https://ria.ru/20220913/zayavlenie-1816509479.html
Китайцы восхитились заявлением Путина о США
Китайцы восхитились заявлением Путина о США - РИА Новости, 13.09.2022
Китайцы восхитились заявлением Путина о США
Читатели китайской газеты "Гуаньча" оценили заявление президента России Владимира Путина о неизбежности процесса дедолларизации в экономике. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T15:35
2022-09-13T15:35
2022-09-13T15:52
политика
владимир путин
россия
китай
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуаньча" оценили заявление президента России Владимира Путина о неизбежности процесса дедолларизации в экономике."Следует объединиться, чтобы запустить новую мировую валюту взамен американского доллара", — считает другой пользователь."Могучий Путин-медведь справится!" — написали в комментариях."Глобальная дедолларизация, кажется, то, что нам нужно", — полагает еще один читатель."Спина к спине с Китаем следующие 20 лет работать не покладая рук и не колеблясь. <...> Россия по-прежнему будет на коне", — подчеркнул комментатор с ником Быстрый и свободный."Страны всего мира, которые пугает американская империалистическая гегемония, должны объединиться, чтобы противостоять западному давлению и двойным стандартам и максимально ускорить дедолларизацию! Каждый народ имеет право жить в достатке", — подытожил участник беседы.Россия принимает все необходимые меры для укрепления финансового и валютного суверенитета. Так, "Газпром" и CNPC уже подписали соглашения о переводе расчетов за поставки газа в Китай в национальных денежных единицах. Как ранее отметил российский премьер-министр Михаил Мишустин, процесс дедолларизации начался уже давно, но санкции США и Евросоюза в отношении Москвы лишь укрепили интерес стран мира к обретению финансовой независимости. На Мосбирже торги уже идут в семи парах с валютами дружественных государств, объем операций с ними растет, уточнил он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия, китай, сша, газпром
Политика, Владимир Путин, Россия, Китай, США, Газпром
15:35 13.09.2022 (обновлено: 15:52 13.09.2022)
Китайцы восхитились заявлением Путина о США
Читатели китайской "Гуаньча" поддержали слова Путина о неизбежности дедолларизации
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуаньча" оценили заявление президента России Владимира Путина о неизбежности процесса дедолларизации в экономике.
"Вот настоящий слуга народа", — отметил один из участников дискуссии.
"Следует объединиться, чтобы запустить новую мировую валюту взамен американского доллара", — считает другой пользователь.
"Могучий Путин-медведь справится!" — написали в комментариях.
"Глобальная дедолларизация, кажется, то, что нам нужно", — полагает еще один читатель.
"Спина к спине с Китаем
следующие 20 лет работать не покладая рук и не колеблясь. <...> Россия по-прежнему будет на коне", — подчеркнул комментатор с ником Быстрый и свободный.
"Страны всего мира, которые пугает американская империалистическая гегемония, должны объединиться, чтобы противостоять западному давлению и двойным стандартам и максимально ускорить дедолларизацию! Каждый народ имеет право жить в достатке", — подытожил участник беседы.
Россия принимает все необходимые меры для укрепления финансового и валютного суверенитета. Так, "Газпром
" и CNPC уже подписали соглашения о переводе расчетов за поставки газа в Китай в национальных денежных единицах. Как ранее отметил российский премьер-министр Михаил Мишустин
, процесс дедолларизации начался уже давно, но санкции США
и Евросоюза в отношении Москвы
лишь укрепили интерес стран мира к обретению финансовой независимости. На Мосбирже
торги уже идут в семи парах с валютами дружественных государств, объем операций с ними растет, уточнил он.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>