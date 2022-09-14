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Пашинян заявил о 105 погибших при обстрелах на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 14.09.2022
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Пашинян заявил о 105 погибших при обстрелах на границе с Азербайджаном
Пашинян заявил о 105 погибших при обстрелах на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 14.09.2022
Пашинян заявил о 105 погибших при обстрелах на границе с Азербайджаном
Потери армянских войск после обстрелов на границе с Азербайджаном составили 105 человек убитыми, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T15:59
2022-09-14T16:46
в мире
никол пашинян
армения
азербайджан
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ЕРЕВАН, 14 сен — РИА Новости. Потери армянских войск после обстрелов на границе с Азербайджаном составили 105 человек убитыми, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян."По состоянию на данный момент уточненное число погибших - 105 человек", — отметил он во время выступления в парламенте.Ранее он заявлял о 49 погибших.Столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном начались в ночь на вторник. В Ереване заявили, что приграничные районы в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях подверглись обстрелам. К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку настаивают, что армянские военные нанесли удары по позициям азербайджанских войск на границе. Ереван там обвинили в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру республики договорились о прекращении огня.Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, перемирия удалось добиться благодаря усилиям России. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
https://ria.ru/20220914/politika-1816577199.html
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в мире, никол пашинян, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Никол Пашинян, Армения, Азербайджан, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
15:59 14.09.2022 (обновлено: 16:46 14.09.2022)
 
Пашинян заявил о 105 погибших при обстрелах на границе с Азербайджаном

Пашинян оценил потери Армении при обстрелах на границе с Азербайджаном в 105 убитых

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 14 сен — РИА Новости. Потери армянских войск после обстрелов на границе с Азербайджаном составили 105 человек убитыми, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"По состоянию на данный момент уточненное число погибших - 105 человек", — отметил он во время выступления в парламенте.
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Вчера, 08:00
"Решительный ответ". Чем конфликт между Ереваном и Баку угрожает России
Ранее он заявлял о 49 погибших.
Столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном начались в ночь на вторник. В Ереване заявили, что приграничные районы в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях подверглись обстрелам. К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку настаивают, что армянские военные нанесли удары по позициям азербайджанских войск на границе. Ереван там обвинили в намерении сорвать мирный процесс.
Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру республики договорились о прекращении огня.
Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, перемирия удалось добиться благодаря усилиям России. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
 
В миреНикол ПашинянАрменияАзербайджанСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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