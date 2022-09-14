20:54 14.09.2022 (обновлено: 21:15 14.09.2022)
Антонов назвал простое решение энергопроблем в Европе
Посол Антонов: решить энергопроблемы Европы просто, нужно запустить "Северный поток — 2"
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Россия исходит из того, что решение проблем Европы в сфере энергетики не представляет большого труда, для этого достаточно лишь "нажать кнопку" и запустить трубопровод "Северный поток — 2", заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Решить энергетические проблемы Европы крайне несложно. Нужно просто нажать кнопку и запустить "Северный поток — 2", - сказал Антонов.
Глава российской дипмиссии также отверг звучащие в адрес России обвинения в том, что та якобы выступает первопричиной кризисных явлений в экономике как стран Европы, так и за океаном. Как отметил посол РФ, такого рода заявления являются "высшим лицемерием".
"Будь то энергетика, с уже заоблачными ценами для потребителей на электричество, газ, бензин или же продовольственная сфера. Не лучше ли было отдать хотя бы часть вылетевших в трубу средств и ресурсов беднейшим государствам Латинской Америки, Африки или Азии?" - задался вопросом российский дипломат.