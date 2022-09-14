https://ria.ru/20220914/korol-1816647143.html

"Тори его снесут": британцев шокировало поведение короля Карла III

"Тори его снесут": британцев шокировало поведение короля Карла III - РИА Новости, 14.09.2022

"Тори его снесут": британцев шокировало поведение короля Карла III

Читатели британской газеты Daily Express осудили короля Карла III за несдержанное поведение. После того как британский король грубо выругался из-за протекшей... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T09:47

2022-09-14T09:47

2022-09-14T12:37

в мире

елизавета ii

филипп (король бельгии)

великобритания

шотландия

умерла королева елизавета ii

карл iii

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express осудили короля Карла III за несдержанное поведение. После того как британский король грубо выругался из-за протекшей перьевой ручки, многие подданные засомневались, готов ли он к более сложным обязанностям монарха.Комментаторы сравнили нового короля с его матерью, королевой Елизаветой II, сохранявшей, по их словам, хладнокровие практически в любой ситуации. Также некоторым поведение Карла III напомнило несдержанность в выражениях его отца, герцога Эдинбургского Филиппа."Есть уже много признаков, что у него нет ценностей и степенности поведения, чтобы быть королем. На днях он также нагрубил помощнику. Он не продержится долго, тори его снесут вслед за Борисом", — считает auob."Два инцидента. Первый, когда он нетерпеливо жестикулировал своему помощнику, чтобы тот убрал держатель для ручки. Почему он не мог снять его сам? Второй, о котором сообщили только что. Могу только сказать, что наша любимая королева не отреагировала бы так", — уверена Elle64."Хорошо, что он не может приказывать рубить головы!" — заметил loiteringwithintent."Всего пара дней на работе, а он регулярно выходит из себя! Плохое начало и, без сомнения, плохой конец. Страшно подумать, что случится, когда кто-то не будет резать ему еду и кормить с ложечки!" — написал StuartPlymouth."Это просто показывает, насколько устарел весь этот институт. Бесконечные бессмысленные церемонии, он все еще пишет перьевой ручкой. Он вряд ли знает, какой сегодня день. Возможно, в скором времени он обнаружит шариковую ручку и часы с датой <…> или, не дай бог, Apple Watch?" — сыронизировал David S."Мне жаль любого сотрудника, который преданно служит королевской семье, получая при этом гроши, но затем вынужден терпеть все капризы", — заметил Veritas nocet.Тем не менее другие комментаторы призвали отнестись к Карлу III с пониманием, так как за его вспыльчивостью может скрываться тяжелое потрясение после смерти королевы."Должно быть, у него голова идет кругом от всего, что ему нужно решить, помимо потери матери. Дайте человеку передышку, ради всего святого", — написал steviebaby2.0."Давление и горе от потери своей 96-летней матери не могут служить оправданием для него, чтобы вести себя как абсолютная свинья! Заставляет меня задуматься, как он будет реагировать во время кризиса, продвигаясь вперед! Я уже скучаю по королеве!" — ответила на это lila5150.Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии на 97-м году жизни. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.

https://ria.ru/20220914/rabota-1816623406.html

https://ria.ru/20220910/koroleva-1815834360.html

https://ria.ru/20220910/karl-1815655913.html

https://ria.ru/20220908/koroleva-1815537358.html

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Ольга Матыс

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Ольга Матыс

в мире, елизавета ii, филипп (король бельгии), великобритания, шотландия, умерла королева елизавета ii, карл iii