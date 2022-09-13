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Зеленский: договор по безопасности Украины подпишут "самые мощные страны" - РИА Новости, 13.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/zelenskiy-1816540770.html
Зеленский: договор по безопасности Украины подпишут "самые мощные страны"
Зеленский: договор по безопасности Украины подпишут "самые мощные страны" - РИА Новости, 13.09.2022
Зеленский: договор по безопасности Украины подпишут "самые мощные страны"
Владимир Зеленский назвал проект по гарантиям безопасности Украины важным шагом, он рассчитывает, что его подпишут лидеры "самых мощных стран. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T16:51
2022-09-13T23:54
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
евросоюз
нато
сша
андрей ермак
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский назвал проект по гарантиям безопасности Украины важным шагом, он рассчитывает, что его подпишут лидеры "самых мощных стран.Офис Зеленского во вторник опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины. В нем в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Британию, Австралию и Турцию. Документ предусматривает иностранные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины, масштабную передачу оружия и разведданных, проведение военных учений на территории страны с привлечением иностранных инструкторов и советников. В документе также прописано, что страны ЕС должны наладить постоянные поставки Украине оружия и помогать финансово.Зеленский призвал экспертную группу продолжить работу, чтобы довести проект до конца. "По мнению президента, крайне важно, чтобы будущий договор подписали лидеры самых мощных государств", — говорится в сообщении.По информации офиса Зеленского, Расмуссен, в свою очередь, заверил, что готов презентовать наработанные рекомендации относительно будущих гарантий безопасности для Украины в ведущих столицах мира."Мы видим, что одной из лучших гарантий является обеспечение того, чтобы Украина имела значительную военную силу, способную противостоять любому нападению. &lt;…&gt; Речь идет не об обязательстве воздерживаться от каких-то действий, а наоборот — предоставлять все то, что нужно Украине для обеспечения своей защиты", — приводит слова Расмуссена офис Зеленского.
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в мире, владимир зеленский, украина, евросоюз, нато, сша, андрей ермак, андерс фог расмуссен
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Евросоюз, НАТО, США, Андрей Ермак, Андерс Фог Расмуссен
16:51 13.09.2022 (обновлено: 23:54 13.09.2022)
 
Зеленский: договор по безопасности Украины подпишут "самые мощные страны"

Зеленский рассчитывает, что договор по безопасности Украины подпишут "самые мощные страны"

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский назвал проект по гарантиям безопасности Украины важным шагом, он рассчитывает, что его подпишут лидеры "самых мощных стран.
Офис Зеленского во вторник опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины. В нем в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Британию, Австралию и Турцию. Документ предусматривает иностранные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины, масштабную передачу оружия и разведданных, проведение военных учений на территории страны с привлечением иностранных инструкторов и советников. В документе также прописано, что страны ЕС должны наладить постоянные поставки Украине оружия и помогать финансово.

"Первый, но очень важный шаг относительно будущих гарантий безопасности для Украины сделан. Андрей Ермак и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен во время нашей встречи представили наработанные рекомендации, которые должны стать основой Киевского договора по безопасности", — приводит слова Зеленского сайт его офиса.

Зеленский призвал экспертную группу продолжить работу, чтобы довести проект до конца. "По мнению президента, крайне важно, чтобы будущий договор подписали лидеры самых мощных государств", — говорится в сообщении.
По информации офиса Зеленского, Расмуссен, в свою очередь, заверил, что готов презентовать наработанные рекомендации относительно будущих гарантий безопасности для Украины в ведущих столицах мира.
"Мы видим, что одной из лучших гарантий является обеспечение того, чтобы Украина имела значительную военную силу, способную противостоять любому нападению. <…> Речь идет не об обязательстве воздерживаться от каких-то действий, а наоборот — предоставлять все то, что нужно Украине для обеспечения своей защиты", — приводит слова Расмуссена офис Зеленского.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаЕвросоюзНАТОСШААндрей ЕрмакАндерс Фог Расмуссен
 
 
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