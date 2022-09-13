https://ria.ru/20220913/zendeya-1816368128.html
Зендея получила вторую в карьере "Эмми"
Зендея получила вторую в карьере "Эмми" - РИА Новости, 13.09.2022
Зендея получила вторую в карьере "Эмми"
Зендея вновь завоевала награду киноакадемии США "Эмми" в категории "Лучшая женская роль в драматическом сериале" за фильм "Эйфория". РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T05:50
2022-09-13T05:50
2022-09-13T16:29
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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Зендея вновь завоевала награду киноакадемии США "Эмми" в категории "Лучшая женская роль в драматическом сериале" за фильм "Эйфория".Церемония вручения награды, 74-я по счету, транслируется в прямом эфире на канале NBC.Первую "Эмми" за роль в "Эйфории" Зендея получила в 2020 году.В этой категории также были представлены Джоди Комер и Сара О ("Убивая Еву"), Лора Линни (Озарк"), Мелани Лински ("Шершни") и Риз Уизерспун ("Утреннее шоу").Награду за лучшую женскую роль в мини-сериале завоевала Аманда Сейфрид ("Выбывшая"), а приз "Лучшая женская роль второго плана" досталась Дженнифер Кулидж (мини-сериал "Белый лотос")."Эмми" за лучшую женскую роль в комедийном сериале получила Джин Смарт за сериал "Хитрости".Награда "Эмми" (Primetime Emmys) вручается Академией телевизионных искусств и наук ежегодно и считается одной из самых престижных наград за работу на телеэкране. Победители получают золотую статуэтку "Эмми", исполненную в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.
https://ria.ru/20220713/emmi-1802136629.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, новости культуры, зендая, эмми, кино и сериалы
Культура, США, Новости культуры, Зендая, Эмми, Кино и сериалы
05:50 13.09.2022 (обновлено: 16:29 13.09.2022)
Зендея получила вторую в карьере "Эмми"
Зендея второй раз в карьере завоевала "Эмми" за лучшую женскую роль в сериале "Эйфория"
ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Зендея вновь завоевала награду киноакадемии США "Эмми" в категории "Лучшая женская роль в драматическом сериале" за фильм "Эйфория".
Церемония вручения награды, 74-я по счету, транслируется в прямом эфире на канале NBC.
Первую "Эмми" за роль в "Эйфории" Зендея получила в 2020 году.
В этой категории также были представлены Джоди Комер и Сара О ("Убивая Еву"), Лора Линни (Озарк"), Мелани Лински ("Шершни") и Риз Уизерспун ("Утреннее шоу").
Награду за лучшую женскую роль в мини-сериале завоевала Аманда Сейфрид ("Выбывшая"), а приз "Лучшая женская роль второго плана" досталась Дженнифер Кулидж (мини-сериал "Белый лотос").
"Эмми" за лучшую женскую роль в комедийном сериале получила Джин Смарт за сериал "Хитрости".
Награда "Эмми" (Primetime Emmys) вручается Академией телевизионных искусств и наук ежегодно и считается одной из самых престижных наград за работу на телеэкране. Победители получают золотую статуэтку "Эмми", исполненную в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.