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Китайцы восхитились заявлением Путина о США - РИА Новости, 13.09.2022
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Китайцы восхитились заявлением Путина о США
Китайцы восхитились заявлением Путина о США - РИА Новости, 13.09.2022
Китайцы восхитились заявлением Путина о США
Читатели китайской газеты "Гуаньча" оценили заявление президента России Владимира Путина о неизбежности процесса дедолларизации в экономике. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T15:35
2022-09-13T15:52
политика
владимир путин
россия
китай
сша
газпром
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуаньча" оценили заявление президента России Владимира Путина о неизбежности процесса дедолларизации в экономике."Следует объединиться, чтобы запустить новую мировую валюту взамен американского доллара", — считает другой пользователь."Могучий Путин-медведь справится!" — написали в комментариях."Глобальная дедолларизация, кажется, то, что нам нужно", — полагает еще один читатель."Спина к спине с Китаем следующие 20 лет работать не покладая рук и не колеблясь. &lt;...&gt; Россия по-прежнему будет на коне", — подчеркнул комментатор с ником Быстрый и свободный."Страны всего мира, которые пугает американская империалистическая гегемония, должны объединиться, чтобы противостоять западному давлению и двойным стандартам и максимально ускорить дедолларизацию! Каждый народ имеет право жить в достатке", — подытожил участник беседы.Россия принимает все необходимые меры для укрепления финансового и валютного суверенитета. Так, "Газпром" и CNPC уже подписали соглашения о переводе расчетов за поставки газа в Китай в национальных денежных единицах. Как ранее отметил российский премьер-министр Михаил Мишустин, процесс дедолларизации начался уже давно, но санкции США и Евросоюза в отношении Москвы лишь укрепили интерес стран мира к обретению финансовой независимости. На Мосбирже торги уже идут в семи парах с валютами дружественных государств, объем операций с ними растет, уточнил он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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политика, владимир путин, россия, китай, сша, газпром
Политика, Владимир Путин, Россия, Китай, США, Газпром
15:35 13.09.2022 (обновлено: 15:52 13.09.2022)
 
Китайцы восхитились заявлением Путина о США

Читатели китайской "Гуаньча" поддержали слова Путина о неизбежности дедолларизации

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуаньча" оценили заявление президента России Владимира Путина о неизбежности процесса дедолларизации в экономике.
"Вот настоящий слуга народа", — отметил один из участников дискуссии.
"Следует объединиться, чтобы запустить новую мировую валюту взамен американского доллара", — считает другой пользователь.
"Могучий Путин-медведь справится!" — написали в комментариях.
"Глобальная дедолларизация, кажется, то, что нам нужно", — полагает еще один читатель.
"Спина к спине с Китаем следующие 20 лет работать не покладая рук и не колеблясь. <...> Россия по-прежнему будет на коне", — подчеркнул комментатор с ником Быстрый и свободный.
Небоскребы делового центра Москва-Cити - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
11 сентября, 20:01
Экономист из США заявил о стратегическом просчете Запада в отношении России
"Страны всего мира, которые пугает американская империалистическая гегемония, должны объединиться, чтобы противостоять западному давлению и двойным стандартам и максимально ускорить дедолларизацию! Каждый народ имеет право жить в достатке", — подытожил участник беседы.
Россия принимает все необходимые меры для укрепления финансового и валютного суверенитета. Так, "Газпром" и CNPC уже подписали соглашения о переводе расчетов за поставки газа в Китай в национальных денежных единицах. Как ранее отметил российский премьер-министр Михаил Мишустин, процесс дедолларизации начался уже давно, но санкции США и Евросоюза в отношении Москвы лишь укрепили интерес стран мира к обретению финансовой независимости. На Мосбирже торги уже идут в семи парах с валютами дружественных государств, объем операций с ними растет, уточнил он.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
Вчера, 22:37
Путин сделал важное заявление о США, пишет Global Times
 
ПолитикаВладимир ПутинРоссияКитайСШАГазпром
 
 
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