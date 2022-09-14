https://ria.ru/20220914/but-1816858078.html

Жена Бута обеспокоена сообщениями о визите представителя США в Москву

Жена Бута обеспокоена сообщениями о визите представителя США в Москву - РИА Новости, 14.09.2022

Жена Бута обеспокоена сообщениями о визите представителя США в Москву

Алла Бут, супруга российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в США, выразила РИА Новости свою обеспокоенность информацией о якобы... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T22:20

2022-09-14T22:20

2022-09-14T22:20

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Алла Бут, супруга российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в США, выразила РИА Новости свою обеспокоенность информацией о якобы состоявшемся визите в Москву для переговоров об обмене заключенными между Россией и США бывшего губернатора американского штата Нью-Мексико Билла Ричардсона, возглавляющего фонд собственного имени, который занимается ведением переговоров об освобождении граждан США, арестованных за рубежом.Ранее телеканал CNN сообщил о том, что Ричардсон якобы "провел в Москве серию переговоров с российским руководством" по вопросу освобождения американских граждан, находящихся в российских тюрьмах.Пресс-секретарь Президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков позже заявил, что никаких переговоров с Ричардсоном в Кремле никто не проводил."У меня этот предполагаемый визит вызывает обеспокоенность. Сам по себе факт, что CNN снова начинает обсуждать на телеэкране и в интернете ход переговоров об обмене заключенными между РФ и США, это уже повод для беспокойства", - сказала РИА Новости жена Бута, напомнив о том, как журналисты CNN несколько недель назад "раскручивали" информацию о якобы предстоящем обмене ее мужа на звезду американского женского баскетбола Бриттни Грайнер, осужденную в России на девять лет тюрьмы за контрабанду наркотиков, и американского гражданина Пола Уилана, осужденного в РФ за шпионаж."Те, кто внимательно следил тогда за ситуацией, наверняка помнят, что никто из американских официальных лиц, включая госсекретаря Энтони Блинкена, который активно комментировал новости CNN и даже через СМИ обращался к министру иностранных дел России Сергею Лаврову, призывая его принять "переданное России конструктивное американское предложение по обмену заключенными", ни разу не упомянул имени Виктора ни в одном выступлении", - сказала Алла Бут."Но это не мешало CNN постоянно повторять имя Виктора, как главного кандидата на обмен. Создается такое впечатление, что начинается новая попытка вынесения вопроса об обмене в публичную сферу, и в этой попытке телеканал CNN снова выступает в роли "неофициального голоса" госдепартамента. Эта новая попытка, видимо, преследует ту же цель, как и предыдущая: оказать давление на российскую сторону", - считает она."В такой ситуации я беспокоюсь, прежде всего, потому, что такого рода публичное "обсуждение" обмена способно не столько "подтолкнуть" переговоры, сколько завести их в тупик", - сказала жена Бута."Я очень надеюсь на мудрость нашего руководства и тех людей с нашей стороны, которые участвуют в переговорах, а больше всего надеюсь на то, что мой муж, после 15 лет в иностранных тюрьмах и при его нынешнем, далеко не лучшем состоянии здоровья, попадет под первым номером в "обменные списки", если переговоры завершатся обменом. Он это точно заслужил", - сказала она агентству.По данным американских СМИ, США предлагают России обменять осужденную за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на Виктора Бута, однако Россия якобы потребовала включить в обменный список еще одного соотечественника. Глава МИД РФ Сергей Лавров в этой связи призывал коллегу из США к "тихой дипломатии", а не публичному обсуждению.Виктора Бута арестовали в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезли в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям - 25 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20220801/but-1806476256.html

https://ria.ru/20220729/but-1805956789.html

https://ria.ru/20220728/obmen-1805542738.html

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в мире, виктор бут, алла бут, россия, сша, москва