https://ria.ru/20220914/armeniya-1816763825.html

Пашинян заявил о 105 погибших при обстрелах на границе с Азербайджаном

Пашинян заявил о 105 погибших при обстрелах на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 14.09.2022

Пашинян заявил о 105 погибших при обстрелах на границе с Азербайджаном

Потери армянских войск после обстрелов на границе с Азербайджаном составили 105 человек убитыми, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T15:59

2022-09-14T15:59

2022-09-14T16:46

в мире

никол пашинян

армения

азербайджан

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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ЕРЕВАН, 14 сен — РИА Новости. Потери армянских войск после обстрелов на границе с Азербайджаном составили 105 человек убитыми, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян."По состоянию на данный момент уточненное число погибших - 105 человек", — отметил он во время выступления в парламенте.Ранее он заявлял о 49 погибших.Столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном начались в ночь на вторник. В Ереване заявили, что приграничные районы в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях подверглись обстрелам. К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку настаивают, что армянские военные нанесли удары по позициям азербайджанских войск на границе. Ереван там обвинили в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру республики договорились о прекращении огня.Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, перемирия удалось добиться благодаря усилиям России. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.

https://ria.ru/20220914/politika-1816577199.html

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Кирилл Волков

в мире, никол пашинян, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе