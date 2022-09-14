https://ria.ru/20220914/autotrening-1816640850.html

"Правда тела". Аутотренинг. Почему нельзя говорить себе "я худею"

"Правда тела". Аутотренинг. Почему нельзя говорить себе "я худею" - РИА Новости, 14.09.2022

"Правда тела". Аутотренинг. Почему нельзя говорить себе "я худею"

К аутотренингу принято относиться с определенной иронией – чему, казалось бы, может помочь повторение одних и тех же фраз перед зеркалом. Как на самом деле надо заниматься такими тренировками, избавляет ли самогипноз от навязчивых мыслей, и почему нельзя говорить себе "я худею" и "не хочу есть".

2022-09-14T12:00

2022-09-14T12:00

2022-09-14T12:00

правда тела

подкаст

похудение

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"Правда тела". Аутотренинг. Почему нельзя говорить себе "я худею" К аутотренингу принято относиться с определенной иронией – чему, казалось бы, может помочь повторение одних и тех же фраз перед зеркалом. Как на самом деле надо заниматься такими тренировками, избавляет ли самогипноз от навязчивых мыслей, и почему нельзя говорить себе "я худею" и "не хочу есть". audio/mpeg

"Правда тела". Аутотренинг. Почему нельзя говорить себе "я худею" К аутотренингу принято относиться с определенной иронией – чему, казалось бы, может помочь повторение одних и тех же фраз перед зеркалом. Как на самом деле надо заниматься такими тренировками, избавляет ли самогипноз от навязчивых мыслей, и почему нельзя говорить себе "я худею" и "не хочу есть". audio/mpeg

Как накопить психический ресурс, что общего у аутотренинга с медитацией и как это все вместе влияет на иммунитет – рассказывает психолог, бизнес-тренер, кандидат социологических наук, автор telegram-канала "Философия жизни" Аннета Орлова. 2:30 – что аутотренинг делает с телом 3:50 – гадаем по лицу – о чем говорит активная мимика 4:40 – как уйти в транс (и зачем) 7:37 – нельзя говорить себе "я худею" 8:40 – как связаны лишний вес и безопасность 11:30 – почему мозг перестает нам доверять 12:20 – лечим самогипнозом головную боль 15:07 – "не мог выразить агрессию - удалил 32 здоровых зуба" 18:30 – краткое введение в аутотренинг – что делать и когда 20:15 – дыхание против тревогиСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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подкаст, похудение, аудио