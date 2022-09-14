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Украинские СМИ сообщили о поездке Зеленского в Изюм - РИА Новости, 14.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220914/izyum-1816716833.html
Украинские СМИ сообщили о поездке Зеленского в Изюм
Украинские СМИ сообщили о поездке Зеленского в Изюм - РИА Новости, 14.09.2022
Украинские СМИ сообщили о поездке Зеленского в Изюм
Ряд украинских СМИ сообщили, что Владимир Зеленский посетил город Изюм в Харьковской области, а также опубликовали фотографии с ним из города. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T13:44
2022-09-14T14:20
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
изюм (город)
харьковская область
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Ряд украинских СМИ сообщили, что Владимир Зеленский посетил город Изюм в Харьковской области, а также опубликовали фотографии с ним из города.На снимках, опубликованных украинскими изданиями, Зеленский общается и фотографируется с военными. Вместе с ним в Изюм приехали представители его офиса: руководитель Андрей Ермак, замруководителя Кирилл Тимошенко, а также замминистра обороны Анна Маляр и командующий сухопутных войск Александр Сырский.Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В Министерстве обороны РФ 12 сентября сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
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в мире, владимир зеленский, изюм (город), харьковская область, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Изюм (город), Харьковская область, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:44 14.09.2022 (обновлено: 14:20 14.09.2022)
 
Украинские СМИ сообщили о поездке Зеленского в Изюм

Украинские СМИ сообщили, что Зеленский посетил Изюм в Харьковской области

© AP Photo / Leo CorreaПрезидент Украины Владимир Зеленский в Изюме
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© AP Photo / Leo Correa
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Ряд украинских СМИ сообщили, что Владимир Зеленский посетил город Изюм в Харьковской области, а также опубликовали фотографии с ним из города.
На снимках, опубликованных украинскими изданиями, Зеленский общается и фотографируется с военными. Вместе с ним в Изюм приехали представители его офиса: руководитель Андрей Ермак, замруководителя Кирилл Тимошенко, а также замминистра обороны Анна Маляр и командующий сухопутных войск Александр Сырский.
Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В Министерстве обороны РФ 12 сентября сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.

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