https://ria.ru/20220913/zaporozhe-1816590636.html

Рогов назвал ситуацию на линии соприкосновения в Запорожье контролируемой

Рогов назвал ситуацию на линии соприкосновения в Запорожье контролируемой - РИА Новости, 13.09.2022

Рогов назвал ситуацию на линии соприкосновения в Запорожье контролируемой

Ситуация на линии боевого соприкосновения в Запорожской области контролируемая, эвакуация из населенных пунктов рядом с ней не проводится, сказал представитель... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T20:14

2022-09-13T20:14

2022-09-13T20:15

специальная военная операция на украине

владимир рогов

запорожская область

рбк (медиагруппа)

в мире

киев

россия

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Ситуация на линии боевого соприкосновения в Запорожской области контролируемая, эвакуация из населенных пунктов рядом с ней не проводится, сказал представитель администрации области Владимир Рогов.Концентрация украинской тяжелой техники продолжает нарастать вдоль линии боевого соприкосновения в Запорожской области, Киев пытается запутать, где будет совершена попытка контрнаступления, заявили ранее власти региона."Никакой организации и действий в этом направлении (эвакуации из населенных пунктов) не осуществляется. Не дай бог, если изменится линия фронта или ситуация, тогда возможны все сценарии. Пока ситуация более чем контролируемая, армия РФ более чем настроена встретить боевиков Зеленского", - сказал в эфире РБК Рогов.

https://ria.ru/20220913/skhron-1816385525.html

запорожская область

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владимир рогов, запорожская область, рбк (медиагруппа), в мире, киев, россия, вооруженные силы украины