https://ria.ru/20220913/zerno-1816593418.html

Путин обсудил с Шольцем морские поставки украинского зерна

Путин обсудил с Шольцем морские поставки украинского зерна - РИА Новости, 13.09.2022

Путин обсудил с Шольцем морские поставки украинского зерна

Президент России Владимир Путин разъяснил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу суть озабоченностей в связи с несбалансированной географией морских поставок украинского... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T20:29

2022-09-13T20:29

2022-09-13T20:29

специальная военная операция на украине

экономика

владимир путин

олаф шольц

россия

германия

стамбул

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разъяснил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу суть озабоченностей в связи с несбалансированной географией морских поставок украинского зерна, сообщает пресс-служба Кремля."При обмене мнениями о ходе реализации заключенной 22 июля в Стамбуле зерновой сделки Владимир Путин подчеркнул ее пакетный характер, разъяснил суть озабоченностей в связи с несбалансированной географией морских поставок украинского зерна, лишь незначительная часть которого поступает в наиболее нуждающиеся страны", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220913/sudno-1816383052.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, владимир путин, олаф шольц, россия, германия, стамбул