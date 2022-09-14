https://ria.ru/20220914/armeniya-1816854249.html

Турецкие самолеты перевозили военные грузы в Азербайджан, заявили в Армении

Турецкие самолеты перевозили военные грузы в Азербайджан, заявили в Армении - РИА Новости, 14.09.2022

Турецкие самолеты перевозили военные грузы в Азербайджан, заявили в Армении

Армянская сторона получала информацию о военных воздушных перевозках из Турции в Азербайджан перед обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе,... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T21:47

2022-09-14T21:47

2022-09-14T21:47

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арарат мирзоян

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ЕРЕВАН, 14 сен - РИА Новости. Армянская сторона получала информацию о военных воздушных перевозках из Турции в Азербайджан перед обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе, заявил в среду министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече с главами дипломатических миссий, аккредитованных в стране."Начиная со 2 сентября минобороны Азербайджана ежедневно распространяло ложную информацию об обстрелах с армянской стороны азербайджанских опорных пунктов с применением оружия различного калибра. Данная информация несколько раз за эти дни была официально опровергнута министерством обороны Армении. Мы регулярно получали информацию о самолетах, осуществляющих военные перевозки из Турции в Азербайджан. А 5-9 сентября ВВС Турции и Азербайджана проводили совместные учения, объявленной задачей которых являлось уничтожение воздушных и наземных целей условного врага", - цитирует Мирзояна пресс-служба МИД.По его словам, 10 сентября министр обороны Азербайджана на встрече с Генштабом "поручил быть готовыми немедленно и четко отвечать на провокации, дал дополнительные поручения по улучшению медицинской помощи военнослужащих на границе с Арменией"."Логика подобных шагов действовала и в 2020 году, в период, предшествовавший 44-дневной войне (эскалации конфликта в Карабахе - ред). Говоря о более глубинных причинах, следует констатировать, что Азербайджан полагает, что Армения должна без переговоров согласиться на все ее условия", - указал Мирзоян.Он отметил, что "развязанной агрессии предшествовали продолжающаяся месяцами воинственная риторика Азербайджана и ставящие под сомнение территориальную целостность Армении заявления, звучащие на высшем уровне, претензии в отношении ее суверенной территории". По словам Мирзояна, на состоявшейся 31 августа в Брюсселе встрече президент Ильхам Алиев, по сути, в ультимативной форме заявил, что не собирается говорить с Арменией относительно урегулирования нагорно-карабахского конфликта, поскольку, по его мнению, Нагорного Карабаха не существует и нагорно-карабахского конфликта нет."Естественно, данный подход никоим образом не может быть приемлемым для армянской стороны и абсолютно не похож на переговоры о мире, а является очередным проявлением максималисткой политики. Аналогичная картина была создана и в работах трехсторонней комиссии по разблокированию региональных инфраструктур и транспортных путей, где Азербайджан, по сути, пытается добиться получения экстерриториального коридора. Армянская сторона неоднократно выражала свою точку зрения о готовности предоставить Азербайджану пути сообщения после уточнения режима автомобильных перевозок, который должен обеспечить суверенитет и юрисдикцию стран по отношению к дорогам, проходящим через ее территорию. В то же время, осуществление договоренностей по перезапуску железной дороги блокируется именно со стороны Азербайджана", - отметил глава МИД.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.

https://ria.ru/20220914/azerbaydzhan-1816820180.html

https://ria.ru/20220914/armeniya-1816777488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, арарат мирзоян, ильхам алиев, григорий карасин, азербайджан, армения, турция, одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе