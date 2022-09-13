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Оренбургский театр музыкальной комедии обзавелся вторым зданием - РИА Новости, 13.09.2022
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Оренбургский театр музыкальной комедии обзавелся вторым зданием
Оренбургский театр музыкальной комедии обзавелся вторым зданием - РИА Новости, 13.09.2022
Оренбургский театр музыкальной комедии обзавелся вторым зданием
Оренбургскому государственному областному театру музыкальной комедии передали второе здание, соответствующее поручение подписал губернатор Денис Паслер,... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T13:02
2022-09-13T13:50
оренбургская область
оренбургская область
денис паслер
россия
виктор черномырдин
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ОРЕНБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Оренбургскому государственному областному театру музыкальной комедии передали второе здание, соответствующее поручение подписал губернатор Денис Паслер, сообщает пресс-служба правительства региона.После капитального ремонта в новом помещении разместятся пошивочный, бутафорский, декораторский, костюмерные цеха, административные службы. В основном здании театра развернут репетиционную базу, соответствующую современным требованиям.Губернатор Оренбургской области отметил, что за последние годы обновлены областной и муниципальный театры кукол, малая сцена Оренбургского драматического театра имени Максима Горького. Ведется реновация музейно-выставочного комплекса "Салют, Победа!", идут работы по восстановлению усадьбы Аксакова. Завершается ремонт здания Оренбургской областной филармонии.
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оренбургская область, денис паслер, россия, виктор черномырдин
Оренбургская область, Оренбургская область, Денис Паслер, Россия, Виктор Черномырдин
13:02 13.09.2022 (обновлено: 13:50 13.09.2022)
 

Оренбургский театр музыкальной комедии обзавелся вторым зданием

© Фото : Unsplash / Kilyan SockalingumЗрительный зал
Зрительный зал - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Фото : Unsplash / Kilyan Sockalingum
Зрительный зал. Архивное фото
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ОРЕНБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Оренбургскому государственному областному театру музыкальной комедии передали второе здание, соответствующее поручение подписал губернатор Денис Паслер, сообщает пресс-служба правительства региона.
После капитального ремонта в новом помещении разместятся пошивочный, бутафорский, декораторский, костюмерные цеха, административные службы. В основном здании театра развернут репетиционную базу, соответствующую современным требованиям.
"Это очередной шаг в развитии культурного пространства региона. Ежегодно мы увеличиваем финансирование отрасли. За последние несколько лет смогли реализовать несколько масштабных проектов – дом-музей Юрия и Валентины Гагариных, музей скульптуры имени Петиных, музей Виктора Черномырдина, первый в России мемориальный дом-музей семьи Ростроповичей", - цитирует пресс-служба Паслера.
Губернатор Оренбургской области отметил, что за последние годы обновлены областной и муниципальный театры кукол, малая сцена Оренбургского драматического театра имени Максима Горького. Ведется реновация музейно-выставочного комплекса "Салют, Победа!", идут работы по восстановлению усадьбы Аксакова. Завершается ремонт здания Оренбургской областной филармонии.
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Оренбургская областьОренбургская областьДенис ПаслерРоссияВиктор Черномырдин
 
 
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