https://ria.ru/20220914/granitsa-1816704555.html
Напряженность на границе Армении и Азербайджана остается, заявили в Кремле
Напряженность на границе Армении и Азербайджана остается, заявили в Кремле - РИА Новости, 14.09.2022
Напряженность на границе Армении и Азербайджана остается, заявили в Кремле
Напряженность на армяно-азербайджанской границе сохраняется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T13:04
2022-09-14T13:04
2022-09-14T14:11
армения
азербайджан
в мире
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816411790_57:0:958:507_1920x0_80_0_0_d83f527d987663f2956446a466a79be1.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Напряженность на армяно-азербайджанской границе сохраняется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Однозначно сохраняется напряженность. Вы знаете, что вчера было принято решение, что миссия ОДКБ отправится на границу во главе с (генсеком организации Станиславом. — Прим. ред.) Засем. Они представят доклад главам государств, который будет рассмотрен", — сказал он.Песков добавил, что миссия пока не прибыла на место.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета организации, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.Столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном начались в ночь на вторник. В Ереване заявили, что приграничные районы в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях подверглись обстрелам. К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку настаивают, что армянские военные нанесли удары по позициям азербайджанских войск на границе. Ереван там обвинили в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру республики договорились о прекращении огня.Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, перемирия удалось добиться благодаря усилиям России. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
https://ria.ru/20220913/putin-1816612702.html
армения
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816411790_240:0:916:507_1920x0_80_0_0_b1629dce35693b91786ed7b756ef853d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, азербайджан, в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), дмитрий песков
Армения, Азербайджан, В мире, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Дмитрий Песков
13:04 14.09.2022 (обновлено: 14:11 14.09.2022)
Напряженность на границе Армении и Азербайджана остается, заявили в Кремле
Песков: напряженность на границе Армении и Азербайджана сохраняется
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Напряженность на армяно-азербайджанской границе сохраняется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Однозначно сохраняется напряженность. Вы знаете, что вчера было принято решение, что миссия ОДКБ
отправится на границу во главе с (генсеком организации Станиславом. — Прим. ред.) Засем. Они представят доклад главам государств, который будет рассмотрен", — сказал он.
Песков добавил, что миссия пока не прибыла на место.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета организации, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.
Столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном начались в ночь на вторник. В Ереване заявили, что приграничные районы в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях подверглись обстрелам. К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку настаивают, что армянские военные нанесли удары по позициям азербайджанских войск на границе. Ереван там обвинили в намерении сорвать мирный процесс.
Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру республики договорились о прекращении огня.
Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин
, перемирия удалось добиться благодаря усилиям России
. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ
.