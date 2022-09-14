https://ria.ru/20220914/bespilotnik-1816632660.html
Азербайджан применил ударный беспилотник на границе, заявили в Армении
Азербайджан применил ударный беспилотник на границе, заявили в Армении - РИА Новости, 14.09.2022
Азербайджан применил ударный беспилотник на границе, заявили в Армении
Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян заявил о применении азербайджанской стороной беспилотников, артиллерии и минометов на... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T08:12
2022-09-14T08:12
2022-09-14T12:13
азербайджан
армения
в мире
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ЕРЕВАН, 14 сен – РИА Новости. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян заявил о применении азербайджанской стороной беспилотников, артиллерии и минометов на армяно-азербайджанской границе, ситуация там, по его словам, остается напряженной."Обстановка на армяно-азербайджанской границе в ночь на 14 сентября продолжала оставаться напряженной. В частности, в направлении Джермука противник применил беспилотники. Хотя на остальных участках существенных инцидентов не зафиксировано, однако сегодня, начиная с 08.00 (07.00 мск) противник применил артиллерию, минометы и крупнокалиберное вооружение, в частности в направлении Джермука и Верин Шоржа", - сказал Торсян.По его словам, Азербайджан продолжает агрессивные действия "вопреки четкой реакции международного сообщества".В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру стороны договорились о прекращении огня.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.
https://ria.ru/20220914/politika-1816577199.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азербайджан, армения, в мире, ситуация на армяно-азербайджанской границе
Азербайджан, Армения, В мире, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
08:12 14.09.2022 (обновлено: 12:13 14.09.2022)
Азербайджан применил ударный беспилотник на границе, заявили в Армении
Минобороны Армении заявило, что Азербайджан обстрелял Джермук и Верин Шоржа
ЕРЕВАН, 14 сен – РИА Новости. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян заявил о применении азербайджанской стороной беспилотников, артиллерии и минометов на армяно-азербайджанской границе, ситуация там, по его словам, остается напряженной.
"Обстановка на армяно-азербайджанской границе в ночь на 14 сентября продолжала оставаться напряженной. В частности, в направлении Джермука противник применил беспилотники. Хотя на остальных участках существенных инцидентов не зафиксировано, однако сегодня, начиная с 08.00 (07.00 мск) противник применил артиллерию, минометы и крупнокалиберное вооружение, в частности в направлении Джермука и Верин Шоржа", - сказал Торсян.
По его словам, Азербайджан продолжает агрессивные действия "вопреки четкой реакции международного сообщества".
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване
заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном
). К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку
заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.
Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру стороны договорились о прекращении огня.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ
Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.