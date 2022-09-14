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Гозман* получил 15 суток за отождествление Третьего Рейха и СССР - РИА Новости, 14.09.2022
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Гозман* получил 15 суток за отождествление Третьего Рейха и СССР
Гозман* получил 15 суток за отождествление Третьего Рейха и СССР - РИА Новости, 14.09.2022
Гозман* получил 15 суток за отождествление Третьего Рейха и СССР
Тверской суд Москвы на 15 суток арестовал бывшего советника уехавшего из России Анатолия Чубайса – оппозиционного публициста Леонида Гозмана* (признан... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T16:23
2022-09-14T16:23
происшествия
россия
ссср
германия
леонид гозман
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы на 15 суток арестовал бывшего советника уехавшего из России Анатолия Чубайса – оппозиционного публициста Леонида Гозмана* (признан СМИ-иноагентом) за публичное отождествление СССР с нацистской Германией, сообщили РИА Новости в суде."Суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.48 КоАП, и назначил наказание в виде административного ареста на 15 суток", - заявили в суде.Статья 13.48 (Нарушение запрета отождествления руководства СССР с руководством Германии или отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы) предусматривает санкцию в виде ареста на 15 суток или штрафа.Это уже второй административный арест Гозмана* по данной статье - его задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал наказание за прошлый свой пост. Поводом для первого административного дела стал пост двухлетней давности, для второго - запись от 2013 года на ту же тему - сталинский СССР и гитлеровская Германия.Леонид Гозман* - российский политик либерального толка, некогда советник Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, активный участник политических процессов в России с середины 90-х. Один из бывших руководителей партий "Союз правых сил" и "Правое дело".Гозман* также находится в статусе подозреваемого по статье 330.2 УК РФ (Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства), меры пресечения нет. По версии защиты, он пропустил срок подачи уведомления.Кроме того, в апреле прошлого года RT и Антон Красовский подали в суд на Гозмана* и "Новую газету" из-за статьи, фрагменты которой в июле того же года Арбитражный суд Москвы признал не соответствующими действительности, порочащими деловую репутацию телеканала и честь, достоинство и деловую репутацию журналиста.Суд также обязал "Новую газету" опубликовать опровержение в виде резолютивной части решения суда. Кроме того, с Гозмана* в пользу Красовского взыскано 300 тысяч рублей компенсации морального и репутационного вреда.* признан СМИ-иноагентом
https://ria.ru/20220820/shoygu-1810938566.html
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происшествия, россия, ссср, германия, леонид гозман, великая отечественная война (1941-1945)
Происшествия, Россия, СССР, Германия, Леонид Гозман, Великая Отечественная война (1941-1945)
16:23 14.09.2022
 
Гозман* получил 15 суток за отождествление Третьего Рейха и СССР

Суд арестовал Гозмана на 15 суток за публичное отождествление СССР и нацистской Германии

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЛеонид Гозман (признан СМИ-иноагентом)
Леонид Гозман (признан СМИ-иноагентом) - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Леонид Гозман (признан СМИ-иноагентом). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы на 15 суток арестовал бывшего советника уехавшего из России Анатолия Чубайса – оппозиционного публициста Леонида Гозмана* (признан СМИ-иноагентом) за публичное отождествление СССР с нацистской Германией, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.48 КоАП, и назначил наказание в виде административного ареста на 15 суток", - заявили в суде.
Статья 13.48 (Нарушение запрета отождествления руководства СССР с руководством Германии или отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы) предусматривает санкцию в виде ареста на 15 суток или штрафа.
Это уже второй административный арест Гозмана* по данной статье - его задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал наказание за прошлый свой пост. Поводом для первого административного дела стал пост двухлетней давности, для второго - запись от 2013 года на ту же тему - сталинский СССР и гитлеровская Германия.
Леонид Гозман* - российский политик либерального толка, некогда советник Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, активный участник политических процессов в России с середины 90-х. Один из бывших руководителей партий "Союз правых сил" и "Правое дело".
Гозман* также находится в статусе подозреваемого по статье 330.2 УК РФ (Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства), меры пресечения нет. По версии защиты, он пропустил срок подачи уведомления.
Кроме того, в апреле прошлого года RT и Антон Красовский подали в суд на Гозмана* и "Новую газету" из-за статьи, фрагменты которой в июле того же года Арбитражный суд Москвы признал не соответствующими действительности, порочащими деловую репутацию телеканала и честь, достоинство и деловую репутацию журналиста.
Суд также обязал "Новую газету" опубликовать опровержение в виде резолютивной части решения суда. Кроме того, с Гозмана* в пользу Красовского взыскано 300 тысяч рублей компенсации морального и репутационного вреда.
* признан СМИ-иноагентом

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