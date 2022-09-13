https://ria.ru/20220913/zerno-1816380932.html
Путин предсказал рекордный урожай зерна в Ростовской области
Путин предсказал рекордный урожай зерна в Ростовской области - РИА Новости, 13.09.2022
Путин предсказал рекордный урожай зерна в Ростовской области
Президент России Владимир Путин поздравил жителей Ростовской области и отметил труд донских хлеборобов, сообщив, что в этом году они вновь выходят на рекордный... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T09:22
2022-09-13T09:22
2022-09-13T09:22
владимир путин
ростовская область
россия
экономика
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Ростовской области и отметил труд донских хлеборобов, сообщив, что в этом году они вновь выходят на рекордный урожай зерна."И конечно, особых слов признательности заслуживает труд донских хлеборобов, которые в 2022 году вновь выходят на рекордный урожай зерна", - говорится в поздравлении главы государства с 85-й годовщиной образования Ростовской области.Путин отметил, что жители области по праву гордятся именами своих прославленных земляков и "тем огромным вкладом, который вносит ваш щедрый, благодатный край в развитие отечественной экономики, сельского хозяйства, науки, культуры"."Важно, что, опираясь на крепкие трудовые традиции, заложенные предыдущими поколениями, вы стремитесь эффективно решать стоящие перед регионом задачи. Сегодня в области воплощаются в жизнь масштабные инициативы в промышленности, социальной сфере и АПК, наращиваются темпы жилищного строительства, повышается доступность высокотехнологичной медицинской помощи", - говорится в поздравлении президента.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, ростовская область, россия, экономика
Владимир Путин, Ростовская область, Россия, Экономика
Путин предсказал рекордный урожай зерна в Ростовской области
Путин: урожай зерна в Ростовской области вновь будет рекордным
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Ростовской области и отметил труд донских хлеборобов, сообщив, что в этом году они вновь выходят на рекордный урожай зерна.
"И конечно, особых слов признательности заслуживает труд донских хлеборобов, которые в 2022 году вновь выходят на рекордный урожай зерна", - говорится в поздравлении главы государства с 85-й годовщиной образования Ростовской области
.
Путин отметил, что жители области по праву гордятся именами своих прославленных земляков и "тем огромным вкладом, который вносит ваш щедрый, благодатный край в развитие отечественной экономики, сельского хозяйства, науки, культуры".
"Важно, что, опираясь на крепкие трудовые традиции, заложенные предыдущими поколениями, вы стремитесь эффективно решать стоящие перед регионом задачи. Сегодня в области воплощаются в жизнь масштабные инициативы в промышленности, социальной сфере и АПК, наращиваются темпы жилищного строительства, повышается доступность высокотехнологичной медицинской помощи", - говорится в поздравлении президента.