13:02 13.09.2022 (обновлено: 13:50 13.09.2022)
Оренбургский театр музыкальной комедии обзавелся вторым зданием
Зрительный зал. Архивное фото
ОРЕНБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Оренбургскому государственному областному театру музыкальной комедии передали второе здание, соответствующее поручение подписал губернатор Денис Паслер, сообщает пресс-служба правительства региона.
После капитального ремонта в новом помещении разместятся пошивочный, бутафорский, декораторский, костюмерные цеха, административные службы. В основном здании театра развернут репетиционную базу, соответствующую современным требованиям.
"Это очередной шаг в развитии культурного пространства региона. Ежегодно мы увеличиваем финансирование отрасли. За последние несколько лет смогли реализовать несколько масштабных проектов – дом-музей Юрия и Валентины Гагариных, музей скульптуры имени Петиных, музей Виктора Черномырдина, первый в России мемориальный дом-музей семьи Ростроповичей", - цитирует пресс-служба Паслера.
Губернатор Оренбургской области отметил, что за последние годы обновлены областной и муниципальный театры кукол, малая сцена Оренбургского драматического театра имени Максима Горького. Ведется реновация музейно-выставочного комплекса "Салют, Победа!", идут работы по восстановлению усадьбы Аксакова. Завершается ремонт здания Оренбургской областной филармонии.