https://ria.ru/20220914/antonov-1816846383.html

Антонов назвал простое решение энергопроблем в Европе

Антонов назвал простое решение энергопроблем в Европе - РИА Новости, 14.09.2022

Антонов назвал простое решение энергопроблем в Европе

Россия исходит из того, что решение проблем Европы в сфере энергетики не представляет большого труда, для этого достаточно лишь "нажать кнопку" и запустить... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T20:54

2022-09-14T20:54

2022-09-14T21:15

анатолий антонов

европа

россия

северный поток — 2

сша

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ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Россия исходит из того, что решение проблем Европы в сфере энергетики не представляет большого труда, для этого достаточно лишь "нажать кнопку" и запустить трубопровод "Северный поток — 2", заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Решить энергетические проблемы Европы крайне несложно. Нужно просто нажать кнопку и запустить "Северный поток — 2", - сказал Антонов.Глава российской дипмиссии также отверг звучащие в адрес России обвинения в том, что та якобы выступает первопричиной кризисных явлений в экономике как стран Европы, так и за океаном. Как отметил посол РФ, такого рода заявления являются "высшим лицемерием"."Будь то энергетика, с уже заоблачными ценами для потребителей на электричество, газ, бензин или же продовольственная сфера. Не лучше ли было отдать хотя бы часть вылетевших в трубу средств и ресурсов беднейшим государствам Латинской Америки, Африки или Азии?" - задался вопросом российский дипломат.Полный текст интервью Анатолия Антонова читайте на сайте ria.ru>>

https://ria.ru/20220914/sanktsii-1816844027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

анатолий антонов, европа, россия, северный поток — 2, сша