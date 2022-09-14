https://ria.ru/20220914/gozman-1816772198.html

Гозман* получил 15 суток за отождествление Третьего Рейха и СССР

Гозман* получил 15 суток за отождествление Третьего Рейха и СССР - РИА Новости, 14.09.2022

Гозман* получил 15 суток за отождествление Третьего Рейха и СССР

Тверской суд Москвы на 15 суток арестовал бывшего советника уехавшего из России Анатолия Чубайса – оппозиционного публициста Леонида Гозмана* (признан... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T16:23

2022-09-14T16:23

2022-09-14T16:23

происшествия

россия

ссср

германия

леонид гозман

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы на 15 суток арестовал бывшего советника уехавшего из России Анатолия Чубайса – оппозиционного публициста Леонида Гозмана* (признан СМИ-иноагентом) за публичное отождествление СССР с нацистской Германией, сообщили РИА Новости в суде."Суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.48 КоАП, и назначил наказание в виде административного ареста на 15 суток", - заявили в суде.Статья 13.48 (Нарушение запрета отождествления руководства СССР с руководством Германии или отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы) предусматривает санкцию в виде ареста на 15 суток или штрафа.Это уже второй административный арест Гозмана* по данной статье - его задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал наказание за прошлый свой пост. Поводом для первого административного дела стал пост двухлетней давности, для второго - запись от 2013 года на ту же тему - сталинский СССР и гитлеровская Германия.Леонид Гозман* - российский политик либерального толка, некогда советник Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, активный участник политических процессов в России с середины 90-х. Один из бывших руководителей партий "Союз правых сил" и "Правое дело".Гозман* также находится в статусе подозреваемого по статье 330.2 УК РФ (Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства), меры пресечения нет. По версии защиты, он пропустил срок подачи уведомления.Кроме того, в апреле прошлого года RT и Антон Красовский подали в суд на Гозмана* и "Новую газету" из-за статьи, фрагменты которой в июле того же года Арбитражный суд Москвы признал не соответствующими действительности, порочащими деловую репутацию телеканала и честь, достоинство и деловую репутацию журналиста.Суд также обязал "Новую газету" опубликовать опровержение в виде резолютивной части решения суда. Кроме того, с Гозмана* в пользу Красовского взыскано 300 тысяч рублей компенсации морального и репутационного вреда.* признан СМИ-иноагентом

https://ria.ru/20220820/shoygu-1810938566.html

https://ria.ru/20220711/pamyatnik-1801601216.html

https://ria.ru/20220831/istoriya-1813269265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, ссср, германия, леонид гозман, великая отечественная война (1941-1945)