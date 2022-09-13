https://ria.ru/20220913/zelenskiy-1816540770.html

Зеленский: договор по безопасности Украины подпишут "самые мощные страны"

Зеленский: договор по безопасности Украины подпишут "самые мощные страны" - РИА Новости, 13.09.2022

Зеленский: договор по безопасности Украины подпишут "самые мощные страны"

Владимир Зеленский назвал проект по гарантиям безопасности Украины важным шагом, он рассчитывает, что его подпишут лидеры "самых мощных стран. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T16:51

2022-09-13T16:51

2022-09-13T23:54

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский назвал проект по гарантиям безопасности Украины важным шагом, он рассчитывает, что его подпишут лидеры "самых мощных стран.Офис Зеленского во вторник опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины. В нем в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Британию, Австралию и Турцию. Документ предусматривает иностранные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины, масштабную передачу оружия и разведданных, проведение военных учений на территории страны с привлечением иностранных инструкторов и советников. В документе также прописано, что страны ЕС должны наладить постоянные поставки Украине оружия и помогать финансово.Зеленский призвал экспертную группу продолжить работу, чтобы довести проект до конца. "По мнению президента, крайне важно, чтобы будущий договор подписали лидеры самых мощных государств", — говорится в сообщении.По информации офиса Зеленского, Расмуссен, в свою очередь, заверил, что готов презентовать наработанные рекомендации относительно будущих гарантий безопасности для Украины в ведущих столицах мира."Мы видим, что одной из лучших гарантий является обеспечение того, чтобы Украина имела значительную военную силу, способную противостоять любому нападению. <…> Речь идет не об обязательстве воздерживаться от каких-то действий, а наоборот — предоставлять все то, что нужно Украине для обеспечения своей защиты", — приводит слова Расмуссена офис Зеленского.

https://ria.ru/20220913/ukraina-1816520387.html

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в мире, владимир зеленский, украина, евросоюз, нато, сша, андрей ермак, андерс фог расмуссен