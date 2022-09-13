https://ria.ru/20220913/zerno-1816380932.html

Путин предсказал рекордный урожай зерна в Ростовской области

Путин предсказал рекордный урожай зерна в Ростовской области - РИА Новости, 13.09.2022

Путин предсказал рекордный урожай зерна в Ростовской области

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Ростовской области и отметил труд донских хлеборобов, сообщив, что в этом году они вновь выходят на рекордный... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T09:22

2022-09-13T09:22

2022-09-13T09:22

владимир путин

ростовская область

россия

экономика

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Ростовской области и отметил труд донских хлеборобов, сообщив, что в этом году они вновь выходят на рекордный урожай зерна."И конечно, особых слов признательности заслуживает труд донских хлеборобов, которые в 2022 году вновь выходят на рекордный урожай зерна", - говорится в поздравлении главы государства с 85-й годовщиной образования Ростовской области.Путин отметил, что жители области по праву гордятся именами своих прославленных земляков и "тем огромным вкладом, который вносит ваш щедрый, благодатный край в развитие отечественной экономики, сельского хозяйства, науки, культуры"."Важно, что, опираясь на крепкие трудовые традиции, заложенные предыдущими поколениями, вы стремитесь эффективно решать стоящие перед регионом задачи. Сегодня в области воплощаются в жизнь масштабные инициативы в промышленности, социальной сфере и АПК, наращиваются темпы жилищного строительства, повышается доступность высокотехнологичной медицинской помощи", - говорится в поздравлении президента.

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Варвара Скокшина

владимир путин, ростовская область, россия, экономика