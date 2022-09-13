https://ria.ru/20220913/zayavlenie-1816509479.html

Китайцы восхитились заявлением Путина о США

Китайцы восхитились заявлением Путина о США - РИА Новости, 13.09.2022

Китайцы восхитились заявлением Путина о США

Читатели китайской газеты "Гуаньча" оценили заявление президента России Владимира Путина о неизбежности процесса дедолларизации в экономике. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T15:35

2022-09-13T15:35

2022-09-13T15:52

политика

владимир путин

россия

китай

сша

газпром

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуаньча" оценили заявление президента России Владимира Путина о неизбежности процесса дедолларизации в экономике."Следует объединиться, чтобы запустить новую мировую валюту взамен американского доллара", — считает другой пользователь."Могучий Путин-медведь справится!" — написали в комментариях."Глобальная дедолларизация, кажется, то, что нам нужно", — полагает еще один читатель."Спина к спине с Китаем следующие 20 лет работать не покладая рук и не колеблясь. <...> Россия по-прежнему будет на коне", — подчеркнул комментатор с ником Быстрый и свободный."Страны всего мира, которые пугает американская империалистическая гегемония, должны объединиться, чтобы противостоять западному давлению и двойным стандартам и максимально ускорить дедолларизацию! Каждый народ имеет право жить в достатке", — подытожил участник беседы.Россия принимает все необходимые меры для укрепления финансового и валютного суверенитета. Так, "Газпром" и CNPC уже подписали соглашения о переводе расчетов за поставки газа в Китай в национальных денежных единицах. Как ранее отметил российский премьер-министр Михаил Мишустин, процесс дедолларизации начался уже давно, но санкции США и Евросоюза в отношении Москвы лишь укрепили интерес стран мира к обретению финансовой независимости. На Мосбирже торги уже идут в семи парах с валютами дружественных государств, объем операций с ними растет, уточнил он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220911/oshibka-1816044266.html

https://ria.ru/20220912/zayavlenie-1816352159.html

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китай

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, владимир путин, россия, китай, сша, газпром