПРФ опровергла появившуюся в СМИ информацию, что лидер партии Геннадий Зюганов якобы написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не назначать главу Чечни Рамзана Кадырова министром обороны РФ, коммунисты обратятся в СК РФ для привлечения "провокаторов к ответственности". Ранее в СМИ распространилась информация, что Зюганов в своем письме к президенту якобы попросил Путина не назначать Кадырова министром обороны РФ.Как указывается, в материале СМИ было представлено изображение сфальсифицированной подписи Зюганова, для изготовления текста использовался фальшивый бланк Центрального Комитета КПРФ, а адрес электронной почты, с которой СМИ получило подложное обращение Зюганова, "не имеет никакого отношения ни к пресс-службе Центрального Комитета, ни к иным подразделениям партии". КПРФ планирует обратиться в Следственный Комитет РФ с целью "расследования действий фальсификаторов и привлечения провокаторов к ответственности".На данный момент публикация на сайте "Новых Известий" недоступна, указывается, что "страница не найдена". "Запрошенной страницы не существует на сайте. Возможно, она была удалена либо никогда не существовала", - говорится на странице издания.
https://ria.ru/20220906/chechnya-1814698010.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155878/63/1558786352_0:17:2685:2030_1920x0_80_0_0_3e28ef08e92ac82db7fb329e767d6b44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, геннадий зюганов, владимир путин, рамзан кадыров, россия, следственный комитет россии (ск рф), кпрф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Политика, Геннадий Зюганов, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), КПРФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:11 14.09.2022
 
КПРФ опровергла слухи о письме Зюганова к Путину, посвященном Кадырову

КПРФ опровергла слухи, что Зюганов просил Путина не назначать Кадырова министром обороны

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. КПРФ опровергла появившуюся в СМИ информацию, что лидер партии Геннадий Зюганов якобы написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не назначать главу Чечни Рамзана Кадырова министром обороны РФ, коммунисты обратятся в СК РФ для привлечения "провокаторов к ответственности". Ранее в СМИ распространилась информация, что Зюганов в своем письме к президенту якобы попросил Путина не назначать Кадырова министром обороны РФ.
"Публикация содержит подложный текст, выдаваемый за обращение председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на имя президента РФ В.В. Путина и направленный против главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова. Пресс-служба Центрального Комитета партии опровергает информацию, содержащуюся в сообщении газеты "Новые Известия", - отмечается в сообщении пресс-службы ЦК партии.
Как указывается, в материале СМИ было представлено изображение сфальсифицированной подписи Зюганова, для изготовления текста использовался фальшивый бланк Центрального Комитета КПРФ, а адрес электронной почты, с которой СМИ получило подложное обращение Зюганова, "не имеет никакого отношения ни к пресс-службе Центрального Комитета, ни к иным подразделениям партии". КПРФ планирует обратиться в Следственный Комитет РФ с целью "расследования действий фальсификаторов и привлечения провокаторов к ответственности".
На данный момент публикация на сайте "Новых Известий" недоступна, указывается, что "страница не найдена". "Запрошенной страницы не существует на сайте. Возможно, она была удалена либо никогда не существовала", - говорится на странице издания.

Читайте также:

 
ПолитикаГеннадий ЗюгановВладимир ПутинРамзан КадыровРоссияСледственный комитет России (СК РФ)КПРФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала