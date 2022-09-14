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Харьковская ВГА заявила о подготовке западными СМИ фейков о России - РИА Новости, 14.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220914/feyki-1816752666.html
Харьковская ВГА заявила о подготовке западными СМИ фейков о России
Харьковская ВГА заявила о подготовке западными СМИ фейков о России - РИА Новости, 14.09.2022
Харьковская ВГА заявила о подготовке западными СМИ фейков о России
Западным журналистам в Харьковской области начали показывать разрушенные города, чтобы состряпать фейки о России, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T15:32
2022-09-14T16:05
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Западным журналистам в Харьковской области начали показывать разрушенные города, чтобы состряпать фейки о России, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.Так он прокомментировал сообщения в украинских СМИ о том, что президент Владимир Зеленский посетил город Изюм в Харьковской области, и фотографии из поездки.По его мнению, эти не соответствующие действительности новости создаются для Запада, от которого Украина хочет получить оружие.Местные жители и сами в этом убедились, поэтому тысячами уезжают в Россию, продолжил Ганчев. Западные журналисты должны задуматься, почему "эти люди не вышли на площадь и не рукоплещут Зеленскому", заключил собеседник агентства.Десятого сентября Ганчев, возглавляющий администрацию освобожденных территорий Харьковской области, обратился к жителям с призывом покинуть дома в зоне боевых действий. Власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи.В российском Министерстве обороны 12 сентября сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппировали на Донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220914/evakuatsiya-1816672683.html
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россия, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область
15:32 14.09.2022 (обновлено: 16:05 14.09.2022)
 
Харьковская ВГА заявила о подготовке западными СМИ фейков о России

Харьковская ВГА: западным журналистам показывают разрушенные города для создания фейков

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРазрушенные дома в городе Изюм
Разрушенные дома в городе Изюм - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости
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Разрушенные дома в городе Изюм. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Западным журналистам в Харьковской области начали показывать разрушенные города, чтобы состряпать фейки о России, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
Так он прокомментировал сообщения в украинских СМИ о том, что президент Владимир Зеленский посетил город Изюм в Харьковской области, и фотографии из поездки.
"Сейчас мы наблюдаем картину, как украинские центры информационно-психологических операций на скорую руку стряпают фейки. Киевские власти запускают на территорию Харьковской области якобы независимых западных журналистов, чтобы те сняли разрушенные города, мол, посмотрите, как Россия уничтожала населенные пункты. Но во всех этих сюжетах ни доли правды, кроме, конечно, картинки. Ее украинская власть максимально постаралась создать", — сказал Ганчев.
По его мнению, эти не соответствующие действительности новости создаются для Запада, от которого Украина хочет получить оружие.
Местные жители и сами в этом убедились, поэтому тысячами уезжают в Россию, продолжил Ганчев. Западные журналисты должны задуматься, почему "эти люди не вышли на площадь и не рукоплещут Зеленскому", заключил собеседник агентства.
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Десятого сентября Ганчев, возглавляющий администрацию освобожденных территорий Харьковской области, обратился к жителям с призывом покинуть дома в зоне боевых действий. Власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи.
В российском Министерстве обороны 12 сентября сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппировали на Донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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