https://ria.ru/20220914/izyum-1816716833.html

Украинские СМИ сообщили о поездке Зеленского в Изюм

Украинские СМИ сообщили о поездке Зеленского в Изюм - РИА Новости, 14.09.2022

Украинские СМИ сообщили о поездке Зеленского в Изюм

Ряд украинских СМИ сообщили, что Владимир Зеленский посетил город Изюм в Харьковской области, а также опубликовали фотографии с ним из города. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T13:44

2022-09-14T13:44

2022-09-14T14:20

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

изюм (город)

харьковская область

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Ряд украинских СМИ сообщили, что Владимир Зеленский посетил город Изюм в Харьковской области, а также опубликовали фотографии с ним из города.На снимках, опубликованных украинскими изданиями, Зеленский общается и фотографируется с военными. Вместе с ним в Изюм приехали представители его офиса: руководитель Андрей Ермак, замруководителя Кирилл Тимошенко, а также замминистра обороны Анна Маляр и командующий сухопутных войск Александр Сырский.Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В Министерстве обороны РФ 12 сентября сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.

https://ria.ru/20220913/kontrnastuplenie-1816542964.html

изюм (город)

харьковская область

украина

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Кирилл Волков

в мире, владимир зеленский, изюм (город), харьковская область, украина, ситуация в днр и лнр