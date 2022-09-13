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Путин обсудил с Шольцем морские поставки украинского зерна - РИА Новости, 13.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Путин обсудил с Шольцем морские поставки украинского зерна
Путин обсудил с Шольцем морские поставки украинского зерна - РИА Новости, 13.09.2022
Путин обсудил с Шольцем морские поставки украинского зерна
Президент России Владимир Путин разъяснил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу суть озабоченностей в связи с несбалансированной географией морских поставок украинского... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T20:29
2022-09-13T20:29
специальная военная операция на украине
экономика
владимир путин
олаф шольц
россия
германия
стамбул
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разъяснил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу суть озабоченностей в связи с несбалансированной географией морских поставок украинского зерна, сообщает пресс-служба Кремля."При обмене мнениями о ходе реализации заключенной 22 июля в Стамбуле зерновой сделки Владимир Путин подчеркнул ее пакетный характер, разъяснил суть озабоченностей в связи с несбалансированной географией морских поставок украинского зерна, лишь незначительная часть которого поступает в наиболее нуждающиеся страны", - говорится в сообщении.
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экономика, владимир путин, олаф шольц, россия, германия, стамбул
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Владимир Путин, Олаф Шольц, Россия, Германия, Стамбул
20:29 13.09.2022
 
Путин обсудил с Шольцем морские поставки украинского зерна

Путин разъяснил Шольцу суть озабоченностей из-за морских поставок украинского зерна

© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в медиабанкСухогруз Razoni, прибывающий с украинским зерном в Стамбул
Сухогруз Razoni, прибывающий с украинским зерном в Стамбул - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Sputnik / Бурджу Окутан
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Сухогруз Razoni, прибывающий с украинским зерном в Стамбул. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разъяснил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу суть озабоченностей в связи с несбалансированной географией морских поставок украинского зерна, сообщает пресс-служба Кремля.
"При обмене мнениями о ходе реализации заключенной 22 июля в Стамбуле зерновой сделки Владимир Путин подчеркнул ее пакетный характер, разъяснил суть озабоченностей в связи с несбалансированной географией морских поставок украинского зерна, лишь незначительная часть которого поступает в наиболее нуждающиеся страны", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаВладимир ПутинОлаф ШольцРоссияГерманияСтамбул
 
 
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