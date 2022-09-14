https://ria.ru/20220914/izyum-1816716833.html
Украинские СМИ сообщили о поездке Зеленского в Изюм
Украинские СМИ сообщили о поездке Зеленского в Изюм - РИА Новости, 14.09.2022
Украинские СМИ сообщили о поездке Зеленского в Изюм
Ряд украинских СМИ сообщили, что Владимир Зеленский посетил город Изюм в Харьковской области, а также опубликовали фотографии с ним из города. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T13:44
2022-09-14T13:44
2022-09-14T14:20
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
изюм (город)
харьковская область
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816718282_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4611d5688727c3ce7e81d7da665e1494.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Ряд украинских СМИ сообщили, что Владимир Зеленский посетил город Изюм в Харьковской области, а также опубликовали фотографии с ним из города.На снимках, опубликованных украинскими изданиями, Зеленский общается и фотографируется с военными. Вместе с ним в Изюм приехали представители его офиса: руководитель Андрей Ермак, замруководителя Кирилл Тимошенко, а также замминистра обороны Анна Маляр и командующий сухопутных войск Александр Сырский.Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В Министерстве обороны РФ 12 сентября сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
https://ria.ru/20220913/kontrnastuplenie-1816542964.html
изюм (город)
харьковская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816718282_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_20d00617e935aaef6f14564c279bd28b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, изюм (город), харьковская область, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Изюм (город), Харьковская область, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:44 14.09.2022 (обновлено: 14:20 14.09.2022)
Украинские СМИ сообщили о поездке Зеленского в Изюм
Украинские СМИ сообщили, что Зеленский посетил Изюм в Харьковской области