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Антонов назвал простое решение энергопроблем в Европе - РИА Новости, 14.09.2022
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Антонов назвал простое решение энергопроблем в Европе
Антонов назвал простое решение энергопроблем в Европе - РИА Новости, 14.09.2022
Антонов назвал простое решение энергопроблем в Европе
Россия исходит из того, что решение проблем Европы в сфере энергетики не представляет большого труда, для этого достаточно лишь "нажать кнопку" и запустить... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T20:54
2022-09-14T21:15
анатолий антонов
европа
россия
северный поток — 2
сша
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ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Россия исходит из того, что решение проблем Европы в сфере энергетики не представляет большого труда, для этого достаточно лишь "нажать кнопку" и запустить трубопровод "Северный поток — 2", заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Решить энергетические проблемы Европы крайне несложно. Нужно просто нажать кнопку и запустить "Северный поток — 2", - сказал Антонов.Глава российской дипмиссии также отверг звучащие в адрес России обвинения в том, что та якобы выступает первопричиной кризисных явлений в экономике как стран Европы, так и за океаном. Как отметил посол РФ, такого рода заявления являются "высшим лицемерием"."Будь то энергетика, с уже заоблачными ценами для потребителей на электричество, газ, бензин или же продовольственная сфера. Не лучше ли было отдать хотя бы часть вылетевших в трубу средств и ресурсов беднейшим государствам Латинской Америки, Африки или Азии?" - задался вопросом российский дипломат.Полный текст интервью Анатолия Антонова читайте на сайте ria.ru&gt;&gt;
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анатолий антонов, европа, россия, северный поток — 2, сша
Анатолий Антонов, Европа, Россия, Северный поток — 2, США
20:54 14.09.2022 (обновлено: 21:15 14.09.2022)
 
Антонов назвал простое решение энергопроблем в Европе

Посол Антонов: решить энергопроблемы Европы просто, нужно запустить "Северный поток — 2"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Россия исходит из того, что решение проблем Европы в сфере энергетики не представляет большого труда, для этого достаточно лишь "нажать кнопку" и запустить трубопровод "Северный поток — 2", заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Решить энергетические проблемы Европы крайне несложно. Нужно просто нажать кнопку и запустить "Северный поток — 2", - сказал Антонов.
Глава российской дипмиссии также отверг звучащие в адрес России обвинения в том, что та якобы выступает первопричиной кризисных явлений в экономике как стран Европы, так и за океаном. Как отметил посол РФ, такого рода заявления являются "высшим лицемерием".
"Будь то энергетика, с уже заоблачными ценами для потребителей на электричество, газ, бензин или же продовольственная сфера. Не лучше ли было отдать хотя бы часть вылетевших в трубу средств и ресурсов беднейшим государствам Латинской Америки, Африки или Азии?" - задался вопросом российский дипломат.
Полный текст интервью Анатолия Антонова читайте на сайте ria.ru>>
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
Вчера, 20:32
Санкции Запада против России обречены на провал, заявил Антонов
 
Анатолий АнтоновЕвропаРоссияСеверный поток — 2США
 
 
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