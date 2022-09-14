https://ria.ru/20220914/granitsa-1816792218.html
Россия готова помочь Киргизии и Таджикистану решить пограничные вопросы
Россия готова помочь Киргизии и Таджикистану решить пограничные вопросы - РИА Новости, 14.09.2022
Россия готова помочь Киргизии и Таджикистану решить пограничные вопросы
МИД России призвал власти Киргизии и Таджикистана принять все меры для пресечения провокаций на границе и заявил о готовности помочь решить пограничные вопросы... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T17:18
2022-09-14T17:18
2022-09-14T18:07
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киргизия
таджикистан
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. МИД России призвал власти Киргизии и Таджикистана принять все меры для пресечения провокаций на границе и заявил о готовности помочь решить пограничные вопросы на долгосрочной основе, отмечается в заявлении на сайте ведомства.В ведомстве напомнили, что у России есть богатый опыт пограничного размежевания, в том числе с соседями в Центральной Азии.Ранее источник в МИД России заявил РИА Новости, что Москва внимательно следит за ситуацией на границе Киргизии и Таджикистана и надеется, что власти на местах вскоре вернут ситуацию под контроль.Утром в среду погранслужба Киргизии сообщала о перестрелке между пограничниками двух стран в местности Булак-Баши. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский пограничный наряд занял боевые позиции на участке границы. Таджикская сторона обвинила другую сторону в необоснованном обстреле своей погранзаставы.В середине дня между военными двух стран началась еще одна перестрелка — в местности Как-Сай, а после этого — в местности Паскы-Арык.По официальным данным, пострадали два киргизских пограничника, в Таджикистане — один погиб и двое получили ранения.Этот участок границы периодически становится зоной конфликта между местным населением и пограничниками двух стран из-за отсутствия лимитации.
https://ria.ru/20220914/granitsa-1816680071.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, киргизия, таджикистан
Россия, Киргизия, Таджикистан
17:18 14.09.2022 (обновлено: 18:07 14.09.2022)
Россия готова помочь Киргизии и Таджикистану решить пограничные вопросы
МИД России выразил готовность помочь Киргизии и Таджикистану решить пограничные вопросы
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.
МИД России призвал власти Киргизии и Таджикистана принять все меры для пресечения провокаций на границе и заявил о готовности помочь решить пограничные вопросы на долгосрочной основе, отмечается в заявлении на сайте
ведомства.
"С учетом имеющихся договоренностей между президентами Киргизии и Таджикистана призываем обе стороны принять все необходимые меры для возвращения обстановки в политико-дипломатическое поле и совместного пресечения любого рода провокаций", — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что у России есть богатый опыт пограничного размежевания, в том числе с соседями в Центральной Азии.
Ранее источник в МИД России заявил РИА Новости, что Москва внимательно следит за ситуацией на границе Киргизии и Таджикистана и надеется, что власти на местах вскоре вернут ситуацию под контроль.
Утром в среду погранслужба Киргизии
сообщала о перестрелке между пограничниками двух стран в местности Булак-Баши. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский пограничный наряд занял боевые позиции на участке границы. Таджикская сторона обвинила другую сторону в необоснованном обстреле своей погранзаставы.
В середине дня между военными двух стран началась еще одна перестрелка — в местности Как-Сай, а после этого — в местности Паскы-Арык.
По официальным данным, пострадали два киргизских пограничника, в Таджикистане — один погиб и двое получили ранения.
Этот участок границы периодически становится зоной конфликта между местным населением и пограничниками двух стран из-за отсутствия лимитации.