https://ria.ru/20220914/bespilotnik-1816632660.html

Азербайджан применил ударный беспилотник на границе, заявили в Армении

Азербайджан применил ударный беспилотник на границе, заявили в Армении - РИА Новости, 14.09.2022

Азербайджан применил ударный беспилотник на границе, заявили в Армении

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян заявил о применении азербайджанской стороной беспилотников, артиллерии и минометов на... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T08:12

2022-09-14T08:12

2022-09-14T12:13

азербайджан

армения

в мире

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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ЕРЕВАН, 14 сен – РИА Новости. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян заявил о применении азербайджанской стороной беспилотников, артиллерии и минометов на армяно-азербайджанской границе, ситуация там, по его словам, остается напряженной."Обстановка на армяно-азербайджанской границе в ночь на 14 сентября продолжала оставаться напряженной. В частности, в направлении Джермука противник применил беспилотники. Хотя на остальных участках существенных инцидентов не зафиксировано, однако сегодня, начиная с 08.00 (07.00 мск) противник применил артиллерию, минометы и крупнокалиберное вооружение, в частности в направлении Джермука и Верин Шоржа", - сказал Торсян.По его словам, Азербайджан продолжает агрессивные действия "вопреки четкой реакции международного сообщества".В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру стороны договорились о прекращении огня.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.

https://ria.ru/20220914/politika-1816577199.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

азербайджан, армения, в мире, ситуация на армяно-азербайджанской границе