https://ria.ru/20220914/granitsa-1816792218.html

Россия готова помочь Киргизии и Таджикистану решить пограничные вопросы

Россия готова помочь Киргизии и Таджикистану решить пограничные вопросы - РИА Новости, 14.09.2022

Россия готова помочь Киргизии и Таджикистану решить пограничные вопросы

МИД России призвал власти Киргизии и Таджикистана принять все меры для пресечения провокаций на границе и заявил о готовности помочь решить пограничные вопросы... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T17:18

2022-09-14T17:18

2022-09-14T18:07

россия

киргизия

таджикистан

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. МИД России призвал власти Киргизии и Таджикистана принять все меры для пресечения провокаций на границе и заявил о готовности помочь решить пограничные вопросы на долгосрочной основе, отмечается в заявлении на сайте ведомства.В ведомстве напомнили, что у России есть богатый опыт пограничного размежевания, в том числе с соседями в Центральной Азии.Ранее источник в МИД России заявил РИА Новости, что Москва внимательно следит за ситуацией на границе Киргизии и Таджикистана и надеется, что власти на местах вскоре вернут ситуацию под контроль.Утром в среду погранслужба Киргизии сообщала о перестрелке между пограничниками двух стран в местности Булак-Баши. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский пограничный наряд занял боевые позиции на участке границы. Таджикская сторона обвинила другую сторону в необоснованном обстреле своей погранзаставы.В середине дня между военными двух стран началась еще одна перестрелка — в местности Как-Сай, а после этого — в местности Паскы-Арык.По официальным данным, пострадали два киргизских пограничника, в Таджикистане — один погиб и двое получили ранения.Этот участок границы периодически становится зоной конфликта между местным населением и пограничниками двух стран из-за отсутствия лимитации.

https://ria.ru/20220914/granitsa-1816680071.html

https://ria.ru/20220827/kirgiziya-1812503329.html

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киргизия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, киргизия, таджикистан