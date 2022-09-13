https://ria.ru/20220913/zdanie-1816446416.html

Оренбургский театр музыкальной комедии обзавелся вторым зданием

Оренбургский театр музыкальной комедии обзавелся вторым зданием - РИА Новости, 13.09.2022

Оренбургский театр музыкальной комедии обзавелся вторым зданием

Оренбургскому государственному областному театру музыкальной комедии передали второе здание, соответствующее поручение подписал губернатор Денис Паслер,... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T13:02

2022-09-13T13:02

2022-09-13T13:50

оренбургская область

оренбургская область

денис паслер

россия

виктор черномырдин

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ОРЕНБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Оренбургскому государственному областному театру музыкальной комедии передали второе здание, соответствующее поручение подписал губернатор Денис Паслер, сообщает пресс-служба правительства региона.После капитального ремонта в новом помещении разместятся пошивочный, бутафорский, декораторский, костюмерные цеха, административные службы. В основном здании театра развернут репетиционную базу, соответствующую современным требованиям.Губернатор Оренбургской области отметил, что за последние годы обновлены областной и муниципальный театры кукол, малая сцена Оренбургского драматического театра имени Максима Горького. Ведется реновация музейно-выставочного комплекса "Салют, Победа!", идут работы по восстановлению усадьбы Аксакова. Завершается ремонт здания Оренбургской областной филармонии.

https://ria.ru/20220722/kurta-1804238066.html

оренбургская область

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Алёна Пава

оренбургская область, денис паслер, россия, виктор черномырдин