https://ria.ru/20220914/granitsa-1816704555.html

Напряженность на границе Армении и Азербайджана остается, заявили в Кремле

Напряженность на границе Армении и Азербайджана остается, заявили в Кремле - РИА Новости, 14.09.2022

Напряженность на границе Армении и Азербайджана остается, заявили в Кремле

Напряженность на армяно-азербайджанской границе сохраняется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T13:04

2022-09-14T13:04

2022-09-14T14:11

армения

азербайджан

в мире

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Напряженность на армяно-азербайджанской границе сохраняется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Однозначно сохраняется напряженность. Вы знаете, что вчера было принято решение, что миссия ОДКБ отправится на границу во главе с (генсеком организации Станиславом. — Прим. ред.) Засем. Они представят доклад главам государств, который будет рассмотрен", — сказал он.Песков добавил, что миссия пока не прибыла на место.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета организации, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.Столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном начались в ночь на вторник. В Ереване заявили, что приграничные районы в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях подверглись обстрелам. К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку настаивают, что армянские военные нанесли удары по позициям азербайджанских войск на границе. Ереван там обвинили в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру республики договорились о прекращении огня.Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, перемирия удалось добиться благодаря усилиям России. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.

https://ria.ru/20220913/putin-1816612702.html

армения

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

армения, азербайджан, в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), дмитрий песков