https://ria.ru/20220914/feyki-1816752666.html

Харьковская ВГА заявила о подготовке западными СМИ фейков о России

Харьковская ВГА заявила о подготовке западными СМИ фейков о России - РИА Новости, 14.09.2022

Харьковская ВГА заявила о подготовке западными СМИ фейков о России

Западным журналистам в Харьковской области начали показывать разрушенные города, чтобы состряпать фейки о России, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T15:32

2022-09-14T15:32

2022-09-14T16:05

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Западным журналистам в Харьковской области начали показывать разрушенные города, чтобы состряпать фейки о России, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.Так он прокомментировал сообщения в украинских СМИ о том, что президент Владимир Зеленский посетил город Изюм в Харьковской области, и фотографии из поездки.По его мнению, эти не соответствующие действительности новости создаются для Запада, от которого Украина хочет получить оружие.Местные жители и сами в этом убедились, поэтому тысячами уезжают в Россию, продолжил Ганчев. Западные журналисты должны задуматься, почему "эти люди не вышли на площадь и не рукоплещут Зеленскому", заключил собеседник агентства.Десятого сентября Ганчев, возглавляющий администрацию освобожденных территорий Харьковской области, обратился к жителям с призывом покинуть дома в зоне боевых действий. Власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи.В российском Министерстве обороны 12 сентября сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппировали на Донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220914/evakuatsiya-1816672683.html

https://ria.ru/20220912/naemniki-1816331917.html

россия

харьковская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, харьковская область