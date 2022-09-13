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Рогов назвал ситуацию на линии соприкосновения в Запорожье контролируемой - РИА Новости, 13.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/zaporozhe-1816590636.html
Рогов назвал ситуацию на линии соприкосновения в Запорожье контролируемой
Рогов назвал ситуацию на линии соприкосновения в Запорожье контролируемой - РИА Новости, 13.09.2022
Рогов назвал ситуацию на линии соприкосновения в Запорожье контролируемой
Ситуация на линии боевого соприкосновения в Запорожской области контролируемая, эвакуация из населенных пунктов рядом с ней не проводится, сказал представитель... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T20:14
2022-09-13T20:15
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожская область
рбк (медиагруппа)
в мире
киев
россия
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Ситуация на линии боевого соприкосновения в Запорожской области контролируемая, эвакуация из населенных пунктов рядом с ней не проводится, сказал представитель администрации области Владимир Рогов.Концентрация украинской тяжелой техники продолжает нарастать вдоль линии боевого соприкосновения в Запорожской области, Киев пытается запутать, где будет совершена попытка контрнаступления, заявили ранее власти региона."Никакой организации и действий в этом направлении (эвакуации из населенных пунктов) не осуществляется. Не дай бог, если изменится линия фронта или ситуация, тогда возможны все сценарии. Пока ситуация более чем контролируемая, армия РФ более чем настроена встретить боевиков Зеленского", - сказал в эфире РБК Рогов.
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владимир рогов, запорожская область, рбк (медиагруппа), в мире, киев, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожская область, РБК (медиагруппа), В мире, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины
20:14 13.09.2022 (обновлено: 20:15 13.09.2022)
 
Рогов назвал ситуацию на линии соприкосновения в Запорожье контролируемой

Рогов назвал ситуацию на линии соприкосновения в Запорожской области контролируемой

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Ситуация на линии боевого соприкосновения в Запорожской области контролируемая, эвакуация из населенных пунктов рядом с ней не проводится, сказал представитель администрации области Владимир Рогов.
Концентрация украинской тяжелой техники продолжает нарастать вдоль линии боевого соприкосновения в Запорожской области, Киев пытается запутать, где будет совершена попытка контрнаступления, заявили ранее власти региона.
"Никакой организации и действий в этом направлении (эвакуации из населенных пунктов) не осуществляется. Не дай бог, если изменится линия фронта или ситуация, тогда возможны все сценарии. Пока ситуация более чем контролируемая, армия РФ более чем настроена встретить боевиков Зеленского", - сказал в эфире РБК Рогов.
Рекордно большой схрон оружия, обнаруженный в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
09:59Специальная военная операция на Украине
В Запорожской области обнаружили рекордно большой схрон оружия
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговЗапорожская областьРБК (медиагруппа)В миреКиевРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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